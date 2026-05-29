Sai lầm trong mâm cơm khiến bệnh loãng xương trở nặng, chạm nhẹ là nguy cơ chấn thương
GĐXH - Để giúp kiểm soát bệnh loãng xương, bên cạnh việc dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ, người bệnh cần có chế độ dinh dưỡng hợp lý, trong đó cần chú ý kiêng một số loại thực phẩm sau.
Bệnh loãng xương nên kiêng ăn gì?
Kiêng ăn món ăn mặn, nhiều natri
Thức ăn đóng hộp: Chứa nhiều muối natri dưới dạng chất điều vị và chất bảo quản;
Thức ăn chế biến sẵn: Chứa nhiều natri để kéo dài thời gian bảo quản, điển hình như lạp xưởng, patê, xúc xích, thịt xông khói…
Thịt đỏ
Người bệnh loãng xương nên kiêng ăn thịt đỏ, bởi vì loại thịt này, khi tiêu thụ với số lượng lớn, có thể gây tăng sản xuất axit trong cơ thể. Điển hình như thịt bò, thịt lợn, thịt cừu, thịt dê… ở dưới mức 70g/ngày và không quá 350 – 500g/tuần.
Thức ăn và đồ uống nhiều đường
Người bệnh loãng xương nên kiêng ăn gì chứa nhiều đường, chẳng hạn như: bánh kẹo ngọt, nước ngọt có ga, trà sữa, nước ép trái cây đóng chai, nước tăng lực…
Tránh ăn nhiều thực phẩm giàu Oxalate, Phytate
Người bệnh loãng xương cần tránh ăn nhiều thực phẩm giàu oxalate và phytate vì chúng có thể hạn chế khả năng hấp thụ canxi của cơ thể.
Một số thực phẩm giàu oxalate bao gồm:
Rau củ quả: Cà chua, cải bó xôi, củ cải, chà là, đậu bắp, cà tím, khoai tây, khoai lang…;
Các loại đậu: Đậu gà, đậu thận, đậu đen, đậu trắng và các sản phẩm từ đậu nành (đậu phụ, sữa đậu nành, nước tương, tương đậu nành natto…);
Các loại hạt: Hạnh nhân, hạt điều, đậu phộng, bơ đậu phộng, hồ đào…;
Thực phẩm khác: Sô cô la, trà, cà phê…;
Thực phẩm giàu phytate bao gồm:
Ngũ cốc nguyên hạt: Lúa mì nguyên hạt, lúa mạch, yến mạch và gạo;
Các loại đậu: Đậu đen, đậu pinto, đậu thận, đậu nành, đậu phộng và đậu lăng;
Các loại hạt: Quả óc chó, hạt thông, hạt hạnh nhân và hạt vừng.
Hạn chế thực phẩm nhiều caffein
Người bệnh loãng xương cần hạn chế caffeine vì tiêu thụ nhóm thực phẩm này có thể làm tăng tốc độ "thất thoát" canxi qua nước tiểu, làm giảm lượng canxi trong cơ thể. Do đó, việc tiêu thụ quá nhiều caffeine có thể làm giảm mật độ khoáng của xương, làm tăng nguy cơ gãy xương.
Do đó, người bệnh loãng xương nên kiêng ăn gì chứa nhiều caffein, chẳng hạn như cacao, socola, cà phê, trà xanh, trà ô long…
Tránh uống rượu bia
Người bệnh loãng xương cần tránh uống rượu bia vì hàm lượng lớn cồn chứa trong rượu bia có thể ức chế sự hình thành và hoạt động của các nguyên bào tạo xương (osteoblasts), làm chậm quá trình tái tạo xương.
Thực phẩm nên ăn
Người bị bệnh loãng xương nên ăn sữa và các chế phẩm từ sữa và nên ăn nhiều các loại thủy hải sản, chẳng hạn như tôm, cua, mực, cá hồi, cá ngừ, cá trích, cá thu…
Ăn gì có thành phần chứa trứng, chẳng hạn như trứng hấp, rau xào trứng, canh cà chua trứng… để hỗ trợ khôi phục sức khỏe xương.
Ăn các loại rau củ quả chứa nhiều canxi, vitamin C và K có trong các loại rau lá màu xanh đậm, cải xoăn, rau muống, bông cải xanh, cải thìa…; Các loại rau củ quả sáng màu, điển hình như quả cam, ớt chuông, cà chua, dâu tây, kiwi…;.
