Lỗi phong thủy trong căn hộ chung cư gây mất lộc, ảnh hưởng sức khỏe

Thứ hai, 10:10 24/11/2025 |
GĐXH - Chung cư ngày càng phổ biến, nhưng nhiều căn hộ lại mắc những lỗi phong thủy nghiêm trọng do thiết kế đồng bộ – quan niệm phong thủy cho rằng ảnh hưởng trực tiếp đến tài lộc và sức khỏe gia chủ.

Cửa chính đối diện ban công

Đây là một trong những lỗi phổ biến nhất trong các thiết kế chung cư hiện đại, đặc biệt là căn hộ có diện tích nhỏ.

Lỗi phạm: Cửa chính và ban công nằm trên một đường thẳng, tạo nên thế "xuyên tâm sát ảo" hoặc "xuyên đường sát".

Tác hại: Khí vừa vào cửa đã lập tức thoát ra ngoài qua ban công. Điều này có thể khiến tài lộc không tụ lại được, tiền bạc dễ hao hụt, gia chủ có cảm giác bất an.

Chung cư và những Lỗi phong thủy gây hại sức khỏe và tài lộc - Ảnh 1.

Chung cư ngày càng phổ biến, nhưng nhiều căn hộ lại mắc những lỗi phong thủy nghiêm trọng do thiết kế đồng bộ – ảnh hưởng trực tiếp đến tài lộc và sức khỏe gia chủ.

Hóa giải: Đặt một vách ngăn nhẹ, tủ kệ thấp hoặc rèm cửa dày giữa cửa chính và ban công để làm chậm, chuyển hướng dòng khí, buộc luồng khí phải luân chuyển trong nhà trước khi thoát ra.

Phòng ngủ đặt cạnh bếp ăn của gia đình hoặc trên bếp ăn của nhà người khác

Lỗi phạm: Phòng ngủ (nơi cần sự tĩnh lặng, thuộc âm) bị áp bởi bếp nấu (mang tính Hỏa động).

Tác hại: Hỏa khí từ bếp xông thẳng lên phòng ngủ có thể gây căng thẳng thần kinh, dễ ảnh hưởng tới sức khỏe và làm giảm hòa khí vợ chồng, dễ sinh cãi vã.

Hóa giải: Nếu là căn hộ một tầng, đảm bảo tường phòng ngủ không sát vách bếp nấu. Nếu là Duplex, cần tránh đặt giường ngay trên vị trí bếp. Treo hồ lô đồng để trấn Hỏa, hoặc dùng vật phẩm hành Thổ (như gốm sứ) để trung hòa Hỏa khí.

Cửa phòng ngủ đối diện cửa nhà vệ sinh

Nhà vệ sinh là nơi tập trung uế khí và âm khí. Đặt cửa phòng ngủ đối diện cửa nhà vệ sinh là một lỗi phong thủy nguy hiểm.

Chung cư và những Lỗi phong thủy gây hại sức khỏe và tài lộc - Ảnh 2.

Nhà vệ sinh là nơi tập trung uế khí và âm khí. Đặt cửa phòng ngủ đối diện cửa nhà vệ sinh là một lỗi phong thủy nguy hiểm.

Lỗi phạm: Uế khí từ nhà vệ sinh xộc thẳng vào phòng ngủ, nơi cần dưỡng sinh khí.

Tác hại: Có thể anh hưởng đến sức khỏe. Dễ gây mệt mỏi, uể oải, mất tập trung.

Hóa giải: Luôn đóng kín cửa nhà vệ sinh và cửa phòng ngủ. Lắp quạt thông gió mạnh. Đặt một chậu cây lưỡi hổ hoặc trầu bà giữa hai cửa để hấp thụ và lọc khí.

Thiếu ánh sáng và không khí lưu thông

Nhiều căn hộ có thiết kế nhiều phòng chức năng, dẫn đến các phòng bên trong bị thiếu sáng và bí khí.

Lỗi phạm: Không khí tù đọng, thiếu dương khí, tích tụ âm khí.

Tác hại: Gây cảm giác tù túng, bí bách, dễ dẫn đến trì trệ vận khí chung của gia chủ.

Hóa giải: Tăng cường ánh sáng nhân tạo ở các góc tối. Sử dụng màu sơn sáng (trắng, kem). Mở cửa sổ, cửa ban công hàng ngày để luân chuyển không khí. Đốt hương trầm thanh lọc định kỳ để xua tan khí bẩn.

Căn hộ gần thang máy hoặc đối diện cầu thang

Đối với các căn hộ ở vị trí không thuận lợi (thường có giá bán thấp hơn), lỗi này thường gặp.

Lỗi phạm: Cửa chính bị các luồng khí mạnh (từ thang máy) hoặc khí dốc (từ cầu thang) xung thẳng vào.

Tác hại: Có thể gây bất ổn tài lộc và sức khỏe. Dễ gặp thị phi, mâu thuẫn bất ngờ.

Chung cư và những Lỗi phong thủy gây hại sức khỏe và tài lộc - Ảnh 3.

Căn hộ gần thang máy hoặc đối diện cầu thang cũng là lỗi phong thủy mà ở chung cư ta thường thấy.

Hóa giải: Treo chuông gió kim loại (hành Kim) ở cửa để tiêu giảm sát khí dồn nén. Đặt bình phong mini hoặc tủ giày cao cấp bên trong cửa để chắn luồng khí xung.

Góc nhà tích tụ vật dụng cũ hỏng

Đây là lỗi chủ quan của gia chủ, dễ dàng khắc phục nhưng lại thường bị bỏ qua.

Lỗi phạm: Góc nhà, gầm giường, hoặc kho chứa đồ bừa bộn, tích tụ vật dụng cũ hỏng.

Tác hại: Đồ cũ, hỏng mang năng lượng trì trệ, khiến sinh khí không thể lưu thông. Về lâu dài có thể gây mệt mỏi, khó đạt được mục tiêu trong công việc.

Hóa giải: Áp dụng nguyên tắc "dọn – giữ – gọn". Thường xuyên loại bỏ đồ không dùng nữa để giải phóng không gian và năng lượng. Kích hoạt góc nhà bằng cây xanh hoặc đèn ánh sáng vàng để tăng dương khí.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

Chung cư và những Lỗi phong thủy gây hại sức khỏe và tài lộc - Ảnh 4.Cửa chính đối diện nhà vệ sinh hàng xóm ảnh hưởng đến vận may và sức khỏe của gia chủ ra sao?

GĐXH - Theo phong thủy, việc cửa chính đối diện nhà vệ sinh hàng xóm có thể làm suy giảm sinh khí, ảnh hưởng đến vận may và sức khỏe của gia chủ. Nếu không có biện pháp hóa giải phù hợp, nó có thể gây ra nhiều hệ lụy tiêu cực.

Huyền Trang (T/h)
