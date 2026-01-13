Thức ăn chứa tinh bột này dù có ăn nhiều cũng không lo bị tăng cân

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Khoai lang

Khoai lang là một loại thực phẩm giàu chất xơ, vitamin và các chất chống oxy hóa, được các chuyên gia dinh dưỡng khuyên nên bổ sung thường xuyên vào chế độ ăn hàng ngày.

Với chỉ số đường huyết thấp hơn so với cơm trắng, khoai lang giúp duy trì mức đường huyết ổn định. Chúng cũng giàu vitamin A, C, B6 và chất xơ, đồng thời tạo cảm giác no lâu.

Khoai lang là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn giảm cân, bởi vừa cung cấp năng lượng vừa hạn chế tích tụ mỡ thừa.

Yến mạch

Yến mạch là nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng, trong đó khoảng 66% là tinh bột. Tuy nhiên, nhờ chứa beta-glucan - một loại chất xơ hòa tan - yến mạch giúp giảm cảm giác đói, hỗ trợ tiêu hóa và kiểm soát mức đường huyết ổn định.

Beta-glucan còn có khả năng giảm nguy cơ tăng huyết áp, hạn chế kháng insulin và giảm lượng chất béo trong máu.

Gạo lứt

Gạo lứt giữ lại lớp cám và mầm, cung cấp nhiều chất xơ, vitamin nhóm B và khoáng chất thiết yếu. Tiến sĩ Laura Thomas (Anh) cho biết: "Gạo lứt giúp năng lượng duy trì ổn định hơn so với gạo trắng, hạn chế thèm ăn vặt và nguy cơ tăng cân".

Khoai tây nướng hoặc hấp

Khoai tây là một trong những lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn giảm cân nhưng vẫn cần bổ sung tinh bột cho cơ thể. Khi nướng hoặc hấp nguyên vỏ, khoai tây giữ lại nhiều chất xơ, giúp tạo cảm giác no lâu và hạn chế tăng đường huyết.

Nên tránh chiên hoặc chế biến với nhiều dầu mỡ để giữ nguyên giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe.

Các loại đậu

Mặc dù thuộc nhóm tinh bột, các loại đậu lại chứa nhiều khoáng chất và vitamin quan trọng như kali, magie, axit folic cùng lượng chất xơ dồi dào, rất tốt cho sức khỏe. Nhờ hàm lượng chất xơ cao, ăn đậu giúp tạo cảm giác no lâu, hạn chế thèm ăn vặt.

Bánh mì nguyên cám

Trong 100g bánh mì trắng có gần 40g tinh bột, đây là nguồn cung cấp tinh bột rất dồi dào. Tuy nhiên, bạn nên ưu tiên ăn các loại bánh mì nguyên cám để bổ sung chất xơ, hỗ trợ hệ tiêu hóa, tim mạch, giảm lượng đường huyết trong máu.

Mì ống

Trong 100g mì ống chín chứa gần 30g tinh bột cùng nhiều khoáng chất như sắt, canxi, kali, phốt pho, selen… Mì ống có thể được chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn, dù không quá phổ biến trong thực đơn hàng ngày của người Việt.

Sắn

Trong 100g sắn chứa khoảng 9g carbohydrate, chủ yếu là chất xơ (4,9g). Tuy không cung cấp nhiều tinh bột, củ đậu lại chứa nhiều vitamin C, magiê, canxi…

Đặc biệt, sắn còn chứa chất chống oxy hóa như vitamin E, selen, beta carotene, giúp tăng cường sức khỏe, giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như tiểu đường, béo phì, tim mạch, Alzheimer…

Khoai môn

100g khoai môn chứa khoảng 22g tinh bột, 4,1g chất xơ và nhiều khoáng chất. Ăn khoai môn giúp ổn định đường huyết, ngừa tiểu đường, hỗ trợ miễn dịch do có nhiều chất chống oxy hóa phenolic.

Ngô

Ngô chứa cả 3 nguồn dinh dưỡng đa lượng gồm carb (18,7g), protein (3,27g) và lipid (1,35g). Ăn ngô mang lại nhiều lợi ích về mặt sức khỏe như giảm cholesterol nhờ có chất xơ, giảm nguy cơ thiếu máu nhờ vitamin B12 và axit folic, tăng cường sức khỏe da và mắt…

Chuối

Trong 100g chuối chín cung cấp 23g carbohydrate, bao gồm 12g đường, 5,4g tinh bột và 2,6g chất xơ.

Chuối là loại thức ăn chứa nhiều tinh bột dễ tiêu hóa, thích hợp làm bữa ăn phụ để cung cấp năng lượng nhanh chóng, đặc biệt cho những người vận động thường xuyên. Ngoài ra, chuối cũng chứa nhiều chất dinh dưỡng vi lượng như vitamin B, C, kali, mangan…