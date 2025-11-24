Những đồ vật cấm kỵ trong phòng ngủ không nên phạm phải nếu không muốn ảnh hưởng tới sức khỏe
GĐXH - Phong thủy luôn là yếu tố quan trọng cần phải xem xét khi thiết kế không gian sống. Đặc biệt phòng ngủ là nơi nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng nên gia chủ phải lưu ý khi bố trí, sắp xếp cho hợp lý.
Đồ điện tử
Các vật dụng điện tử như máy tính, điện thoại, radio, đèn sưởi, đèn diệt côn trùng… đều không nên để trong phòng ngủ.
Một số món đồ điện này tuy nhỏ nhưng lượng bức xạ lại có nguy cơ cao gây nguy hiểm nên bạn không thể chủ quan được. Vì thế, bạn hãy hạn chế để các đồ dùng điện tử trong phòng ngủ.
Các loại đồ dùng điện tử chỉ nên để trong phòng ngủ nếu thật sự cần thiết. Nhất là khu vực xung quanh giường ngủ không nên có nhiều thiết bị điện.
Ổ cắm điện nên đặt cách xa giường tối thiểu là 2m. Ngoài ra, các vật dụng như điện thoại, laptop, pin sạc dự phòng… bạn không nên để ở cạnh giường ngủ.
Các đồ vật mang tính sát thương
Theo phong thủy, các đồ vật kim loại không thích hợp để đặt trong phòng ngủ, nhất là những món đồ mang tính sát thương như dao kéo, mô hình kiếm, súng…
Nhiều người có sở thích sưu tầm các món đồ này để trưng bày trong nhà. Tuy nhiên bạn nên có một góc riêng để bày biện, chẳng hạn như phòng khách.
Không nên đặt các món đồ có tính sát thương trong phòng ngủ bởi vì chúng có thể sẽ gây cảm giác bất an. Đây cũng là điều đại kỵ trong phong thủy, với quan niệm sát khí sẽ đè nén lên tinh thần, làm bạn bị áp lực, thậm chí gây nguy hiểm nếu chẳng may bất cẩn.
Tượng thần Phật
Về góc độ tín ngưỡng thì tượng thần, Phật mang lại cảm giác bình an và phù trợ cho gia đạo. Thế nhưng phòng ngủ là nơi không nên thờ thần, Phật vì theo phong thủy, những bức tượng tâm linh cần phải đặt ở nơi trang nghiêm, thanh tịnh.
Việc thờ tượng thần Phật trong phòng ngủ có thể là nguyên nhân ảnh hưởng đến tài lộc và may mắn của gia chủ.
Chuông gió
Tuyệt đối không treo chuông gió trong phòng ngủ vì đây là điều đại kỵ với vận mệnh của bạn. Âm thanh của những chiếc chuông gió có thể thu hút "vong hồn" bên ngoài vào nhà.
Âm thanh này còn làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của bạn, nhất là khi trong nhà có trẻ em thì càng không nên treo chuông gió.
Thay vào đó hãy treo dreamcatcher hoặc các món đồ trang trí khác. Không nên treo quá nhiều đồ bên trong phòng ngủ vì như thế sẽ làm rối mắt.
Cây xanh
Trong phòng ngủ không nên để cây xanh, bởi vì vào ban đêm, cây xanh lấy đi khí oxy, thậm chí nhiều loại cây còn gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Nếu phòng ngủ của bạn là phòng kín thì bạn càng phải lưu ý điều này.
Cây xanh mang tính dương cũng không phù hợp để đặt tại nơi nhiều tính âm như phòng ngủ. Thay vào đó, bạn có thể dùng các loại cây cảnh giả, hoa giả để trang trí cho phòng ngủ mà không phạm vào những điều kỵ về mặt phong thủy.
Di vật, cổ vật
Di vật hay cổ vật có giá trị thường được cất giữ ở những nơi riêng tư như phòng ngủ. Thế nhưng trên thực tế, những đồ vật cũ thường mang theo năng lượng không tốt. Chúng có thể sẽ gây áp lực lên tinh thần, khiến bạn nhớ về những chuyện không vui trong quá khứ và có thể bị mất ngủ.
Các món đồ cũ có thể khiến cho tâm trí bạn bất an và như vậy vô tình ảnh hưởng đến tinh thần của bạn.
Bể cá
Bể cá cảnh mang tính linh động, đại diện cho hành Thủy. Trong khi đó phòng ngủ cần trạng thái tĩnh lặng và hài hòa. Việc đặt bể cá trong phòng ngủ là điều kiêng kỵ vì nó có thể gây ra mâu thuẫn, bất hòa trong gia đình.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
