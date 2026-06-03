Cách làm chè đậu đỏ hạt sen bổ dưỡng, ăn là "bao đậu" trong kỳ thi đại học
GĐXH - Chè đậu đỏ hạt sen là món ăn bổ dưỡng rất tốt cho sức khỏe cả người lớn và trẻ em. Đặc biệt là cho các sĩ tử chuẩn bị kỳ thi đại học. Cùng tham khảo cách nấu món chè này trong bài viết sau.
Nguyên liệu
150gr hạt sen khô hoặc tươi. 100gr đậu đỏ. 2 thìa bột sắn dây (có thể thay thế bằng bột năng). Đường cát trắng, nước cốt dừa.
Cách làm
Đầu tiên bạn rửa sạch đậu đỏ và hạt sen. Sau đó ngâm riêng 2 loại vào nước lạnh trong khoảng 1 tiếng. Để có được thành phẩm chè thơm ngon, mang vị bùi bùi bạn nên chọn đậu đỏ có hạt to, bóng mẩy.
Bên cạnh hạt sen, đậu đỏ cũng là một loại thực phẩm tốt cho sức khỏe người dùng. Chè đậu đỏ có chứa vitamin B12 giúp bổ máu, làm thúc đẩy vòng tuần hoàn máu được thuận lợi. Còn theo quan điểm Đông y, đậu đỏ lại có tính ấm, vị ngọt, có tác dụng thanh nhiệt, lợi tiểu.
Tiếp theo, bạn cho hạt sen vào nồi ninh khoảng 10 phút, sau đó cho đậu đỏ vào ninh cùng trong 20 phút nữa rồi cho đường vào (tùy theo khẩu vị bạn muốn dùng ít ngọt, ngọt vừa hay ngọt đậm thì thêm đường cho phù hợp) ninh tiếp 10 phút nữa cho đến khi thấy hạt đậu đỏ và hạt sen mềm nhừ, nứt đôi ra.
Bạn cho 2 thìa bột sắn dây cùng 2 thìa nước vào nồi và khuấy đều thật nhanh tay đến khi bột sắn dây chín, trong và sóng sánh là được.
Sắn dây là loại thực phẩm phổ biến ở nhiều gia đình người Việt, nó có tính trung, ngọt mát, tính bình, có tác dụng thanh nhiệt, thông đại tiểu tiện, giải độc mát gan nên được sử dụng để chữa cảm sốt do cảm nắng. Tắt bếp và múc chè ra ly, có thể cho thêm nước cốt dừa vào để tăng hương vị.
Mẹo khi nấu để có thành phẩm ngon
Chọn hạt có màu đỏ tươi, không bị sâu mọt và không có dấu hiệu mốc hay có mùi khó chịu. Chọn hạt có kích thước vừa phải, đồng đều nhau để sau khi nấu đậu đạt được độ mềm và vị bùi ngon.
Không nên chọn những hạt quá to, vì những hạt này thường ăn không ngon, ít chất dinh dưỡng hơn so với những hạt nhỏ và đặc biệt thường có vị chát nhẹ khi ăn.
Điều chỉnh độ ngọt của chè tùy vào khẩu vị của bản thân hoặc gia đình. Nếu không thích ăn loãng thì bạn hãy tăng thêm lượng bột trong chè. Bạn nhớ hòa tan bột trước khi thêm vào chè.
Chè đậu đỏ nấu với hạt sen sẽ ngon hơn khi thưởng thức lúc còn hơi ấm, bạn sẽ cảm nhận được hương thơm thanh nhẹ quyện cùng vị bùi bùi của đậu đỏ, dẻo ngon của sắn dây và ngọt mát của hạt sen.
Món chè mang hương vị thanh tao này có tác dụng thanh nhiệt, giải độc. Đặc biệt, sự kết hợp với sắn dây đã góp phần tăng thêm giá trị dinh dưỡng cho món ăn.
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