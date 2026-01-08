Bách bị tai nạn, 'trai đểu' Hiếu kiên trì theo đuổi Tú
GĐXH - Hiếu thể hiện sự quyết tâm theo đuổi Tú, tìm mọi cách để lấy lòng cô nàng.
Trong trích đoạn tập 37 phim "Cách em 1 milimet", Hiếu (Lê Hải) kiên trì theo đuổi Tú (Quỳnh Châu). Để có cái gật đầu của Tú, Hiếu tìm cách hẹn vị giám khảo đã từng khen ngợi team của Tú trong liên hoan hoạt hình và mời Tú đi cùng. Tất nhiên, Tú khó có thể từ chối Hiếu trong tình huống như thế này.
Ở diễn biến khác trong tập phim, bố mẹ của Ngân (Minh Huyền) và bé Tép bất ngờ khi nghe được chuyện Bách (Huỳnh Anh) chia tay Duyên (Hà Bùi) sát ngày cưới còn cô chuẩn bị ly hôn Nghiêm (Chí Nhân) nên vô cùng sốc.
Khi bị bố đẻ chất vấn, Ngân nói chuyện rất dài nhưng cô khẳng định mình và Nghiêm bắt buộc phải ly hôn. Tép nghe được nên lập tức phản đối: "Con không muốn bố mẹ ly hôn đâu". Trong lúc Tép chạy ra đường bất ngờ một chiếc ô tô lao đến, Bách xuất hiện và đỡ cho cháu gái.
Bách bị tai nạn nên Ngân nói với Nghiêm muốn đưa em trai về ở cùng để tiện chăm sóc. Cô nói bố mẹ đã biết việc con gái sẽ ly hôn nên cũng muốn Nghiêm chuẩn bị tâm lý trước với ông bà nội của bé Tép. Ngân cũng muốn hai vợ chồng thời gian này quan tâm tới cảm xúc của con gái nhiều hơn vì cô bé đang rất sốc vì biết chuyện bố mẹ sắp ly hôn.
Điều bất ngờ là lần này Nghiêm đáp lại với thái độ nhã nhặn và đồng ý với mọi đề nghị của Ngân.
Tập 37 phim "Cách em 1 milimet" phát sóng lúc 20h ngày 8/1 trên kênh VTV3.
