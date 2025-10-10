'Cách em 1 milimet' tập 11: Những cuộc chia tay trong nước mắt
GĐXH - Trong tập 11 "Cách em 1 milimet ", Viễn chia tay Ngân để cô lên thành phố, đám trẻ cũng quyến luyến khi Bách rời làng Mây.
Tập 11 "Cách em 1 milimet" đã được phá sóng, sau ngày Bách gặp tai nạn và hoàn toàn quên hết sạch mọi thứ là những ngày thật sự khó khăn của Tú và những người bạn. Bọn trẻ không thể tin trong những ngày tháng liên tiếp, chúng lại phải đối mặt với quá nhiều nỗi buồn như thế. Đầu tiên là Biên theo bố vào miền Nam sống, rồi Quyên mất vì nhồi máu cơ tim, Đức cũng rời làng Mây và giờ đây là Bách bị mất trí nhớ.
Tú nói với Chiến "đo" và Thư rằng cả nhóm phải giúp cho Bách nhớ lại được những ký ức cũ. Tú thậm chí còn gọi đây là chiến dịch và trong chiến dịch này, cả nhóm sẽ cùng nhau mang hết tranh ảnh, kỷ niệm cũ... ra để giúp Bách khôi phục trí nhớ. Tú nói sẽ phải "chiến đấu đến tận cùng", "phải kiên trì" để giúp Bách nhớ lại.
Nhưng mọi chuyện đâu có dễ dàng thế, đâu cứ phải nỗ lực và cố gắng là sẽ đi đến được kết quả tốt. Mà câu chuyện ở đây là không phục trí nhớ cho một người bị tổn thương não là điều vô cùng không dễ.
Theo chẩn đoán của bác sĩ, Bách bị mất trí nhớ tạm thời sau va chạm. Tuy nhiên, cái tạm thời ấy là bao lâu thì không ai biết được. Mặc dù quên những người bạn của mình, chẳng nhớ ai, nhưng những kiến thức đã vào đầu trước đó của Bách thì cậu nhớ hết.
Trong khi đó, Viễn và Ngân được cô giáo gợi ý tham gia vào dội tuyển Quốc gia. Nhưng Ngân cho rằng việc này không dễ, phải vượt qua các kỳ thi mới có thể vào được đội tuyển, rồi muốn có suất đi du học thì còn phải cố gắng nhiều hơn nữa.
"Vào đội tuyển thì cũng thích nhưng nếu thi không được giải thì việc vào Đại học cũng nhiều rủi ro hơn" - Ngân nói. Tuy nhiên, cả hai có vẻ như đều không nghĩ tới chuyện đi du học.
Trong một nỗ lực giúp Bách nhớ, nhóm Tú đã đưa cho Bách đọc bản cam kết của nhóm và trong điều cuối cùng của bản cam kết có ghi: Mãi mãi là bạn dù có chia xa. "Mày mãi mãi là bạn của tao dù mày có đi xa hay mất trí nhớ" - Chiến "đo" nói với Bách.
Còn Tú, cô bé bật khóc hỏi Bách: "Sao anh không nhớ ra em?". Đáp lại, Bách chỉ nói xin lỗi. Bách không thể nhớ bất cứ điều gì về Tú và chính điều ấy khiến Tú đau lòng.
Bách theo gia đình chuyển lên thành phố, bỏ lại làng Mây, bỏ lại Tú và những người bạn còn lại. Và thật tệ là trước khi đi, Bách vẫn chưa kịp nhớ ra những người bạn của mình.
Ở diễn biến khác trong tập phim, sắp phải chia tay nhau mỗi người mỗi nơi, Ngân đã không đáp lại câu nhắc nhở của Viễn, thay vào đó, cô nhẹ nhàng nằm chặt cánh tay Viễn và ngả đầu vào vai anh. Và sau đó, cô nhắc lại con virus ăn cắp trí nhớ mà Viễn đã tưởng tượng ra khi cả hai nói chuyện trước đó. "Virus đó đâu để Ngân có thể quên hết tất cả, trừ Viễn ra" - Ngân nói trong nước mắt.
Tập 12 phim "Cách em 1 milimet" được phát sóng vào 20h ngày 10/10 trên kênh VTV3. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Cách em 1 milimet" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.
'Cách em 1 milimet' tập 12: Khán giả bất ngờ trước sự xuất hiện của Huyền Lizzie, Huỳnh Anh và Quỳnh ChâuXem - nghe - đọc - 14 giờ trước
GĐXH - Trong tập 12 "Cách em 1 milimet", loạt diễn viên nổi tiếng như Huỳnh Anh, Huyền Lizzie, Hà Việt Dũng và Quỳnh Châu xuất hiện trong vai các nhân vật hồi nhỏ đã trưởng thành.
Gia đình Chủ tịch xã Thứ rối ren vì không đòi được tiền chạy chứcXem - nghe - đọc - 20 giờ trước
GĐXH - Trong tập 44 "Có anh, nơi ấy bình yên", gia đình Chủ tịch xã Thứ rối ren với nhiều biến cố ập đến.
'Tử chiến trên không' bất ngờ bị 'Quỷ ăn tạng' soán ngôi doanh thu bán véXem - nghe - đọc - 20 giờ trước
GĐXH - Sau nhiều tuần dẫn đầu bảng xếp hạng doanh thu, bộ phim “Tử chiến trên không” bất ngờ bị phim kinh dị Thái Lan “Tee Yod 3: Quỷ ăn tạng” soán ngôi bán vé trong ngày.
Lê Xuân Sơn: Nhịp cầu giữa nhãn quan nhà báo và trái tim thi sĩXem - nghe - đọc - 22 giờ trước
GĐXH - Nhà báo Lê Xuân Sơn khiến bạn bè, độc giả bất ngờ khi cho thấy khả năng viết rộng dài ở cả báo chí và văn chương. Ba cuốn sách với 3 thể loại gồm một tập thơ và hai tập bút ký, ghi chép vừa được ông cho ra mắt cùng lúc đã minh chứng điều đó.
Chủ tịch xã Thứ bị nghi ngờ sai phạm, Bằng chối tội trước cơ quan điều traXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 43 "Có anh, nơi ấy bình yên", Chủ tịch xã Thứ bị nghi ngờ có sai phạm, trong khi Bằng khéo léo chối tội với cơ quan điều tra.
Trương Nam Thành trở lại 'Sao nhập ngũ' sau một thập kỷ vắng bóng?Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Trương Nam Thành sau một thời gian ở ẩn, hiện tại đã trở lại với chương trình "Sao nhập ngũ" bằng màn thi ấn tượng.
Toàn dứt áo ra đi, Trúc Lam bật khóc vì hối hậnXem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Trong tập 27 "Gió ngang khoảng trời xanh", Toàn một lần nói hết bao nỗi ấm ức trong lòng trước khi thường trú Tây Nguyên, Trúc Lam khóc vì ân hận nhưng không giữ chồng ở lại.
Phó chủ tịch xã Xuân bị bắt, doanh nhân Bằng tìm cách tẩu tán tài sảnXem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Trong tập 42 "Có anh, nơi ấy bình yên", Phó chủ tịch xã Xuân bị bắt khiến Bằng và nhiều người liên quan phải lo lắng, tìm cách "phủi tay" và tẩu tán tài sản.
Chủ tịch xã Thứ tung bằng chứng 'hạ bệ' Phó chủ tịch xã Xuân?Xem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Trong tập 42 "Có anh, nơi ấy bình yên", bà Nga khuyên chồng là Chủ tịch xã Thứ quyết nhổ "cái gai" là Phó chủ tịch xã Xuân.
Hơn 50 nghệ sĩ hàng đầu tham gia biểu diễn tại Y-CONCERT kéo dài suốt 10 tiếngXem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Kết thúc chuỗi các concert "Anh trai vượt ngang chông gai" vừa qua, nhà sản xuất công bố sẽ tổ chức Y-CONCERT vào tháng 12 tới.
Đăng (Doãn Quốc Đam) có cảm tình với Linh (Lan Phương) dù lần đầu gặp mặtXem - nghe - đọc
GĐXH - Trong tập 26 "Gió ngang khoảng trời xanh", Đăng lần đầu gặp Linh, nữ đối tác vui vẻ chân tình đã khiến Đăng ấn tượng ngay từ lần gặp gỡ.