Top cây cảnh phòng lãnh đạo mệnh Kim hợp phong thủy mang vượng khí, bình an và hút lộc
GĐXH - Trong quan niệm phong thủy, cây xanh có thể hóa giải được những bất lợi và khó khăn cho chủ nhân. Một chậu cây cảnh được bày trí đúng chỗ, tựa như tấm bình phong ngăn khí xấu.
Đặc điểm của người mệnh Kim
Những người thuộc mệnh Kim nổi bật bởi sự kiên định cùng ý chí mạnh mẽ, quyết đoán với mục tiêu đặt ra. Họ là những người có tầm nhìn xa trông rộng, đồng thời dễ dàng sắp xếp công việc chỉn chu, ổn thỏa. Những người thuộc mệnh Kim thường trở thành những vị lãnh đạo tài ba, có tham vọng lớn. Tuy có thể giải quyết mọi chuyện linh hoạt nhưng tính cách lại có phần cố chấp và ngang bướng.
Màu cây phù hợp với người mệnh Kim thường có màu nâu đất, vàng thổ hoặc có màu trắng, bạc của Kim. Do Kim chế khắc Mộc nên bạn có thể lựa chọn màu xanh lá cây hay xanh da trời.
Mệnh Kim cực kỳ thích hợp với cây có màu trắng bởi nó đại diện cho sự thuần khiết, thanh cao và đôi khi là khô khan.
Tránh những màu sắc rực rỡ như hồng, đỏ bởi những màu này hợp với mệnh Hoả, mà Hoả lại khắc Kim.
Năm sinh của người mệnh Kim: Giáp Tý: Năm 1924, 1984; Ất Sửu: Năm 1925, 1985. Nhâm Thân: Năm 1932, 1992; Quý Dậu: Năm 1933, 1993; Canh Thìn: Năm 1940, 2000; Tân Tỵ: Năm 1941, 2001; Giáp Ngọ: Năm 1954, 2014; Ất Mùi: Năm 1955, 2015; Nhâm Dần: Năm 1962, 2022; Quý Mão: Năm 1963, 2023; Canh Tuất: Năm 1970, 2030; Tân Hợi: Năm 1971, 2031.
Top cây cảnh phòng lãnh đạo mệnh Kim
Cây kim tiền
Đứng đầu trong top cây cảnh phòng lãnh đạo cho người mệnh Kim phải kể đến là cây kim tiền. Cây kim tiền thường mọc thành từng bụi, lá mọc đối xứng nhau và có màu xanh bóng.
Trong quan niệm văn hóa Trung Quốc, cây kim tiền biểu trưng cho của cải, tiền bạc và thịnh vượng. Chính vì thế, nó thường được lựa chọn làm cây cảnh phòng giám đốc để chiêu tiền tài và thăng tiến cho lãnh đạo.
Cây ngọc ngân
Ngọc ngân được biết đến là một dạng cây thường xanh, có lá hình bầu dục với cuống lá dài bọc quanh thân. Tựa như cái tên, ngọc ngân mang trong mình vẻ ngoài thanh tao, sang trọng và cuốn hút lạ kỳ.
Theo quan niệm phong thủy, cây ngọc ngân có ý nghĩa xua đi tà khí hay những điều không may mắn, bất an. Vẻ đẹp thanh tao, quý phái của cây như một tấm bình phong, tuy mỏng manh nhưng vô cùng chắc chắn, giúp bảo vệ bạn khỏi những tà khí xung quanh.
Ngoài ra, cây còn giúp tô điểm cho không gian làm việc thêm phần xanh tươi, xóa tan mọi căng thẳng, lo âu thường ngày. Chính vì thế, đây là loại cây để bàn lãnh đạo mệnh Kim tuyệt vời mà bạn có thể tham khảo.
Cây dây nhện
Trong phong thủy, cây dây nhện mang ý nghĩa mang lại nhiều may mắn, an lành cho gia chủ. Xét về mặt khoa học, cây dây nhện có thể mang lại cảm giác thoải mái, giảm thiểu stress, áp lực trong công việc. Ngoài ra, nó còn mang ý nghĩa giống như một luồng khí tốt giúp lưu thông vượng khí trong văn phòng, đem lại sự an yên cho người lãnh đạo.
Lá cây xanh mướt điểm tô những sọc trắng nhỏ tượng trưng cho sự thông suốt và sáng lạn. Thân cây tỏa lá về khắp hướng thể hiện chí hướng bay cao, luôn hướng tới những điều tốt đẹp phía trước.
Cây trúc nhật vàng
Trúc nhật vàng có lá thuôn tròn mềm mại, mỏng như lá tre, điểm xuyết một vài đốm loang lổ màu vàng. Hoa của cây nhỏ, mang màu trắng tinh khiết, tạo cho người nhìn cảm giác an yên, nhẹ nhàng.
Không màu mè, sặc sỡ như các cây khác, nhưng trúc nhật vàng luôn toát lên vẻ thanh nhã, ẩn chứa nhiều điều may mắn và tốt đẹp.
Cây lan ý
Là loài cây biểu trưng cho sự thuần khiết và thanh cao, vì vậy mà lan ý được nhiều người lựa chọn làm cây cảnh cho phòng giám đốc. Dưới góc độ phong thủy, trồng cây lan ý trong phòng là một cách tăng cường sức khỏe và mang lại năng lượng tích cực cho gia chủ.
So với những loại cây cảnh khác, cây lan ý mang một sức sống cực kỳ mạnh mẽ. Vì vậy, mà nó đại diện cho sự kiên cường và ý chí phấn đấu vươn lên, giúp gia chủ thăng tiến trong sự nghiệp, tài lộc về tiền tài.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
