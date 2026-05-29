"Ăn để giảm đau:" Gợi ý thực đơn trong tuần cho người thoát vị đĩa đệm giúp cột sống dẻo dai, bớt nhức mỏi

Thứ sáu, 12:01 29/05/2026 | Ăn
Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Dưới đây là thực đơn cho người thoát vị đĩa đệm, giúp bạn làm dịu các cơn đau do dây thần kinh bị chèn ép và cải thiện sức khỏe xương khớp.

Thứ Hai

Bữa sáng

(7h00)

Bữa trưa

(11h00)

Bữa xế

(15h00)

Bữa tối

(19h00)

Món ăn

– Bún sườn

(60g bún tươi/ bún lứt + 70 g sườn non + 30 g dọc mùng + 500 ml nước dùng)

– 1 và 1/2 bát cơm

– 170 g phi lê cá hú kho thơm

– 150 g canh bí đỏ nấu thịt băm

– 50 g roi

– 100 ml nước dứa ép

– 1 và 1/2 bát

– 120 g mướp đắng xào

– 150 g bông cải xanh xào cà rốt

– 80 g lê

Cơ cấu khẩu phần

– Năng lượng: 1615 kcal

– Đạm: 71 g

– Đường bột: 272 g

– Béo: 27 g

Thứ Ba

Bữa sáng

(7h00)

Bữa trưa

(11h00)

Bữa xế

(15h00)

Bữa tối

(19h00)

Món ăn

– Cháo đậu đen

(60 g gạo tẻ + 50 g hạt đen)

– 1 và 1/2 bát cơm

– 130 g cá thu sốt chanh leo

– 180 g canh khoai sọ nấu cua

– 60 g lê

– 1 củ khoai lang nướng

– 200 ml sữa tươi không đường tách béo

– 1 và 1/2 bát cơm

– 100 g salad bơ trứng

– 150 g cải chíp xào xào nấm hương

– 70 g táo

Cơ cấu khẩu phần

– Năng lượng: 1660 kcal

– Đạm: 73 g

– Đường bột: 279 g

– Béo: 28 g

Thứ Tư

Bữa sáng

(7h00)

Bữa trưa

(11h00)

Bữa xế

(15h00)

Bữa tối

(19h00)

Món ăn

– Bánh mì bơ trứng

(2 lát bánh mì nguyên cám + 1/2 quả bơ + 1 quả trứng gà luộc + rau xà lách, cà chua bi, sốt mayonnaise)

– 1 quả chuối

– 1 và 1/2 bát cơm

– 150 g gà xào nấm kim chấm

– 70 g rau muống luộc

– 100 ml nước rau muống luộc dầm sấu

– 50 g táo

– 1 hộp sữa chua không đường

– 50 g dâu tây

– 1 và 1/2 bát cơm

– 100 g cá cơm khô rim chua ngọt

– 150 g canh bí xanh nấu thịt băm

– 70 g đu đủ

Cơ cấu khẩu phần

– Năng lượng: 1618 kcal

– Đạm: 65 g

– Đường bột: 281 g

– Béo: 26 g

Thứ Năm

Bữa sáng

(7h00)

Bữa trưa

(11h00)

Bữa xế

(15h00)

Bữa tối

(19h00)

Món ăn

– Cháo rau củ

(60 g gạo tẻ + 100 g cà rốt, khoai tây, bí đỏ, ngô)

– 200 ml sữa tươi không đường tách béo

– 1 và 1/2 bát cơm

– 150 g thịt gà kho gừng

– 120 g canh khoai tây nấu sườn non

– 80 g đu đủ

– 1 quả chuối

– 200 ml sữa hạt sen chà là

– 1 và 1/2 bát cơm

– 100 g cá hồi áp chảo

– 150 g canh rong biển

– 70 g xoài chín

Cơ cấu khẩu phần

– Năng lượng: 1648 kcal

– Đạm: 72 g

– Đường bột: 286 g

– Béo: 24 g

Thứ Sáu

Bữa sáng

(7h00)

Bữa trưa

(11h00)

Bữa xế

(15h00)

Bữa tối

(19h00)

Món ăn

– Bún mọc

(60 g bún tươi/ bún lứt + 70 g mọc + 50 g dọc mùng + 500 ml nước dùng)

– 1 và 1/2 bát cơm

– 150 g canh cá nấu dưa

– 2 bìa đậu hũ

– 50 g xoài chín

– 1 hộp sữa chua không đường

– 50 dâu tây

– 1 và 1/2 bát cơm

– 200 g tôm hấp gừng sả

– 150 g canh bóng thập cẩm

Cơ cấu khẩu phần

– Năng lượng: 1620 kcal

– Đạm: 73 g

– Đường bột: 269 g

– Béo: 28 g

Thứ Bảy

Bữa sáng

(7h00)

Bữa trưa

(11h00)

Bữa xế

(15h00)

Bữa tối

(19h00)

Món ăn

– Miến trộn chay

(50 g miến dong + 50 g đậu hũ chiên + 100 g cà rốt, su hào, bắp cải + nước tương, dầu mè)

– 200 ml sữa đậu nành

– 1 và 1/2 bát cơm

– 100 g chả lá lốt

– 150 g bắp cải xào chà chua

– 60 g dâu tây

– 100 g sữa chua Hy Lạp + 50 g hạt điều, hạt óc chó + mật ong

– 1 và 1/2 bát cơm

– 100 g chân giò hầm táo đỏ

– 150 g rau bí xào tỏi

– 80 g thanh long

Cơ cấu khẩu phần

– Năng lượng: 1655 kcal

– Đạm: 82 g

– Đường bột: 271 g

– Béo: 27 g

Chủ Nhật

Bữa sáng

(7h00)

Bữa trưa

(11h00)

Bữa xế

(15h00)

Bữa tối

(19h00)

Món ăn

– Bánh mì mứt dâu

(2 lát bánh mì nguyên cám + mứt dâu)

– 2 quả trứng ốp la

– 1 và 1/2 bát cơm

– 100 g thịt bò xào giá đổ

– 150 g rau hấp thập cẩm (cà rốt + bí đỏ + súp lơ xanh)

– 100 g sữa chua không đường

– 70 g thanh long

– 1 và 1/2 bát cơm

– 150 g cá diêu hồng hấp xì dầu

– 70 g su hào xào

– 100 g canh bí xanh nấu tép

Cơ cấu khẩu phần

– Năng lượng: 1657 kcal

– Đạm: 66 g

– Đường bột: 283 g

– Béo: 29 g

"Ăn để giảm đau:" Gợi ý thực đơn trong tuần cho người thoát vị đĩa đệm giúp cột sống dẻo dai, bớt nhức mỏi - Ảnh 1.

GĐXH - Thay vì các loại nước đóng chai, sử dụng nước ép từ rau củ quả tươi không chỉ giúp hạ nhiệt tức thì mà còn hỗ trợ gan thận thải độc hiệu quả.

"Ăn để giảm đau:" Gợi ý thực đơn trong tuần cho người thoát vị đĩa đệm giúp cột sống dẻo dai, bớt nhức mỏi - Ảnh 2.

GĐXH - Nếu bạn đang băn khoăn không biết nên nấu gì để bồi bổ cho người thân sau trận ốm, hãy lưu lại ngay danh sách các món ăn bổ dưỡng giúp phục hồi sức khỏe cho người bệnh nhanh chóng dưới đây.

