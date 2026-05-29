Mẹo bù nước và điện giải cho cơ thể những ngày nắng nóng

Ăn nhiều rau xanh và trái cây sẽ bổ sung lượng nước lớn cho cơ thể

Mùa hè, bạn có thể bổ sung thêm một số loại trái cây như dưa hấu, cam, đào, dứa... đây đều là những loại trái cây tốt cho sức khỏe.

Các loại trái cây sẽ giúp cung cấp nước và các loại vitamin thiết yếu giúp bổ sung lại lượng nước và vitamin đã mất khi cơ thể đổ mồ hôi.

Bên cạnh đó, hãy tăng thêm lượng rau xanh vào thực đơn bữa ăn hàng ngày của gia đình. Trong rau xanh có chứa một lượng nước lý tưởng giúp cơ thể có thể giữ nước một cách tự nhiên.

Các loại rau như cải xanh, bắp cải, rau bina, rau má... rất thích hợp để giải nhiệt cơ thể. Ngoài ra, rau xanh còn giúp cung cấp nước cho da giúp da sáng đẹp hơn.

Uống từng ly nước mỗi ngày để bù nước cho cơ thể

Uống nước sẽ là một trong những giải pháp giúp cơ thể bạn tránh được tình trạng mất nước. Giữa cái nóng oi ả của ngày hè, cơ thể dễ đổ mồ hôi, vì vậy bạn nên uống ít nhất 12 - 15 ly nước mỗi ngày để cơ thể lấy lại sức khỏe tốt nhất. Bạn có thể mang theo một chai nước khi đi ra ngoài trời nắng.

Lưu ý, bạn không nên uống nước quá nóng và cũng không nên uống nước quá lạnh, bạn chỉ nên uống nước có nhiệt độ vừa phải từ 10 - 30 độ C. Cần phải bổ sung nước từ từ, uống càng chậm càng tốt để cơ thể có thể tiếp nhận hết lượng nước bạn đang bù vào.

Tùy vào cơ địa và tính chất công việc của từng người mà có lượng nước bổ sung phù hợp.

Việc uống nước nhiều trong một thời gian ngắn sẽ dễ khiến máu bị loãng, gây áp lực cho tim, sẽ rất nguy hiểm nếu bạn vừa mới tập thể dục vừa chạy hay làm việc nặng xong.

Đối với những người bình thường, không phải vận động nhiều thì chỉ cần uống nhỉnh hơn bình thường một chút ít là được (khoảng 2 lít/ngày).

Còn đối với những người vận động nhiều, cơ thể đào thải bài tiết nhiều mồ hôi nên bổ sung thêm từ 0,5 - 1 lít nước mỗi ngày.

Uống các loại nước điện giải

Nước điện giải không chỉ giúp cơ thể giải nhiệt nhanh chóng mà còn giúp ngăn ngừa tình trạng mất nước trong cơ thể vô cùng hiệu quả.

Nếu bạn thường xuyên vận động hay lao động chân tay thì bạn nên mang theo một chai nước điện giải để giúp cơ thể bù lại lượng nước đã mất kịp thời.

Như vậy, cơ thể sẽ nhanh chóng điều hòa thân nhiệt, giúp hoạt động vận chuyển các dưỡng chất, khoáng chất và oxy tới các tế bào, bảo vệ mô và giảm gánh nặng cho hoạt động của các cơ quan nội tạng trong cơ thể để duy trì và cải thiện sức khỏe.

Thêm salad vào khẩu phần ăn

Ăn Salad sẽ giúp cơ thể mát hơn và ngăn ngừa tình trạng mất nước rất tốt. Một đĩa salad sống (có thể cho vào tủ lạnh cho hơi lạnh) sẽ giúp cơ thể duy trì nhiệt độ ở mức ổn định.

Bạn có thể trộn một số loại rau như rau xà lách, rau diếp, dưa chuột sẽ là một lựa chọn hợp lý giải nhiệt cho cơ thể vào những ngày mùa hè oi bức này.

Đồ uống giải nhiệt từ tự nhiên hoặc sinh tố

Uống sinh tố vào mùa hè cũng là một giải pháp bù nước cho cơ thể trong những ngày hè nóng bức.

Uống sinh tố kết hợp với các loại trái cây thơm ngon, bổ dưỡng như xoài pha sữa chua, một ít mật ong sẽ là một sự lựa chọn lý tưởng khi hè đến.

Bên cạnh đó, một số loại đồ uống giải nhiệt tự nhiên như nước dừa, nước cốt chanh cũng sẽ giúp bạn làm giảm nhiệt độ của cơ thể hiệu quả.

Bởi những loại thức uống này có chứa nhiều muối, có khả năng ngăn ngừa sự mất nước của cơ thể. Hoặc đơn giản chỉ với một ly nước ép chanh với đường cũng có thể giúp cơ thể giải nhiệt và tránh bị mất nước trong mùa hè này.

