'Cách em 1 milimet' tập 11: Những cuộc chia tay trong nước mắt

Tập 11 "Cách em 1 milimet" đã được phá sóng, sau ngày Bách gặp tai nạn và hoàn toàn quên hết sạch mọi thứ là những ngày thật sự khó khăn của Tú và những người bạn. Bọn trẻ không thể tin trong những ngày tháng liên tiếp, chúng lại phải đối mặt với quá nhiều nỗi buồn như thế. Đầu tiên là Biên theo bố vào miền Nam sống, rồi Quyên mất vì nhồi máu cơ tim, Đức cũng rời làng Mây và giờ đây là Bách bị mất trí nhớ.

Tú nói với Chiến "đo" và Thư rằng cả nhóm phải giúp cho Bách nhớ lại được những ký ức cũ. Tú thậm chí còn gọi đây là chiến dịch và trong chiến dịch này, cả nhóm sẽ cùng nhau mang hết tranh ảnh, kỷ niệm cũ... ra để giúp Bách khôi phục trí nhớ. Tú nói sẽ phải "chiến đấu đến tận cùng", "phải kiên trì" để giúp Bách nhớ lại.

Nhưng mọi chuyện đâu có dễ dàng thế, đâu cứ phải nỗ lực và cố gắng là sẽ đi đến được kết quả tốt. Mà câu chuyện ở đây là không phục trí nhớ cho một người bị tổn thương não là điều vô cùng không dễ.

Bách vẫn không thể nhớ ra ai ngay cả khi xem lại những hình ảnh cũ. Ảnh VTV

Theo chẩn đoán của bác sĩ, Bách bị mất trí nhớ tạm thời sau va chạm. Tuy nhiên, cái tạm thời ấy là bao lâu thì không ai biết được. Mặc dù quên những người bạn của mình, chẳng nhớ ai, nhưng những kiến thức đã vào đầu trước đó của Bách thì cậu nhớ hết.

Trong khi đó, Viễn và Ngân được cô giáo gợi ý tham gia vào dội tuyển Quốc gia. Nhưng Ngân cho rằng việc này không dễ, phải vượt qua các kỳ thi mới có thể vào được đội tuyển, rồi muốn có suất đi du học thì còn phải cố gắng nhiều hơn nữa.

"Vào đội tuyển thì cũng thích nhưng nếu thi không được giải thì việc vào Đại học cũng nhiều rủi ro hơn" - Ngân nói. Tuy nhiên, cả hai có vẻ như đều không nghĩ tới chuyện đi du học.

Viễn và Ngân nhận thông báo từ cô giáo cả hai được vào đội tuyển quốc gia. Ảnh VTV

Trong một nỗ lực giúp Bách nhớ, nhóm Tú đã đưa cho Bách đọc bản cam kết của nhóm và trong điều cuối cùng của bản cam kết có ghi: Mãi mãi là bạn dù có chia xa. "Mày mãi mãi là bạn của tao dù mày có đi xa hay mất trí nhớ" - Chiến "đo" nói với Bách.

Còn Tú, cô bé bật khóc hỏi Bách: "Sao anh không nhớ ra em?". Đáp lại, Bách chỉ nói xin lỗi. Bách không thể nhớ bất cứ điều gì về Tú và chính điều ấy khiến Tú đau lòng.

Bách theo gia đình chuyển lên thành phố, bỏ lại làng Mây, bỏ lại Tú và những người bạn còn lại. Và thật tệ là trước khi đi, Bách vẫn chưa kịp nhớ ra những người bạn của mình.

Tú bật khóc khi Bách không nhận ra mình và sau đó rời làng Mây để lên thành phố. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, sắp phải chia tay nhau mỗi người mỗi nơi, Ngân đã không đáp lại câu nhắc nhở của Viễn, thay vào đó, cô nhẹ nhàng nằm chặt cánh tay Viễn và ngả đầu vào vai anh. Và sau đó, cô nhắc lại con virus ăn cắp trí nhớ mà Viễn đã tưởng tượng ra khi cả hai nói chuyện trước đó. "Virus đó đâu để Ngân có thể quên hết tất cả, trừ Viễn ra" - Ngân nói trong nước mắt.

Cuộc chia tay của Viễn với Ngân bên bờ sông đầy nước mắt. Ảnh VTV

Tập 12 phim "Cách em 1 milimet" được phát sóng vào 20h ngày 10/10 trên kênh VTV3. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Cách em 1 milimet" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.

Tối 18/10, Võ Hoài Anh biểu diễn tại ASEAN Friendship Concert 2025 GĐXH - Ca sĩ Võ Hoài Anh là đại diện Việt Nam tham dự ASEAN Friendship Concert 2025 tại Malaysia vào tối 18/10.