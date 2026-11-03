Trồng cây gì ở ban công chung cư để thu hút năng lượng tốt và hóa giải năng lượng xấu?

Lựa chọn cây theo hướng chung cư

Theo Tạp chí Việt Nam Hương Sắc, theo hướng của ban công, bạn có thể chọn các loại cây, hoa phù hợp như sau:

Ban công căn hộ hướng Đông, đón ánh sáng ban mai dịu nhẹ, thích hợp trồng hoa lan, cây tài lộc, hoa mộc lan… Ban công hướng Tây, nên chọn những cây chịu nhiệt cao vì đây là hướng đón nắng vào lúc chạng vạng. Những loại cây nên chọn thuộc hệ thực vật sống lâu năm như hoa mười giờ, hướng dương, hoa giấy…

Ban công hướng Nam và Bắc là hai hướng mát, bạn có thể thoải mái lựa chọn các loại cây cho ban công chung cư của gia đình mình. Một số loại cây như thường xuân, bách, lan…

Những loại cây ban công chung cư hợp phong thủy

Cây kim tiền

Kim tiền từ lâu được xem là biểu tượng của tài lộc, sự phát đạt và thịnh vượng. Cây có thân mập, lá xanh bóng, tròn đầy – mang lại cảm giác sung túc và giàu có.

Việc lựa chọn cây xanh phù hợp vừa giúp làm đẹp không gian sống lại hỗ trợ thu hút tài lộc, xua đuổi tà khí.

Trong phong thủy, kim tiền đặc biệt phù hợp với những người làm kinh doanh hoặc mong cầu tài chính ổn định. Tuy nhiên, khi trồng ở ban công, cần chú ý tưới vừa đủ nước để tránh làm úng rễ và giữ cho cây luôn khỏe mạnh.

Vạn niên thanh

Vạn niên thanh là loài cây đại diện cho sự sung túc, hòa hợp và trường thọ. Trong phong thủy, cây có khả năng thanh lọc không khí, giúp cải thiện sinh khí và mang lại năng lượng tích cực cho gia chủ. Loại cây này phù hợp đặt ở ban công hướng Đông hoặc Đông Nam – nơi đón ánh sáng nhẹ vào buổi sáng, giúp cây phát triển xanh tốt quanh năm.

Trúc nhật

Trúc nhật là biểu tượng cho sự bền bỉ, vững vàng và thịnh vượng. Cây có dáng đẹp, thân cao, lá xanh bóng nên rất được ưa chuộng trong việc trang trí ban công. Về phong thủy, trúc nhật giúp tăng sinh khí, đẩy lùi năng lượng tiêu cực và mang đến may mắn cho gia đình. Loài cây này đặc biệt phù hợp với những ban công nhiều ánh sáng nhưng không quá gắt.

Cây sống đời

Thông tin trên Báo Giáo dục và Thời đại, đây là một trong những cây phong thủy trồng ngoài ban công, không chỉ có màu hoa rực rỡ và hình dáng nhỏ xinh, cây còn mang ý nghĩa về sự trường tồn, gắn bó và bền vững trong cuộc sống.

Đây là một trong những cây phong thủy trồng ngoài ban công, không chỉ có màu hoa rực rỡ và hình dáng nhỏ xinh, cây còn mang ý nghĩa về sự trường tồn, gắn bó và bền vững trong cuộc sống.

Ngoài ý nghĩa phong thủy, cây sống đời còn được biết đến như một vị thuốc dân gian có tác dụng giải nhiệt, làm dịu vết bỏng và thanh lọc cơ thể, mang lại cảm giác tươi mới và dễ chịu cho không gian sống.

Chọn cây theo bản mệnh gia chủ

Mệnh Kim: Nên trồng cây có lá màu vàng hoặc trắng, thân cứng cáp như kim tiền, lan ý, trầu bà đế vương vàng.

Mệnh Mộc: Hợp với các loại cây lá xanh tốt như trầu bà, vạn niên thanh, kim ngân.

Mệnh Thủy: Ưu tiên cây có lá màu xanh đậm, hoặc cây thủy sinh như vạn niên tùng, cây phát tài, trúc mây.

Mệnh Hỏa: Chọn cây có hoa màu đỏ, cam, hồng hoặc lá màu xanh đậm như kim ngân, phú quý, trầu bà.

Mệnh Thổ: Thích hợp với cây có lá màu vàng, nâu, hoặc cây thân mập, lá to như lưỡi hổ, lan hồ điệp, sen đá.

Lưu ý trồng cây phong thủy để ban công chung cư xanh mát

Cũng theo VTC News, một số người mua rất nhiều chậu nhỏ, đặt san sát nhau nhưng lại không tạo được bóng mát đáng kể. Trong khi đó, chỉ cần một vài cây có tán hoặc cây leo được bố trí đúng vị trí, hiệu quả che nắng có thể rõ rệt hơn.

Lưu ý ban công bí gió, chậu đặt quá sát nhau và đất luôn ẩm có thể làm tăng nguy cơ nấm bệnh.

Có thể đặt những cây cao hoặc cây leo ở phía nhận nắng mạnh nhất, tạo thành lớp chắn phía ngoài. Các chậu cây thấp hơn bố trí phía trong. Cách sắp xếp theo nhiều tầng vừa giúp tận dụng diện tích, vừa tạo cảm giác ban công có chiều sâu.

Tuy nhiên, không nên biến ban công thành một "bức tường cây" quá kín. Cây xanh vẫn cần thông thoáng, đặc biệt trong những ngày nóng ẩm. Ban công bí gió, chậu đặt quá sát nhau và đất luôn ẩm có thể làm tăng nguy cơ nấm bệnh.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

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