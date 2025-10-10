Mới nhất
Người đàn ông 35 tuổi phát hiện suýt vỡ gan từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Thứ sáu, 09:59 10/10/2025 | Bệnh thường gặp
GĐXH - Bệnh nhân nhập viện vì đau bụng, bác sĩ phát hiện khối u gan trái chảy máu trong bao gan, có thể vỡ bất cứ lúc nào.

U gan chảy máu, đe dọa tính mạng người bệnh

Vừa qua, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả cho biết đã tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Văn C. (35 tuổi, quê Ninh Bình) nhập viện trong tình trạng mệt, đau bụng vùng thượng vị, quanh rốn, đau âm ỉ tăng dần, bụng chướng nhẹ, phản ứng thành bụng dương tính nhẹ.

Bệnh nhân được các bác sĩ tiến hành khám và chỉ định thực hiện các xét nghiệm cần thiết như siêu âm, chụp CT-scaner ổ bụng.

Kết quả siêu âm cho thấy có khối u ở gan trái, kích thước 56x58mm, bờ mất liên tục, có tụ dịch dạng máu ở mặt trước dạ dày và dịch ổ bụng 50mm.

Người đàn ông 35 tuổi phát hiện suýt vỡ gan từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải - Ảnh 1.

Hình ảnh CT-scaner xác định có khối u gan trái kích thước 58x55mm, ngấm thuốc mạnh, sau tiêm thì động mạch có động mạch đi vào trung tâm khối, có phần bờ mất liên tục, gây chảy máu trong bao lan theo mạc nối nhỏ xuống mặt trước dạ dày (kích thước 23mm) kèm theo có dịch tăng đậm độ dạng máu trong ổ bụng.

Đây là hình ảnh khối u gan trái đang chảy máu trong bao gan, có nguy cơ vỡ gan, gây mất máu cấp, đe dọa tính mạng bệnh nhân bất cứ lúc nào.

Nút mạch kịp thời, cứu sống bệnh nhân u gan

Trước tình huống cấp cứu nguy hiểm, lãnh đạo Bệnh viện đã chỉ đạo hội chẩn liên khoa giữa các bác sĩ khoa Chẩn đoán hình ảnh, khoa Ngoại và khoa Hồi sức tích cực để đánh giá toàn diện tình trạng người bệnh. 

Kết quả hội chẩn xác định: Bệnh nhân huyết động tạm ổn, các chỉ số sinh tồn duy trì tốt. Tổn thương gan trái có chảy máu trong bao gan. Giải pháp tối ưu là can thiệp nút mạch gan để cầm máu triệt để. Do đó, Bệnh viện quyết định chuyển ngay bệnh nhân lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh để thực hiện can thiệp theo đúng phác đồ chuyên khoa.

Nhờ phát hiện sớm, chẩn đoán chính xác, xử trí kịp thời, bệnh nhân Nguyễn Văn C. đã được chuyển viện an toàn. Bệnh nhân C được thực hiện can thiệp nút mạch gan tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh kịp thời, tránh được được cuộc phẫu thuật mổ mở. Hiện tại, sức khỏe ổn định.

Ca bệnh này là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của công tác hội chẩn liên khoa và năng lực chuyên môn của đội ngũ bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả trong việc phát hiện sớm, xử trí nhanh các tình huống cấp cứu nguy hiểm. Chuyển tuyến kịp thời, đảm bảo bệnh nhân được can thiệp nút mạch cầm máu sớm, bảo toàn sinh mạng.

Người đàn ông 35 tuổi phát hiện suýt vỡ gan từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải - Ảnh 2.Người đàn ông 56 tuổi ở Quảng Ninh bị viêm gan B sốc mất máu do vỡ u gan từ dấu hiệu này!

GĐXH - Bệnh nhân u gan, viêm gan B bị vỡ u gan nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội vùng thượng vị, chóng mặt, da xanh, mạch nhanh, huyết áp tụt 70/40mmHg.

M.H (th)
