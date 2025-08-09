Làm nhà nên tránh cửa to cửa nhỏ, nếu không gia đình khó hòa thuận

Cửa to cửa nhỏ theo phong thủy

Theo phong thủy thì sự không đồng nhất của 2 cánh cửa dễ dẫn đến tình trạng "cánh trái to thì thay vợ, cánh phải to thì góa chồng, cô quả".

Do đó, nếu trong 1 ngôi nhà mà sử dụng loại cửa "mẹ bồng con" (tức là 1 cánh lớn, 1 cánh nhỏ hoặc cánh nhỏ nằm trong cánh lớn) thì ứng với tình trạng bất nhất của 2 cánh cửa ấy sẽ dẫn đến sự thái quá về cá tính ở 1 trong 2 phía (nam hoặc nữ) của cặp vợ chồng sống trong nhà.

Đứng từ trong nhà nhìn ra, nếu cánh cửa bên trái của cửa chính to hơn cánh cửa bên phải thì người đàn ông (người chồng) trong nhà thường có cá tính quá mạnh, gia trưởng và áp đặt...

Vì vậy, dễ dẫn đến tình cảm cuộc sống vợ chồng không được tốt theo phong thủy... Còn nếu cánh cửa bên phải mà lớn hơn cánh cửa bên trái thì sẽ xuất hiện tình trạng nữ quyền áp chế, người phụ nữ (người vợ) lấn át chồng, dẫn đến tình trạng hay căng thẳng trong cuộc sống.

Cách hóa giải thiết kế cửa to cửa nhỏ trong nhà ở

Nếu cánh cửa nhà bạn rơi vào 1 trong những trường hợp trên thì những biện pháp đơn giản và cấp bách nhất để hóa giải đó là: Làm lại 2 cánh cửa khác, giống nhau về kích thước và chất liệu. Thay 2 cánh cửa thành 1 cánh. Nếu chưa có điều kiện thực hiện 2 cách trên ngay thì phải tạm thời tìm biện pháp hóa giải chúng.

Ngôi nhà có bố cục phong thủy tốt thì không thể xuất hiện tình trạng 1 cửa có 2 cánh.

Một trong những biện pháp dân gian thường áp dụng là chôn phía dưới cánh cửa nhỏ hơn 1 xâu 5 đồng tiền cổ bằng đồng. Theo quan niệm dân gian thì chuỗi 5 đồng tiền được gọi là "ngũ đế tiền", có công dụng làm cho vận thế hưng vượng, khí trường ở phía cánh cửa nhỏ lớn lên, cân bằng với khí trường ở cánh cửa lớn, tạo ra sự tương đồng, hòa hợp, thống nhất khí trường của 2 cánh cửa.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.