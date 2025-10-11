Mới nhất
Cách cải thiện sức khỏe của gan

Thứ bảy, 14:30 11/10/2025 | Sống khỏe
GĐXH - Mỗi người có thể chủ động bảo vệ gan khỏe mạnh thông qua các biện pháp xây dựng lối sống, chế độ dinh dưỡng và sinh hoạt lành mạnh.

Duy trì cân nặng hợp lý

Người bị thừa cân, béo phì có nguy cơ cao mắc các bệnh lý gan do chuyển hóa hay còn gọi là bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (Non Alcoholic Fatty Liver Disease – NAFLD).

Trong các hướng dẫn điều trị và dự phòng bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD) của nhiều hiệp hội về gan trên thế giới, giảm cân là biện pháp quan trọng giúp cải thiện tình trạng viêm gan và xơ hóa gan ở các trường hợp này.

Hạn chế uống rượu

Gan của chúng ta xử lý mọi đồ uống có cồn mà cơ thể tiêu thụ, bao gồm rượu, bia và các chất kích thích khác. Bạn càng uống nhiều rượu, gan của bạn càng phải làm việc nhiều hơn.

Cách cải thiện sức khỏe gan của bạn - Ảnh 1.

Bạn càng uống nhiều rượu, gan của bạn càng phải làm việc nhiều hơn.

Theo thời gian, uống quá nhiều có thể gây hại, phá hủy các tế bào gan. Bệnh gan liên quan đến rượu (ARLD) bao gồm một số tình trạng khác nhau về gan như: Bệnh gan nhiễm mỡ do rượu. Viêm gan do rượu cấp tính. Xơ gan do rượu. Ngoài ra, tránh trộn lẫn rượu và thuốc, điều này sẽ gây căng thẳng quá mức cho gan.

Tập thể dục thường xuyên

Hoạt động thể chất không chỉ tốt cho hệ cơ xương và tim mạch mà còn tốt cho gan của bạn. Vai trò của tập thể dục đối với bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD) - hiện nay là một trong những bệnh gan phổ biến nhất. 

Chính vì thế, bài tập tim mạch và sức đề kháng đều sẽ giúp ngăn ngừa sự tích tụ chất béo trong gan. Sự tích tụ chất béo có liên quan đến bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu.

Cách cải thiện sức khỏe gan của bạn - Ảnh 2.

Tập thể dục bằng cách đi bộ nhanh, tham gia lớp tập thể dục trực tuyến hoặc đi xe đạp.

Chúng ta không cần tập luyện như các vận động viên chuyên nghiệp để có thể gặt hái được những lợi ích này, chỉ cần bắt đầu tập thể dục bằng cách đi bộ nhanh, tham gia lớp tập thể dục trực tuyến hoặc đi xe đạp.

Tránh tiếp xúc với các độc tố

Gan là cơ quan chính đảm nhận chức năng chuyển hóa và thải trừ các chất ngoại lai khỏi cơ thể. Bản thân các chất này cũng có thể gây tổn thương cho tế bào gan.

Một số chất còn có khả năng gây ra ung thư gan, điển hình như Aflatoxin (độc tố do vi nấm Aspergillus sản sinh ra). Vì thế, thực phẩm bị nấm mốc, đặc biệt là ngũ cốc nên được loại bỏ, ngay cả khi chế biến ở nhiệt độ cao, aflatoxin vẫn có thể gây hại cho gan.

Không dùng bơm kim tiêm bị nhiễm bẩn

Dùng chung bơm kim tiêm, dụng cụ tiêm truyền… tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm các tác nhân gây bệnh lây qua đường máu, trong đó có các loại virus viêm gan như virus viêm gan B, virus viêm gan C…

Cách cải thiện sức khỏe gan của bạn - Ảnh 3.

Dùng chung bơm kim tiêm, dụng cụ tiêm truyền… tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm các tác nhân gây bệnh lây qua đường máu.

Đây là nguyên nhân hàng đầu gây xơ gan, ung thư gan trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng. Trong chiến lược hành động để hướng tới mục tiêu điều trị viêm gan virus vào năm 2030 của WHO cũng có đề ra phương pháp kiểm soát phòng lây nhiễm bệnh qua các dụng cụ tiêm truyền.

Rửa tay

Virus viêm gan A có thể lây qua đường ăn uống. Vì vậy, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và vệ sinh tay thường xuyên là biện pháp hiệu quả để phòng tránh lây nhiễm.

Dùng thuốc đúng hướng dẫn sử dụng

Phần lớn các thuốc đều có chuyển hóa qua gan. Việc dùng thuốc không đúng hướng dẫn sử dụng (quá liều, phối hợp sai thuốc,…) có thể gây nên tình trạng viêm hoại tử tế bào gan ở các mức độ khác nhau. Người bệnh có thể rơi vào tình trạng suy gan cấp phải ghép gan hoặc thậm chí tử vong nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.

Cách cải thiện sức khỏe gan của bạn - Ảnh 4.

khác. Trong quá trình dùng thuốc, nếu người bệnh nhận thấy bất kỳ biểu hiện bất thường, cần liên hệ với bác sỹ hoặc đến các cơ sở y tế gần nhất để được đánh giá, loại trừ tình trạng quá liều hay tác dụng phụ của thuốc.

Vì vậy, bất cứ loại thuốc nào khi sử dụng cũng cần được tư vấn bởi bác sĩ về liều lượng, khả năng tương tác với các thuốc khác. Trong quá trình dùng thuốc, nếu người bệnh nhận thấy bất kỳ biểu hiện bất thường, cần liên hệ với bác sỹ hoặc đến các cơ sở y tế gần nhất để được đánh giá, loại trừ tình trạng quá liều hay tác dụng phụ của thuốc.

Cách cải thiện sức khỏe gan của bạn - Ảnh 5.Viêm tuỵ cấp – bệnh nguy hiểm bất ngờ, bạn đã biết cách phòng tránh chưa?

GĐXH - Viêm tuỵ cấp dễ nhầm lẫn với đau bụng thông thường. Biết được dấu hiệu sớm sẽ giúp bạn phòng tránh rủi ro nghiêm trọng.

Huyền Trang (T/h)
