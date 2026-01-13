Thức ăn chứa tinh bột này dù có ăn nhiều cũng không lo bị tăng cân
GĐXH - Tinh bột không phải lúc nào cũng gây tăng cân. Nếu chọn loại có chỉ số đường huyết thấp, giàu chất xơ và protein, tinh bột có thể giúp no lâu, kiểm soát cân nặng và vẫn cung cấp đủ năng lượng.
Khoai lang
Khoai lang là một loại thực phẩm giàu chất xơ, vitamin và các chất chống oxy hóa, được các chuyên gia dinh dưỡng khuyên nên bổ sung thường xuyên vào chế độ ăn hàng ngày.
Với chỉ số đường huyết thấp hơn so với cơm trắng, khoai lang giúp duy trì mức đường huyết ổn định. Chúng cũng giàu vitamin A, C, B6 và chất xơ, đồng thời tạo cảm giác no lâu.
Khoai lang là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn giảm cân, bởi vừa cung cấp năng lượng vừa hạn chế tích tụ mỡ thừa.
Yến mạch
Yến mạch là nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng, trong đó khoảng 66% là tinh bột. Tuy nhiên, nhờ chứa beta-glucan - một loại chất xơ hòa tan - yến mạch giúp giảm cảm giác đói, hỗ trợ tiêu hóa và kiểm soát mức đường huyết ổn định.
Beta-glucan còn có khả năng giảm nguy cơ tăng huyết áp, hạn chế kháng insulin và giảm lượng chất béo trong máu.
Gạo lứt
Gạo lứt giữ lại lớp cám và mầm, cung cấp nhiều chất xơ, vitamin nhóm B và khoáng chất thiết yếu. Tiến sĩ Laura Thomas (Anh) cho biết: "Gạo lứt giúp năng lượng duy trì ổn định hơn so với gạo trắng, hạn chế thèm ăn vặt và nguy cơ tăng cân".
Khoai tây nướng hoặc hấp
Khoai tây là một trong những lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn giảm cân nhưng vẫn cần bổ sung tinh bột cho cơ thể. Khi nướng hoặc hấp nguyên vỏ, khoai tây giữ lại nhiều chất xơ, giúp tạo cảm giác no lâu và hạn chế tăng đường huyết.
Nên tránh chiên hoặc chế biến với nhiều dầu mỡ để giữ nguyên giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe.
Các loại đậu
Mặc dù thuộc nhóm tinh bột, các loại đậu lại chứa nhiều khoáng chất và vitamin quan trọng như kali, magie, axit folic cùng lượng chất xơ dồi dào, rất tốt cho sức khỏe. Nhờ hàm lượng chất xơ cao, ăn đậu giúp tạo cảm giác no lâu, hạn chế thèm ăn vặt.
Bánh mì nguyên cám
Trong 100g bánh mì trắng có gần 40g tinh bột, đây là nguồn cung cấp tinh bột rất dồi dào. Tuy nhiên, bạn nên ưu tiên ăn các loại bánh mì nguyên cám để bổ sung chất xơ, hỗ trợ hệ tiêu hóa, tim mạch, giảm lượng đường huyết trong máu.
Mì ống
Trong 100g mì ống chín chứa gần 30g tinh bột cùng nhiều khoáng chất như sắt, canxi, kali, phốt pho, selen… Mì ống có thể được chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn, dù không quá phổ biến trong thực đơn hàng ngày của người Việt.
Sắn
Trong 100g sắn chứa khoảng 9g carbohydrate, chủ yếu là chất xơ (4,9g). Tuy không cung cấp nhiều tinh bột, củ đậu lại chứa nhiều vitamin C, magiê, canxi…
Đặc biệt, sắn còn chứa chất chống oxy hóa như vitamin E, selen, beta carotene, giúp tăng cường sức khỏe, giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như tiểu đường, béo phì, tim mạch, Alzheimer…
Khoai môn
100g khoai môn chứa khoảng 22g tinh bột, 4,1g chất xơ và nhiều khoáng chất. Ăn khoai môn giúp ổn định đường huyết, ngừa tiểu đường, hỗ trợ miễn dịch do có nhiều chất chống oxy hóa phenolic.
Ngô
Ngô chứa cả 3 nguồn dinh dưỡng đa lượng gồm carb (18,7g), protein (3,27g) và lipid (1,35g). Ăn ngô mang lại nhiều lợi ích về mặt sức khỏe như giảm cholesterol nhờ có chất xơ, giảm nguy cơ thiếu máu nhờ vitamin B12 và axit folic, tăng cường sức khỏe da và mắt…
Chuối
Trong 100g chuối chín cung cấp 23g carbohydrate, bao gồm 12g đường, 5,4g tinh bột và 2,6g chất xơ.
Chuối là loại thức ăn chứa nhiều tinh bột dễ tiêu hóa, thích hợp làm bữa ăn phụ để cung cấp năng lượng nhanh chóng, đặc biệt cho những người vận động thường xuyên. Ngoài ra, chuối cũng chứa nhiều chất dinh dưỡng vi lượng như vitamin B, C, kali, mangan…
Thực đơn cho mâm cơm gia đình có người bị sỏi thậnĂn - 2 giờ trước
GĐXH - Chế độ dinh dưỡng không lành mạnh như ăn mặn, dung nạp nhiều món ăn chứa axit oxalic, thói quen ít uống nước tạo điều kiện cho độc tố tích tụ. Do đó, thực đơn cho người bị sỏi thận cần được xây dựng dựa trên các nguyên tắc dinh dưỡng sau.
Cách ăn tim lợn đúng cách tránh rủi roĂn - 5 giờ trước
GĐXH - Để tận dụng được giá trị dinh dưỡng từ tim lợn mà vẫn đảm bảo an toàn cho sức khỏe, người dùng cần chú ý đến cách lựa chọn, chế biến và tần suất sử dụng. Dưới đây là một số hướng dẫn giúp ăn tim lợn đúng cách.
Đập trứng gà lòng đỏ đậm và nhạt khác nhau: Chuyên gia tiết lộ "3 nhớ 2 không" để chọn trứng tốt nhấtĂn - 6 giờ trước
Khi đập trứng gà ra sẽ thấy lòng đỏ trứng gà có quả vàng nhạt, có quả lại cam đậm, thậm chí đỏ tươi. Sự khác biệt này khiến nhiều người băn khoăn: trứng nào nhiều dinh dưỡng hơn?
Từ giờ đến cuối tháng 11 âm, ăn ngay món này để tăng vận tài lộcĂn - 1 ngày trước
Và có một món được nhiều người truyền tai nhau...
Các món ăn ngon kết hợp táo đỏ trị mất ngủ và giúp ngủ ngon cho mâm cơm gia đìnhĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Quả táo đỏ là thực phẩm giàu các hợp chất như flavonoid, polysaccharides và axit triterpenic. Vì vậy nó có khả năng cải thiện tình trạng suy nhược cơ thể, căng thẳng thần kinh giúp nâng cao sức khỏe.
Loại rau quen thuộc giàu chất chống oxy hóa, hỗ trợ ngăn ngừa ung thư, chế biến thành nhiều món ngonĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Là loại rau quen thuộc trong bữa ăn của nhiều gia đình Việt, không chỉ dễ chế biến, loại rau này còn được đánh giá cao nhờ giá trị dinh dưỡng dồi dào và nhiều lợi ích tích cực đối với sức khỏe.
Khi cơ thể có dấu hiệu này, không nên ăn món trứng vịt lộnĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Nhiều người cứ yếu yếu, mệt mệt, tưởng là ăn trứng vịt lộn ngon bổ rẻ sẽ khỏe. Ai ngờ càng ăn càng mệt, đêm ngủ không yên, sáng dậy nặng người.
Hóa ra vì tôi hay ăn 3 món này mà da luôn hồng hào, khí huyết lưu thông tốt và tay chân không bao giờ bị lạnhĂn - 1 ngày trước
3 món ăn này đều sử dụng một nguyên liệu chung rất quen thuộc với chúng ta. Những món ăn này dễ nấu lại giúp bổ sung khí huyết, da dẻ hồng hào và làm ấm cơ thể!
Những thực phẩm nên tránh ăn vào buổi tối, bất ngờ nhất là 2 thực phẩm cuốiĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Với sự đa dạng của lựa chọn thực phẩm và phong cách ăn uống, việc quyết định buổi tối phù hợp không chỉ liên quan đến khẩu vị cá nhân mà còn đến yếu tố dinh dưỡng và sức khỏe.
Rang hạt dẻ nhanh gọn với nồi chiên không dầuĂn - 2 ngày trước
Nên luộc qua hạt dẻ trước khi rang bằng nồi chiên không dầu sẽ giúp chín đều bên trong, không bị quá khô phần bên ngoài.
Từ vụ pate "Cột đèn Hải Phòng", mách bạn cách tự làm pate ngon, mịn mượt, không tanh và nhanh gọn tại nhà chuẩn như ngoài hàngĂn
GĐXH - Khám phá cách tự làm pate ngon tại nhà với công thức đơn giản và nguyên liệu an toàn. Đừng lo lắng về pate "Cột đèn Hải Phòng", hãy tự tay chế biến món ăn thơm béo, không tanh cho bữa sáng thêm hấp dẫn.