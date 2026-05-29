"Ăn để giảm đau:" Gợi ý thực đơn trong tuần cho người thoát vị đĩa đệm giúp cột sống dẻo dai, bớt nhức mỏi
GĐXH - Dưới đây là thực đơn cho người thoát vị đĩa đệm, giúp bạn làm dịu các cơn đau do dây thần kinh bị chèn ép và cải thiện sức khỏe xương khớp.
|
Thứ Hai
|
Bữa sáng
(7h00)
|
Bữa trưa
(11h00)
|
Bữa xế
(15h00)
|
Bữa tối
(19h00)
|
Món ăn
|
– Bún sườn
(60g bún tươi/ bún lứt + 70 g sườn non + 30 g dọc mùng + 500 ml nước dùng)
|
– 1 và 1/2 bát cơm
– 170 g phi lê cá hú kho thơm
– 150 g canh bí đỏ nấu thịt băm
– 50 g roi
|
– 100 ml nước dứa ép
|
– 1 và 1/2 bát
– 120 g mướp đắng xào
– 150 g bông cải xanh xào cà rốt
– 80 g lê
|
Cơ cấu khẩu phần
|
– Năng lượng: 1615 kcal
– Đạm: 71 g
– Đường bột: 272 g
– Béo: 27 g
|
Thứ Ba
|
Bữa sáng
(7h00)
|
Bữa trưa
(11h00)
|
Bữa xế
(15h00)
|
Bữa tối
(19h00)
|
Món ăn
|
– Cháo đậu đen
(60 g gạo tẻ + 50 g hạt đen)
|
– 1 và 1/2 bát cơm
– 130 g cá thu sốt chanh leo
– 180 g canh khoai sọ nấu cua
– 60 g lê
|
– 1 củ khoai lang nướng
– 200 ml sữa tươi không đường tách béo
|
– 1 và 1/2 bát cơm
– 100 g salad bơ trứng
– 150 g cải chíp xào xào nấm hương
– 70 g táo
|
Cơ cấu khẩu phần
|
– Năng lượng: 1660 kcal
– Đạm: 73 g
– Đường bột: 279 g
– Béo: 28 g
|
Thứ Tư
|
Bữa sáng
(7h00)
|
Bữa trưa
(11h00)
|
Bữa xế
(15h00)
|
Bữa tối
(19h00)
|
Món ăn
|
– Bánh mì bơ trứng
(2 lát bánh mì nguyên cám + 1/2 quả bơ + 1 quả trứng gà luộc + rau xà lách, cà chua bi, sốt mayonnaise)
– 1 quả chuối
|
– 1 và 1/2 bát cơm
– 150 g gà xào nấm kim chấm
– 70 g rau muống luộc
– 100 ml nước rau muống luộc dầm sấu
– 50 g táo
|
– 1 hộp sữa chua không đường
– 50 g dâu tây
|
– 1 và 1/2 bát cơm
– 100 g cá cơm khô rim chua ngọt
– 150 g canh bí xanh nấu thịt băm
– 70 g đu đủ
|
Cơ cấu khẩu phần
|
– Năng lượng: 1618 kcal
– Đạm: 65 g
– Đường bột: 281 g
– Béo: 26 g
|
Thứ Năm
|
Bữa sáng
(7h00)
|
Bữa trưa
(11h00)
|
Bữa xế
(15h00)
|
Bữa tối
(19h00)
|
Món ăn
|
– Cháo rau củ
(60 g gạo tẻ + 100 g cà rốt, khoai tây, bí đỏ, ngô)
– 200 ml sữa tươi không đường tách béo
|
– 1 và 1/2 bát cơm
– 150 g thịt gà kho gừng
– 120 g canh khoai tây nấu sườn non
– 80 g đu đủ
|
– 1 quả chuối
– 200 ml sữa hạt sen chà là
|
– 1 và 1/2 bát cơm
– 100 g cá hồi áp chảo
– 150 g canh rong biển
– 70 g xoài chín
|
Cơ cấu khẩu phần
|
– Năng lượng: 1648 kcal
– Đạm: 72 g
– Đường bột: 286 g
– Béo: 24 g
|
Thứ Sáu
|
Bữa sáng
(7h00)
|
Bữa trưa
(11h00)
|
Bữa xế
(15h00)
|
Bữa tối
(19h00)
|
Món ăn
|
– Bún mọc
(60 g bún tươi/ bún lứt + 70 g mọc + 50 g dọc mùng + 500 ml nước dùng)
|
– 1 và 1/2 bát cơm
– 150 g canh cá nấu dưa
– 2 bìa đậu hũ
– 50 g xoài chín
|
– 1 hộp sữa chua không đường
– 50 dâu tây
|
– 1 và 1/2 bát cơm
– 200 g tôm hấp gừng sả
– 150 g canh bóng thập cẩm
|
Cơ cấu khẩu phần
|
– Năng lượng: 1620 kcal
– Đạm: 73 g
– Đường bột: 269 g
– Béo: 28 g
|
Thứ Bảy
|
Bữa sáng
(7h00)
|
Bữa trưa
(11h00)
|
Bữa xế
(15h00)
|
Bữa tối
(19h00)
|
Món ăn
|
– Miến trộn chay
(50 g miến dong + 50 g đậu hũ chiên + 100 g cà rốt, su hào, bắp cải + nước tương, dầu mè)
– 200 ml sữa đậu nành
|
– 1 và 1/2 bát cơm
– 100 g chả lá lốt
– 150 g bắp cải xào chà chua
– 60 g dâu tây
|
– 100 g sữa chua Hy Lạp + 50 g hạt điều, hạt óc chó + mật ong
|
– 1 và 1/2 bát cơm
– 100 g chân giò hầm táo đỏ
– 150 g rau bí xào tỏi
– 80 g thanh long
|
Cơ cấu khẩu phần
|
– Năng lượng: 1655 kcal
– Đạm: 82 g
– Đường bột: 271 g
– Béo: 27 g
|
Chủ Nhật
|
Bữa sáng
(7h00)
|
Bữa trưa
(11h00)
|
Bữa xế
(15h00)
|
Bữa tối
(19h00)
|
Món ăn
|
– Bánh mì mứt dâu
(2 lát bánh mì nguyên cám + mứt dâu)
– 2 quả trứng ốp la
|
– 1 và 1/2 bát cơm
– 100 g thịt bò xào giá đổ
– 150 g rau hấp thập cẩm (cà rốt + bí đỏ + súp lơ xanh)
|
– 100 g sữa chua không đường
– 70 g thanh long
|
– 1 và 1/2 bát cơm
– 150 g cá diêu hồng hấp xì dầu
– 70 g su hào xào
– 100 g canh bí xanh nấu tép
|
Cơ cấu khẩu phần
|
– Năng lượng: 1657 kcal
– Đạm: 66 g
– Đường bột: 283 g
– Béo: 29 g
Món quen thuộc trên bàn ăn Việt được nghiên cứu chỉ ra có thể giúp đẩy lùi cao huyết ápĂn - 2 giờ trước
GĐXH - Đậu phụ, sữa đậu nành, tàu hũ hay các món ăn từ đậu vốn là thực phẩm quen thuộc trong bữa cơm của nhiều gia đình Việt. Ít ai ngờ rằng những món ăn dân dã này lại vừa được các nhà khoa học phát hiện có thể giúp giảm nguy cơ mắc cao huyết áp – căn bệnh đang ngày càng phổ biến ở người trẻ lẫn trung niên.
Sai lầm trong mâm cơm khiến bệnh loãng xương trở nặng, chạm nhẹ là nguy cơ chấn thươngĂn - 4 giờ trước
GĐXH - Để giúp kiểm soát bệnh loãng xương, bên cạnh việc dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ, người bệnh cần có chế độ dinh dưỡng hợp lý, trong đó cần chú ý kiêng một số loại thực phẩm sau.
Ăn xanh, sống chậm và cân bằng - “Healthy & Balanced” trở thành xu hướng sống mới của người trẻĂn - 4 giờ trước
GĐXH – Xu hướng sống “Healthy & Balanced” (lành mạnh và cân bằng) đang trở thành lựa chọn của nhiều người hiện đại. Khám phá cách ăn uống lành mạnh, cân bằng giữa thể chất và tinh thần để duy trì sức khỏe tốt hơn.
Loại rau này đang vào mùa, nấu được nhiều món ngon, ăn thường xuyên giúp chống oxy hoá, đẹp da, chống nắng mùa hèĂn - 5 giờ trước
Với tính ứng dụng đa dạng trong nấu ăn, loại rau này xứng đáng với xanh xưng "viên ngọc đỏ" trên bàn ăn gia đình. Mùa hè này hãy tận dụng nấu nhiều món ăn ngon cho gia đình thưởng thức nhé!
Không ngờ bí đao nấu thế này mới là sự kết hợp hoàn hảo, ăn với cơm ngon tuyệt vời!Ăn - 5 giờ trước
Món canh này sẽ khiến cả gia đình bạn nhanh chóng ăn hết sạch cơm trong nháy mắt. Đây quả thật là một bữa ăn ngon miệng hiếm có trong ngày hè nóng bức.
Loại quả đang vào mùa ngọt thơm, dễ ăn, làm nhiều món ngon hỗ trợ tăng chức năng thậnĂn - 17 giờ trước
GĐXH - Quả dứa không chỉ có vị ngọt thanh, dễ ăn và có thể chế biến được nhiều món ngon hỗ trợ tăng chức năng thận. Vào ngày hè, dứa đang là loại quả được bán nhiều với giá rẻ.
Người đàn ông suýt mất mạng vì một thói quen trong ăn uống mà nhiều người mắc phảiĂn - 19 giờ trước
GĐXH - Nhiều người có thói quen xem ngăn đá tủ lạnh như một “chiếc két an toàn” có thể bảo quản thực phẩm mãi mãi. Thịt, cá, hải sản hay đồ ăn thừa cứ thế được tích trữ hết tháng này sang tháng khác với suy nghĩ chỉ cần còn đông đá là vẫn ăn được.
7 mâm cơm gia đình đơn giản mà đủ chất cho nhà 4 ngườiĂn - 19 giờ trước
GĐXH - Là một người yêu bếp và đam mê nấu ăn, chị Jun Nguyễn thường xuyên chia sẻ những món ăn, mâm cơm gia đình của mình với cộng đồng yêu bếp trên mạng xã hội.
Phơi thịt ba chỉ một nắng giữa trời 40 độ có thực sự an toàn? Chuyên gia cảnh báo nguy cơ nhiều người bỏ quaĂn - 20 giờ trước
GĐXH - Những ngày nắng nóng gay gắt tại miền Bắc với nền nhiệt ngoài trời có thời điểm vượt 40 độ C đang khiến món thịt ba chỉ một nắng trở thành “hot trend” trên mạng xã hội.
Luộc trứng mà cho thêm 1 thìa này, bóc vỏ trơn tuồn tuột, còn thơm ngon hơn hẳnĂn - 21 giờ trước
Đây là nguyên liệu quen thuộc, có sẵn trong bếp của mỗi gia đình người Việt.
13 mâm cơm gia đình mùa hè chỉ 150.000 đồng của mẹ đảm ở Hà Nội vô cùng bổ dưỡng, 'nhìn là muốn ăn'Ăn
GĐXH - Khám phá 13 mâm cơm gia đình mùa hè chỉ với 150.000 đồng từ chị Vũ Thu Hương (Hà Nội). Những món ăn thanh mát, bổ dưỡng và dễ làm, chắc chắn sẽ khiến bạn hài lòng và không phải 'đau đầu' để đổi vị mỗi ngày cho cả nhà.