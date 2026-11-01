Muối ngăn chặn nguồn năng lượng tiêu cực và làm sạch luồng khí

Theo trang thông tin điện tử của Tạp chí Đời sống và Pháp luật, những người khi chuyển tới nơi ở mới, được khuyên rằng hãy rải muối vào mỗi phòng, đặc biệt là các góc nhà. Sau đó chờ khoảng 24 giờ, đợi cho muối hấp thu những năng lượng của người chủ trước đây thì bạn có thể quét chúng đi.

Ngoài ra, bạn cũng có thể pha chút muối vào nước, dùng nước ấy lau sàn nhà. Với tác dụng của muối trong phong thủy sẽ giúp nạp sinh khí mới cho môi trường trong nhà, làm không gian sạch sẽ để chào đón nguồn năng lượng tích cực đến.

Việc rải muối phía ngoài ngôi nhà hoặc cửa ra vào sẽ giúp ngăn chặn nguồn năng lượng tiêu cực và làm sạch luồng khí vào nhà bạn. Bạn cũng có thể rải 1 ít muối trên sàn nhà vào buổi tối và quét đi vào sáng hôm sau. Muối sẽ giúp xua đuổi những điều xui xẻo tránh xa gia đình bạn.

Đặt một ly nước muối trong phòng ngủ có tác dụng gì?

Theo y học cổ truyền, muối vị mặn, tính hàn, có tác dụng thanh hỏa làm mát, thông tiện, giải độc. Từ xưa, muối ăn đã được dùng làm gia vị và làm thuốc.

Trong phong thủy, việc đặt cốc nước muối ở đầu giường còn giúp xua đuổi tà khí, khiến cho tài lộc vào nhà tốt hơn.

Muối ăn giúp giải độc và làm mát không khí, từ đó giúp phòng ngừa được bệnh tật, kéo dài tuổi thọ. Do đó, việc đặt một ly muối trong phòng ngủ có tác dụng thanh lọc không khí, hạn chế vi khuẩn, phòng ngừa bệnh tật.

Thông tin trên Báo Hải Phòng điện tử, theo lương y Bùi Đắc Sáng (Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam, Hội Đông y Hà Nội), muối có tính sát khuẩn nên việc để bát muối trắng hoặc đặt một ly nước muối trong phòng ngủ giúp con người cải thiện tâm trạng, dễ dàng đi vào giấc ngủ và ngủ ngon hơn. Muối giúp thanh lọc không khí, tạo môi trường sạch sẽ nên giúp giảm hen suyễn, dị ứng, cải thiện chức năng phổi và hệ thống miễn dịch.

Trong phong thủy, việc đặt cốc nước muối ở đầu giường còn giúp xua đuổi tà khí, khiến cho tài lộc vào nhà tốt hơn. Quan niệm này có lẽ xuất phát từ tác dụng diệt khuẩn, ngăn bệnh của muối.

Theo kinh nghiệm dân gian, muối thường được dùng để rắc quanh nhà, đặt trong bát tại các góc phòng hoặc kết hợp cùng nước sạch để lau dọn bàn thờ. Việc sử dụng muối không chỉ mang ý nghĩa "trừ tà" mà còn là cách để con người kết nối với sự thanh sạch của thiên nhiên. Khi ngôi nhà được thanh tẩy, tâm trí người ở cũng trở nên an yên hơn, từ đó dễ dàng đón nhận những luồng sinh khí mới tốt lành.

Lợi ích khi đặt muối trong phòng ngủ

Chuyên trang Báo Gia đình và Xã hội từng đưa tin, muối là loại thực phẩm có tính sát khuẩn cao bậc nhất, ngoài cách đặt bát muối trong phòng ngủ, tích trữ muối trong nhà để có thể sử dụng bất cứ khi nào còn có tác dụng chữa bệnh như sau:

Bạn nên lưu ý đặt bát muối ở những nơi ổn định, không bị xê dịch, tránh làm phá vỡ cấu trúc phong thủy bên trong bát muối. Đồng thời, đừng quên thay bát muối mới sau mỗi 2 tháng.

Răng lợi sưng đau: Dùng muối pha với nước đã đun sôi ngậm nhiều lần trong ngày.

Đau bụng do lạnh: Dùng muối rang ấm, bọc vào vải chườm rốn và nơi đau.

Ho do cảm: Dùng muối bỏ vào múi chanh rồi ngậm cho tan dần.

Nhức đầu do cảm nắng: Dùng một ít muối pha với nước thành dung dịch muối nhạt như nước canh, uống dần cho đến hết.

Chảy máu mũi: Dùng bông gòn nhúng nước muối nhét vào lỗ mũi.

Các chứng đau cổ, đau vai, đau lưng, đau thần kinh tọa: Dùng muối sao nóng với ngải cứu chườm vào vùng đau 1-2 lần trong ngày

Mất ngủ: Dùng nước muối nóng ngâm chân trong 15-20 phút trước khi ngủ vào buổi tối.

Rụng tóc do nấm tóc và nấm da đầu: Dùng nước muối gội đầu, xả lại bằng nước sạch, sau một thời gian sẽ đỡ.

Đặt muối trong phòng ngủ cần lưu ý gì?

VTC News cho biết, nếu bạn đang có ý định thu hút tài lộc và sự thịnh vượng cho gia đình, bạn nên để bát muối ở góc nhà theo hướng Đông Nam. Vì hướng Đông Nam là nơi ngự trị của cung Tài Lộc, là cung mệnh hỗ trợ về tiền tài, sự thịnh vượng.

Tuy nhiên, bạn nên lưu ý đặt bát muối ở những nơi ổn định, không bị xê dịch, tránh làm phá vỡ cấu trúc phong thủy bên trong bát muối. Đồng thời, đừng quên thay bát muối mới sau mỗi 2 tháng.

Vị trí để muối trong phòng ngủ cũng tương đồng với các phòng khác, bạn nên ưu tiên để ở những vị trí ít ai chạm đến, không có ai xê dịch. Đây là cách giúp cho hũ muối phong thủy phát huy tốt vai trò của nó, là thu nạp năng lượng xấu và mang đến một luồng sinh khí tốt hơn.

Thông thường, vị trí góc nhà sẽ là nơi lý tưởng nhất để đặt muối phong thủy. Vì ở đây là một nơi có điểm tựa phù hợp, ít ai chạm đến nhưng vẫn đón được ánh sáng, không bị ẩm thấp tối tăm.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

Vì sao người miền Bắc thường chọn chuối và bưởi để thắp hương? GĐXH - Chuối và bưởi từ lâu đã là hai loại trái cây quen thuộc trên mâm cúng của người miền Bắc. Vào dịp Tết Nguyên đán hay những ngày rằm quan trọng, nhiều gia đình thường chuẩn bị hai loại quả này để dâng lên bàn thờ thần linh và gia tiên.

Vì sao giữa rất nhiều loài hoa, cúc vàng lại được lựa chọn để dâng cúng? GĐXH - Việc dâng hoa cúng lên bàn thờ gia tiên vào các ngày lễ là tập tục lâu đời, thể hiện tấm lòng thành kính. Dâng hoa cũng là dâng những điều thiện lành, tốt đẹp, bày tỏ lòng biết ơn dù giá trị vật chất không nhiều.