Thực đơn cho mâm cơm gia đình có người bị sỏi thận
GĐXH - Chế độ dinh dưỡng không lành mạnh như ăn mặn, dung nạp nhiều món ăn chứa axit oxalic, thói quen ít uống nước tạo điều kiện cho độc tố tích tụ. Do đó, thực đơn cho người bị sỏi thận cần được xây dựng dựa trên các nguyên tắc dinh dưỡng sau.
Các món súp, cháo tốt cho người sỏi thận
Dựa vào danh sách những loại thực phẩm trị sỏi thận, người bệnh có thể chế biến đa dạng các món súp, cháo, chẳng hạn như: Súp gà rau củ; Súp bí đỏ; Súp mì gà; Súp đậu đen; Cháo cá lóc rau đắng; Cháo vừng; Cháo củ sen.
Các món canh, rau tốt cho bệnh sỏi thận
Để cung cấp đủ lượng chất xơ, vitamin cần thiết trong các bữa chính, người bệnh sỏi thận có thể tham khảo các món canh, rau sau đây: Canh chua rau ngổ; Canh cua rau bợ; Canh gà lá giang; Canh tôm nha đam; Canh bí đao nấu sườn.
Các món chính tốt cho người bị sỏi thận
Dưới đây là gợi ý các món chính nên có trong thực đơn cho người bị sỏi thận, điển hình như: Cơm diêm mạch trứng ốp la; Trứng omelet bỏ lò; Cá hồi thảo mộc và cải thìa; Cà ri gà; Gà nấu chậm kiểu Thái; Lasagna rau và 3 loại phô mai.
Các món tráng miệng tốt cho người bị sỏi thận
Đá xay dâu đào; Nước dưa hấu hương thảo; Nước chanh và dưa chuột giải nhiệt; Smoothie chanh việt quất; Parfait đào và sữa chua; Bánh táo yến mạch.
Công thức món ăn cho cho người bị sỏi thận
Sau đây là những công thức chế biến các món ăn với nguyên liệu chính từ rau xanh, các loại đậu, hoa quả, yến mạch… hạn chế muối, đường, thực phẩm giàu kali, oxalat…
Đá xay dâu đào
Đào và dâu tây là 2 loại quả chứa nhiều chất xơ, rất ít chất đạm và quả đào rất giàu vitamin A tốt cho người bị sỏi thận. Đá xay dâu đào là thức uống mát lạnh, vị chua ngọt kích thích vị giác người bệnh. Để chế biến món đá xay dâu đào, bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu sau đây: Dâu tây: 50 g; Đào: 50 g; Đường ăn kiêng: 10 g; Đá viên: 1 chén.
Các bước thực hiện món đá xay dâu đào cụ thể như sau: Đầu tiên, thái nhỏ và cho dâu tây vào máy để ép lấy phần nước; hòa tan đường ăn kiêng với nước ép dâu tây; Kế tiếp, xay đào với đá viên theo định lượng 1 phần đào và 3 phần đá; Cuối cùng, cho phần đào đá xay ra ly và rót nước ép dâu tây lên trên; trang trí bằng vài lát dâu tây tươi và thưởng thức.
Nước dưa hấu hương thảo
Dưa hấu chứa rất ít chất đạm và có đến 91% thành phần là nước. Đồng thời, beta carotene trong loại quả này sau khi hấp thụ vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành vitamin A. Bên cạnh đó, hương thảo là loại dược liệu có tác dụng giúp lợi tiểu hữu hiệu. Như vậy, trong thực đơn cho người bị sỏi thận nên có nước dưa hấu hương thảo.
Để bắt tay vào thực hiện thức uống nước dưa hấu hương thảo, bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu sau đây: Nước lọc: 1 lít; Dưa hấu: 300 g; Đá viên: 1 chén; Hương thảo: 4 nhánh nhỏ.
Chỉ cần vài thao tác đơn giản, bạn đã có ngay thức uống thơm ngon, bổ dưỡng: Đầu tiên, thái dưa hấu thành từng miếng nhỏ; rửa sạch hương thảo; Kế tiếp, xếp dưa hấu và hương thảo vào bình thủy tinh; cho 1 lít nước lọc vào; Cuối cùng, bạn rót nước dưa hấu ra ly, cho thêm đá viên vào và thưởng thức.
Nước chanh và dưa chuột giải nhiệt
Dưa chuột là nguồn cung cấp chất xơ, vitamin A, canxi, magie cho cơ thể. Bên cạnh đó, quả chanh rất giàu citrate, chất này có tác động giúp gia tăng tính kiềm của nước tiểu.
Do đó, thức uống giải nhiệt với thành phần chính là nước chanh và dưa chuột có thể hỗ trợ "tán" sỏi thận hiệu quả.
Các nguyên liệu cần chuẩn bị để chế biến thức uống giải nhiệt này bao gồm: Dưa leo: 100 g; Nước cốt chanh: 50 ml; Nước đường: 10 ml.
Các bước chế biến món nước chanh và dưa chuột giải nhiệt cụ thể như sau: Đầu tiên, rửa sạch và thái nhỏ dưa leo; Sau đó, sử dụng máy ép để lấy phần nước cốt dưa leo. Kế tiếp, cho nước đường đã chuẩn bị vào nước ép dưa leo và khuấy đều. Cuối cùng, rót nước ép dưa leo ra ly, cho thêm nước cốt chanh và trang trí với vài lát dưa leo tươi.
Parfait đào và sữa chua
Quả đào cung cấp vitamin A, chất xơ; sữa chua cung cấp canxi, magie cho cơ thể. Parfait đào và sữa chua là món ngon giàu dinh dưỡng đồng thời hỗ trợ "tán" sỏi thận hiệu quả.
