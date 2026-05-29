Mẹo bù nước và điện giải cho cơ thể những ngày nắng nóng

Thứ sáu, 16:26 29/05/2026 | Ăn
Huyền Trang (T/h)
GĐXH - Ngoài việc uống nhiều nước lọc mỗi ngày, bạn cũng có thể bổ sung nước cho cơ thể theo nhiều cách khác nhau. Dưới đây là một số giải pháp bù nước cho cơ thể trong những ngày hè nóng bức.

Ăn nhiều rau xanh và trái cây sẽ bổ sung lượng nước lớn cho cơ thể

Mùa hè, bạn có thể bổ sung thêm một số loại trái cây như dưa hấu, cam, đào, dứa... đây đều là những loại trái cây tốt cho sức khỏe.

Các loại trái cây sẽ giúp cung cấp nước và các loại vitamin thiết yếu giúp bổ sung lại lượng nước và vitamin đã mất khi cơ thể đổ mồ hôi.

Bên cạnh đó, hãy tăng thêm lượng rau xanh vào thực đơn bữa ăn hàng ngày của gia đình. Trong rau xanh có chứa một lượng nước lý tưởng giúp cơ thể có thể giữ nước một cách tự nhiên.

Trong rau xanh có chứa một lượng nước lý tưởng giúp cơ thể có thể giữ nước một cách tự nhiên.

Các loại rau như cải xanh, bắp cải, rau bina, rau má... rất thích hợp để giải nhiệt cơ thể. Ngoài ra, rau xanh còn giúp cung cấp nước cho da giúp da sáng đẹp hơn.

Uống từng ly nước mỗi ngày để bù nước cho cơ thể

Uống nước sẽ là một trong những giải pháp giúp cơ thể bạn tránh được tình trạng mất nước. Giữa cái nóng oi ả của ngày hè, cơ thể dễ đổ mồ hôi, vì vậy bạn nên uống ít nhất 12 - 15 ly nước mỗi ngày để cơ thể lấy lại sức khỏe tốt nhất. Bạn có thể mang theo một chai nước khi đi ra ngoài trời nắng.

Lưu ý, bạn không nên uống nước quá nóng và cũng không nên uống nước quá lạnh, bạn chỉ nên uống nước có nhiệt độ vừa phải từ 10 - 30 độ C. Cần phải bổ sung nước từ từ, uống càng chậm càng tốt để cơ thể có thể tiếp nhận hết lượng nước bạn đang bù vào.

Tùy vào cơ địa và tính chất công việc của từng người mà có lượng nước bổ sung phù hợp.

Việc uống nước nhiều trong một thời gian ngắn sẽ dễ khiến máu bị loãng, gây áp lực cho tim, sẽ rất nguy hiểm nếu bạn vừa mới tập thể dục vừa chạy hay làm việc nặng xong.

Bên cạnh đó, cũng tùy vào cơ địa và tính chất công việc của từng người mà có lượng nước bổ sung phù hợp.

Đối với những người bình thường, không phải vận động nhiều thì chỉ cần uống nhỉnh hơn bình thường một chút ít là được (khoảng 2 lít/ngày).

Còn đối với những người vận động nhiều, cơ thể đào thải bài tiết nhiều mồ hôi nên bổ sung thêm từ 0,5 - 1 lít nước mỗi ngày.

Uống các loại nước điện giải

Nước điện giải không chỉ giúp cơ thể giải nhiệt nhanh chóng mà còn giúp ngăn ngừa tình trạng mất nước trong cơ thể vô cùng hiệu quả.

Nếu bạn thường xuyên vận động hay lao động chân tay thì bạn nên mang theo một chai nước điện giải để giúp cơ thể bù lại lượng nước đã mất kịp thời.

Như vậy, cơ thể sẽ nhanh chóng điều hòa thân nhiệt, giúp hoạt động vận chuyển các dưỡng chất, khoáng chất và oxy tới các tế bào, bảo vệ mô và giảm gánh nặng cho hoạt động của các cơ quan nội tạng trong cơ thể để duy trì và cải thiện sức khỏe.

Thêm salad vào khẩu phần ăn

Ăn Salad sẽ giúp cơ thể mát hơn và ngăn ngừa tình trạng mất nước rất tốt. Một đĩa salad sống (có thể cho vào tủ lạnh cho hơi lạnh) sẽ giúp cơ thể duy trì nhiệt độ ở mức ổn định.

Bạn có thể trộn một số loại rau như rau xà lách, rau diếp, dưa chuột sẽ là một lựa chọn hợp lý giải nhiệt cho cơ thể vào những ngày mùa hè oi bức này.

Đồ uống giải nhiệt từ tự nhiên hoặc sinh tố

Uống sinh tố vào mùa hè cũng là một giải pháp bù nước cho cơ thể trong những ngày hè nóng bức.

Uống sinh tố kết hợp với các loại trái cây thơm ngon, bổ dưỡng như xoài pha sữa chua, một ít mật ong sẽ là một sự lựa chọn lý tưởng khi hè đến.

Bên cạnh đó, một số loại đồ uống giải nhiệt tự nhiên như nước dừa, nước cốt chanh cũng sẽ giúp bạn làm giảm nhiệt độ của cơ thể hiệu quả.

Bởi những loại thức uống này có chứa nhiều muối, có khả năng ngăn ngừa sự mất nước của cơ thể. Hoặc đơn giản chỉ với một ly nước ép chanh với đường cũng có thể giúp cơ thể giải nhiệt và tránh bị mất nước trong mùa hè này.

GĐXH - Tình trạng đau nhức xương khớp tê buốt luôn là nỗi ám ảnh của nhiều người, đặc biệt là người lớn tuổi. Hãy cùng khám phá vì sao thói quen uống nước dứa mỗi tuần 2 lần lại có thể giúp bạn nhẹ nhàng vượt qua nỗi lo đau nhức xương khớp.

Cách uống trà xanh đúng cách để khỏe bên trong, đẹp bên ngoài

GĐXH - Trà xanh là một loại đồ uống tuyệt vời không chỉ mang lại lợi ích cho sức khỏe mà còn giúp cải thiện làn da. Tuy nhiên, cách uống như nào thì cần phải đúng phương pháp để tận dụng tối đa những tác dụng tuyệt vời của loại đồ uống này.

Nắng nóng đỉnh điểm, lưu ngay 5 loại nước ép giải nhiệt, tiêu độc cho cả nhà

GĐXH - Thay vì các loại nước đóng chai, sử dụng nước ép từ rau củ quả tươi không chỉ giúp hạ nhiệt tức thì mà còn hỗ trợ gan thận thải độc hiệu quả.

"Cứu tinh" cho người đau nhức xương khớp: Chỉ cần uống nước ép dứa với thứ này 2 lần một tuần

Cách uống trà xanh đúng cách để khỏe bên trong, đẹp bên ngoài

Nắng nóng đỉnh điểm, lưu ngay 5 loại nước ép giải nhiệt, tiêu độc cho cả nhà

Cận cảnh chú mực câu nặng gần 3kg ở Quảng Ninh: Thịt mực siêu dày mang lại độ ngon tuyệt vời

8 loại "siêu thực phẩm" giảm viêm, người bị đau khớp nên ăn mỗi tuần

15 mâm cơm mùa hè ngon bổ rẻ chỉ 100.000 đồng cho gia đình giữa lúc chi tiêu eo hẹp của mẹ đảm Hà Nội

GĐXH – Những mâm cơm mùa hè chỉ quanh mức 100.000 đồng nhưng vẫn đầy đặn, ngon mắt của chị Phan Hà (Hà Nội) dưới đây là gợi ý cho các chị em nội trợ vừa tiết kiệm chi phí giữa thời buổi giá cả leo thang vừa thay đổi thực đơn cho gia đình.

"Ăn để giảm đau:" Gợi ý thực đơn trong tuần cho người thoát vị đĩa đệm giúp cột sống dẻo dai, bớt nhức mỏi

GĐXH - Dưới đây là thực đơn cho người thoát vị đĩa đệm, giúp bạn làm dịu các cơn đau do dây thần kinh bị chèn ép và cải thiện sức khỏe xương khớp.

Món quen thuộc trên bàn ăn Việt được nghiên cứu chỉ ra có thể giúp đẩy lùi cao huyết áp

GĐXH - Đậu phụ, sữa đậu nành, tàu hũ hay các món ăn từ đậu vốn là thực phẩm quen thuộc trong bữa cơm của nhiều gia đình Việt. Ít ai ngờ rằng những món ăn dân dã này lại vừa được các nhà khoa học phát hiện có thể giúp giảm nguy cơ mắc cao huyết áp – căn bệnh đang ngày càng phổ biến ở người trẻ lẫn trung niên.

Sai lầm trong mâm cơm khiến bệnh loãng xương trở nặng, chạm nhẹ là nguy cơ chấn thương

GĐXH - Để giúp kiểm soát bệnh loãng xương, bên cạnh việc dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ, người bệnh cần có chế độ dinh dưỡng hợp lý, trong đó cần chú ý kiêng một số loại thực phẩm sau.

Ăn xanh, sống chậm và cân bằng - “Healthy & Balanced” trở thành xu hướng sống mới của người trẻ

GĐXH – Xu hướng sống “Healthy & Balanced” (lành mạnh và cân bằng) đang trở thành lựa chọn của nhiều người hiện đại. Khám phá cách ăn uống lành mạnh, cân bằng giữa thể chất và tinh thần để duy trì sức khỏe tốt hơn.

Loại rau này đang vào mùa, nấu được nhiều món ngon, ăn thường xuyên giúp chống oxy hoá, đẹp da, chống nắng mùa hè

Với tính ứng dụng đa dạng trong nấu ăn, loại rau này xứng đáng với xanh xưng "viên ngọc đỏ" trên bàn ăn gia đình. Mùa hè này hãy tận dụng nấu nhiều món ăn ngon cho gia đình thưởng thức nhé!

Không ngờ bí đao nấu thế này mới là sự kết hợp hoàn hảo, ăn với cơm ngon tuyệt vời!

Món canh này sẽ khiến cả gia đình bạn nhanh chóng ăn hết sạch cơm trong nháy mắt. Đây quả thật là một bữa ăn ngon miệng hiếm có trong ngày hè nóng bức.

Loại quả đang vào mùa ngọt thơm, dễ ăn, làm nhiều món ngon hỗ trợ tăng chức năng thận

GĐXH - Quả dứa không chỉ có vị ngọt thanh, dễ ăn và có thể chế biến được nhiều món ngon hỗ trợ tăng chức năng thận. Vào ngày hè, dứa đang là loại quả được bán nhiều với giá rẻ.

Người đàn ông suýt mất mạng vì một thói quen trong ăn uống mà nhiều người mắc phải

GĐXH - Nhiều người có thói quen xem ngăn đá tủ lạnh như một “chiếc két an toàn” có thể bảo quản thực phẩm mãi mãi. Thịt, cá, hải sản hay đồ ăn thừa cứ thế được tích trữ hết tháng này sang tháng khác với suy nghĩ chỉ cần còn đông đá là vẫn ăn được.

7 mâm cơm gia đình đơn giản mà đủ chất cho nhà 4 người

GĐXH - Là một người yêu bếp và đam mê nấu ăn, chị Jun Nguyễn thường xuyên chia sẻ những món ăn, mâm cơm gia đình của mình với cộng đồng yêu bếp trên mạng xã hội.

13 mâm cơm gia đình mùa hè chỉ 150.000 đồng của mẹ đảm ở Hà Nội vô cùng bổ dưỡng, 'nhìn là muốn ăn'

GĐXH - Khám phá 13 mâm cơm gia đình mùa hè chỉ với 150.000 đồng từ chị Vũ Thu Hương (Hà Nội). Những món ăn thanh mát, bổ dưỡng và dễ làm, chắc chắn sẽ khiến bạn hài lòng và không phải 'đau đầu' để đổi vị mỗi ngày cho cả nhà.

"Cứu tinh" cho người đau nhức xương khớp: Chỉ cần uống nước ép dứa với thứ này 2 lần một tuần

Vì sao người xưa dặn 'mùa hè ăn 3 loại cỏ, cả mùa ít gặp bác sĩ'?

Loại thủy sản mùa hè được người Việt mê mẩn, đem nấu kiểu nào cũng ngon, bổ dưỡng hơn nhiều người tưởng

Cách uống trà xanh đúng cách để khỏe bên trong, đẹp bên ngoài

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

