Nắng nóng đỉnh điểm: 7 món ăn là "ổ vi khuẩn" gây ngộ độc nhanh nhất
GĐXH - Thời tiết nắng nóng cùng với độ ẩm cao chính là những yếu tố giúp vi khuẩn sinh sôi và phát triển nhanh chóng trong thực phẩm. Từ đó làm tăng cao nguy cơ ngộ độc thực phẩm ở người.
Cơm nguội, bún phở để qua đêm
Tinh bột nấu chín như cơm, bún, phở, nếu không được bảo quản trong tủ lạnh và để ở nhiệt độ phòng sẽ dễ bị nhiễm khuẩn Bacillus Cereus.
Vi khuẩn này có thể sản sinh độc tố gây ra ngộ độc thực phẩm với các biểu hiện buồn nôn, tiêu chảy, đau bụng chỉ sau vài giờ ăn phải thực phẩm nhiễm khuẩn.
Cách phòng tránh: Không để cơm, bún, phở ở nhiệt độ phòng quá 2 tiếng trong mùa hè. Bảo quản trong tủ lạnh nếu chưa dùng ngay và hâm nóng kỹ trước khi ăn. Tuyệt đối không dùng thực phẩm đã có mùi lạ hoặc dấu hiệu ôi thiu.
Nước ép, sinh tố không đảm bảo vệ sinh
Nước ép trái cây và sinh tố là món giải nhiệt phổ biến trong mùa hè. Tuy nhiên, nếu nguyên liệu không được rửa sạch, đá dùng là loại không rõ nguồn gốc hoặc dụng cụ chế biến bẩn thì nguy cơ nhiễm khuẩn là rất cao.
Một số loại vi khuẩn có thể gây ra các triệu chứng tiêu chảy, nôn ói hoặc thậm chí viêm dạ dày cấp tính.
Cách phòng tránh: Rửa tay trước khi ép hoặc xay. Sử dụng đá viên sạch, có nguồn gốc rõ ràng, tốt nhất là đá làm từ nươc đun sôi để nguội.
Vệ sinh máy xay, ly cốc kỹ lưỡng sau mỗi lần sử dụng. Nên tự làm tại nhà thay vì mua tại các quán vỉa hè hoặc hàng rong không đảm bảo vệ sinh. Nước ép trái cây là loại thưc uống dễ bị nhiễm khuẩn và gây ngộ độc.
Các loại thịt và hải sản
Ngoài các nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm thường gặp bao gồm nhiễm hoá chất và chất bảo quản thì ngộ độc thực phẩm từ nhiễm khuẩn thức ăn xảy ra cực kỳ phổ biến.
Đặc biệt trong thời tiết nắng nóng của những ngày hè. Thịt và hải sản có hàm lượng protein rất cao. Tuy nhiên, nếu các loại thực phẩm này không được chế biến và sơ chế đúng cách, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm thì rất dễ bị vi khuẩn xâm nhập.
"Trong các loại thịt, thịt gia cầm có nguy cơ cao gây ngộ độc thực phẩm hơn như: Thịt gà, thịt vịt, thịt ngỗng. Nguyên nhân đến từ hai loại vi khuẩn Salmonella và Campylobacter có thể tìm thấy trong lông và ruột của các loại gia cầm này".
Bên cạnh đó, các loại hải sản bao gồm hàu, ngao, sò, ốc, tôm, mực... cũng là thực phẩm dễ bị nhiễm khuẩn trong những ngày hè. Thịt, hải sản là các thực phẩm dễ bị nhiễm khuẩn nhất trong mùa nắng nóng.
Rau sống
Rau sống là một trong những thực phẩm dễ bị nhiễm khuẩn nhất trong mùa nắng nóng. Rau sống thường dễ bị nhiễm khuẩn từ nước tưới tiêu, đất hay trong quá trình vận chuyển cũng như chế biến.
Các loại rau sống gây nguy cơ ngộ độc thực phẩm cao có thể kể đến như rau diếp cá, rau cần tây, rau bina, rau bắp cải, cà chua...
Trứng
Trứng sống, trứng lòng đào đều có khả năng chứa vi khuẩn gây ngộ độc Salmonella. Không chỉ vậy, vi khuẩn từ vỏ trứng có thể xâm nhập ra ngoài.
Từ đó gây nhiễm khuẩn cho các loại thực phẩm khác hay dụng cụ chế biến. Chính vì vậy, vào những ngày hè, bạn nên chế biến chín những loại thực phẩm như trứng.
Thực phẩm chế biến sẵn
Các loại thực phẩm chế biến sẵn như nem chua, giò chả, thịt nguội, thịt quay, salad, bánh mì kẹp, xúc xích, pate... rất dễ bị nhiễm khuẩn nếu không đảm bảo về mặt chế biến và bảo quản. Gây bệnh chủ yếu đến từ vi khuẩn Listeria.
Chúng có khả năng lây lan giữa những thực phẩm hay các bề mặt và dụng cụ chế biến thực phẩm. Vi khuẩn Listeria rất khó bị loại bỏ hoàn toàn khỏi những cơ sở chế biến thực phẩm hay cửa hàng đồ ăn nhanh một khi xuất hiện. Thậm chí vi khuẩn có thể tồn tại cũng như phát triển tốt ở nhiệt độ lạnh từ tủ lạnh.
Sữa tươi chưa tiệt trùng
Sữa tươi được lấy trực tiếp từ bò hay các động vật khác mà chưa thông qua quá trình tiệt trùng có thể chứa nhiều vi khuẩn gây hại.
Các loại vi khuẩn nguy hiểm có thể bao gồm Salmonella, Listeria, Campylobacter và E. coli.Sữa tươi chưa thông qua quá trình tiệt trùng có thể chứa nhiều vi khuẩn.
