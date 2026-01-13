Những thực phẩm nên tránh ăn vào buổi tối, bất ngờ nhất là 2 thực phẩm cuối
GĐXH - Với sự đa dạng của lựa chọn thực phẩm và phong cách ăn uống, việc quyết định buổi tối phù hợp không chỉ liên quan đến khẩu vị cá nhân mà còn đến yếu tố dinh dưỡng và sức khỏe.
Thịt
Việc tiêu thụ quá nhiều thịt, đặc biệt là vào buổi tối và ít chất xơ có thể tăng nguy cơ mắc các vấn đề về tiêu hóa, tim mạch và ung thư. Nhiều người đã chọn ăn ít thịt, tăng cường chất xơ và hạn chế đường vào buổi tối để bảo vệ sức khỏe.
Thức ăn chứa nhiều dầu mỡ
Ăn quá nhiều thức ăn chứa dầu mỡ và chất béo vào buổi tối có thể gây áp lực lên hệ tiêu hóa, làm bạn cảm thấy khó chịu và đầy bụng.
Ngoài ra, việc tiêu thụ quá nhiều chất béo còn tăng nguy cơ thừa cân, béo phì và gây xơ cứng động mạch. Hạn chế việc ăn đồ chiên rán và thực phẩm giàu chất béo vào buổi tối để cơ thể và hệ tiêu hóa được thư giãn hơn.
Món ăn cay
Các món ăn cay thường kích thích khẩu vị và tạo cảm giác ngon miệng. Tuy nhiên, chúng cũng có thể gây ra các vấn đề về tiêu hóa như đau dạ dày, viêm loét dạ dày, táo bón, nhịp tim nhanh và khó ngủ. Hạn chế tiêu thụ đồ ăn cay, đặc biệt là vào buổi tối.
Thức ăn thừa trong tủ lạnh
Thức ăn thừa được lưu trữ trong tủ lạnh không nên được sử dụng. Quá trình bảo quản trong tủ lạnh có thể tạo ra các độc tố từ thực phẩm, bao gồm cả chất gây ung thư. Vì vậy, bạn nên tránh sử dụng loại thực phẩm này và thay bằng các nguyên liệu tươi để bảo vệ sức khỏe.
Thực phẩm chứa nhiều nước
Cố gắng tránh các loại thực phẩm có hàm lượng nước cao, như cần tây, dưa hấu và dưa chuột.
Ăn những thực phẩm này gần giờ đi ngủ đồng nghĩa với việc bạn đang ngủ với tình trạng căng đầy bàng quang, có thể khiến bạn phải thức dậy đi vệ sinh vào nửa đêm. Điều này có thể ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của bạn.
Chuối
Ăn chuối trước khi tập luyện thì rất tốt để tăng cường năng lượng, nhưng nên tránh ăn vào buổi tối.
Chuối chứa nhiều kali nên rất tốt cho hệ miễn dịch của cơ thể và sức khỏe làn da. Nhưng ăn trái cây vào bữa tối hoặc khuya có thể dẫn đến hình thành chất nhầy và khó tiêu.
Táo
Pectin, một loại chất xơ có trong táo, giúp kiểm soát lượng đường và cholesterol trong máu. Nhưng táo rất khó tiêu hóa vào ban đêm và do đó nó có thể dẫn đến tính a xít.
Rau họ cải
Các loại rau họ cải - như bông cải xanh và súp lơ trắng - chứa nhiều vitamin, nhưng chúng cũng chứa lượng lớn chất xơ không hòa tan, cần thời gian lâu hơn để tiêu hóa.
Ăn những loại rau này trước khi ngủ có nghĩa là cơ thể có thể phải tiếp tục làm việc để tiêu hóa chúng trong khi ngủ. Điều này sẽ khiến ảnh hưởng đến giấc ngủ của bạn.
Các loại hạt
Các loại hạt như hạnh nhân, hạt dẻ cười và quả óc chó có thể giúp giữ huyết áp của bạn ở mức bình thường và tăng cường sức khỏe tim mạch.
Nhưng vì chúng chứa nhiều chất béo và calo, những món ăn bổ dưỡng này có thể dẫn đến tăng cân nếu ăn sau bữa tối.
