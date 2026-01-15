Mới nhất
Cách ăn tim lợn đúng cách tránh rủi ro

Thứ năm, 07:11 15/01/2026
Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
GĐXH - Để tận dụng được giá trị dinh dưỡng từ tim lợn mà vẫn đảm bảo an toàn cho sức khỏe, người dùng cần chú ý đến cách lựa chọn, chế biến và tần suất sử dụng. Dưới đây là một số hướng dẫn giúp ăn tim lợn đúng cách.

Cách chọn tim lợn tươi ngon

Màu sắc của quả tim tươi là màu đỏ tươi sáng, không có vết thâm đen hay mờ mờ. Bề mặt tim có độ căng bóng, mềm mại. Màng bao tim dính chặt vào cơ tim, không bị lỏng hay rời ra.

Dùng lực nhẹ nhàng ấn vào tim thì cảm nhận được độ đàn hồi tốt và không biến dạng lõm xuống dưới, sau khi thả tay thì vẫn giữ nguyên hình dáng ban đầu.

Khi ấn tay vào, tim lợn sẽ tiết ra nước màu hồng. Nếu nước này không có mùi hôi và hay mùi khác lạ thì chứng tỏ lợn mới được giết mổ.

Cách ăn tim lợn đúng cách tránh rủi ro - Ảnh 1.

Khi chọn tim bạn nên xem màu sắc của quá tim tươi là màu đỏ tươi sáng, không có vết thâm đen hay mờ mờ. Bề mặt tim có độ căng bóng, mềm mại. Màng bao tim dính chặt vào cơ tim, không bị lỏng hay rời ra.

Khi bổ đôi quả tim ra, quan sát nếu không có nhiều máu bầm tím hoặc tụ máu trong tim thì nên mua.

Sơ chế kỹ trước khi nấu

Trước khi chế biến, nên rửa sạch tim với nước muối loãng, bóp kỹ với chanh hoặc giấm để loại bỏ mùi tanh và cặn máu bên trong. Có thể dùng dao cắt dọc để làm sạch các ngăn tim.

Cách luộc giữ chất

Tim lợn thường có mùi tanh do đây là bộ phận co bóp và vận chuyển máu của cơn lợn. Vì thế, cách luộc tim heo không bị tanh là bạn phải sơ chế tim lợn kĩ càng trước khi nấu. Các bước sơ chế như sau:

Loại bỏ lớp màng bên ngoài tim rồi tiến hành bổ đôi tim theo chiều dọc, loại bỏ hết các phần máu đông (nếu có) và rửa lại tim bằng nước sạch.

Sử dụng muối xát đều khắp bề mặt tim, moi hết phần máu bầm ở cuống tim, khi xát thì mạnh tay để có thể làm sạch hiệu quả nhất. Rửa lại bằng nước sạch nhiều lần.

Tiếp theo, ngâm tim vào hỗn hợp giấm và nước hoặc đổ từ từ giấm táo lên tim, bóp nhẹ rồi xả lại bằng nước sạch.

Cách ăn tim lợn đúng cách tránh rủi ro - Ảnh 2.

Sử dụng muối xát đều khắp bề mặt tim, moi hết phần máu bầm ở cuống tim, khi xát thì mạnh tay để có thể làm sạch hiệu quả nhất. Rửa lại bằng nước sạch nhiều lần.

Cuối cùng, nếu nhà bạn có sẵn rượu trắng thì đổ rượu trắng vào thau, cho tim vào và bóp nhẹ. Sau đó rửa sơ qua để giữ lại vị thơm của rượu, khi luộc lên sẽ ngon hơn.

Đặt một nồi nước lên bếp, lấy lượng nước vừa phải sao cho ngập phần tim heo, tránh lấy quá nhiều nước vì khi nấu chín sẽ giảm độ ngọt của tim. Bật lửa to đến khi nước sôi thì cho một nhúm muối hoặc chút rượu trắng/ rượu nấu ăn và vài lát gừng vào nồi.

Thả tim heo vào nồi nước và bắt đầu luộc trong lửa lớn. Đun trong khoảng 15 phút, rồi dùng đũa xiên nhẹ vào tim heo, nếu có máu đỏ chảy ra tức là tim heo chưa chín. Bạn tiếp tục luộc thêm khoảng 5 phút nữa rồi lặp lại thao tác trên.

Ngoài ra, cách luộc tim heo chắc chắn không bị sống thì bạn cũng có thể sử dụng nhiệt kế đo thực phẩm. Cách đo thì bạn ghim nhiệt kế vào chỗ dày nhất của tim heo để đo nhiệt độ.

Đến khi tim heo chín thì tắt bếp, tiếp tục để tim trong nồi đến khi tim nguội bớt, sau đó cắt thành lát mỏng vừa ăn.

Ăn với lượng vừa phải

Người trưởng thành khỏe mạnh có thể ăn tim lợn khoảng 1-2 lần mỗi tuần, mỗi lần không quá 100g. Không nên ăn quá thường xuyên để tránh tích lũy cholesterol hoặc purin.

Cách ăn tim lợn đúng cách tránh rủi ro - Ảnh 3.

Người trưởng thành khỏe mạnh có thể ăn tim lợn khoảng 1-2 lần mỗi tuần, mỗi lần không quá 100g.

Kết hợp với chế độ ăn cân bằng

Để cơ thể hấp thu tốt và giảm áp lực chuyển hóa, bạn nên ăn tim lợn cùng các nhóm thực phẩm khác như rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt và trái cây tươi.

Việc ăn tim lợn đúng cách không chỉ giúp phát huy tối đa giá trị dinh dưỡng mà còn phòng tránh được những nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt ở những người có bệnh lý nền về tim mạch, bệnh thận...

Cách ăn tim lợn đúng cách tránh rủi ro - Ảnh 4.Món ngon từ kim chi giàu dinh dưỡng ngọt thơm lạ kỳ, dễ nấu tại nhà

GĐXH - Dưới đây là những món ngon từ kim chi mà bạn có thể áp dụng cho các bữa ăn hàng ngày của mình. Món ăn dễ thực hiện lại có hương vị thơm ngon và rất dễ ăn này sẽ giúp bạn có được những lời khen từ bạn bè, người thân.

