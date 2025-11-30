Mới nhất
Cách làm món đuôi bò hầm tiêu xanh thơm ngon

Chủ nhật, 15:33 30/11/2025 | Ăn
Đuôi bò hầm tiêu xanh là món ăn có độ mềm thơm của thịt, vị cay ấm lan tỏa của tiêu xanh và phần nước sốt sánh đặc, đậm đà.

Nguyên liệu làm đuôi bò hầm tiêu xanh

1 - 1,2 kg đuôi bò, 40gr tiêu xanh tươi, gừng tươi, hành tím, tỏi, cà rốt, hành tây, 2 thìa rượu trắng, 700ml dừa tươi.

Gia vị: muối, đường, nước mắm, hạt nêm, tiêu xay.

Cách làm món đuôi bò hầm tiêu xanh thơm ngon - Ảnh 1.

Đuôi bò hầm tiêu xanh là món ăn bổ dưỡng. (Ảnh: B.L)

Sơ chế đuôi bò

Chần đuôi bò với nước sôi với gừng đập dập và vài hạt muối trong 3 phút để khử mùi. Rửa lại bằng nước lạnh, sau đó dùng rượu trắng xoa lên bề mặt đuôi bò để thịt sạch hơn.

Cách chế biến

Xào đuôi bò

Cho tỏi, hành tím băm vào chảo dầu nóng, phi vàng nhẹ, cho đuôi bò vào đảo đều. Tiếp theo, bạn nêm vào chảo 1 thìa nước mắm, khoảng ½ thìa đường, 1 thìa muối, 1 thìa hạt nêm, 1 thìa tiêu xay. Bạn xào đến khi đuôi bò săn lại và dậy mùi thơm là được.

Hầm đuôi bò

Bạn cho đuôi bò vừa xào vào nồi áp suất hoặc nồi thường. Đổ nước dừa tươi vào xâm xấp mặt thịt. Thêm cà rốt cắt lát và hành tây bổ múi cau vào nồi.

Tiếp theo, bạn cho tiêu xanh nguyên nhánh vào (giữ nguyên để không bị nát khi hầm). Bạn hầm đuôi bò trong nồi áp suất khoảng 25 phút, còn nếu hầm trong nồi bình thường thì khoảng 90 phút.

Hoàn thiện món ăn

Khi đuôi bò mềm, nêm nếm lại cho vừa khẩu vị. Nếu muốn nước sốt sánh hơn, mở nắp và đun thêm 5 - 7 phút trên lửa nhỏ. Trước khi tắt bếp, cho thêm một ít tiêu xanh để tăng hương thơm đặc trưng và món ăn hấp dẫn hơn.

Đuôi bò sau khi hầm sẽ có thịt mềm nhưng không rời xương, nước sốt sánh mịn, thơm mùi tiêu xanh. Cà rốt chín ngọt, hành tây mềm tan. Món này ăn kèm bánh mì, cơm nóng hoặc mì udon đều rất “bắt vị”.

Lưu ý:

Tiêu xanh là linh hồn của món ăn, bạn nên chọn tiêu còn tươi, hạt tròn, màu xanh đậm. Nếu không dùng nước dừa, có thể thay bằng nước hầm xương bò để giữ độ ngọt tự nhiên.

Món đuôi bò hầm tiêu xanh sẽ ngon hơn khi để nguội khoảng 20 phút rồi hâm nóng lại - lúc này gia vị thấm sâu nhất.

BẢO LINH(Tổng hợp)
Gà có bộ phận 'siêu dinh dưỡng', bổ tim lại cực tốt cho người thiếu máu, chế biến được nhiều món ngon

Gà có bộ phận 'siêu dinh dưỡng', bổ tim lại cực tốt cho người thiếu máu, chế biến được nhiều món ngon

Ăn - 8 giờ trước

GĐXH - Tim gà không chỉ là một nguyên liệu quen thuộc, dễ chế biến mà còn được mệnh danh là "siêu thực phẩm" nhờ nguồn dinh dưỡng dồi dào.

Cách làm cá trắm kho nghệ thơm ngon

Cách làm cá trắm kho nghệ thơm ngon

Ăn - 11 giờ trước

Cá trắm kho nghệ là món ăn đầy hấp dẫn bởi vị béo của cá hòa quyện với vị thơm của nghệ tươi tạo thành món ăn hấp dẫn, khó cưỡng.

Các loại thực phẩm giúp ngăn ngừa và hỗ trợ hòa tan sỏi thận

Các loại thực phẩm giúp ngăn ngừa và hỗ trợ hòa tan sỏi thận

Ăn - 22 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là những thực phẩm sẽ hỗ trợ hạn chế quá trình phát triển của sỏi thận, đồng thời cung cấp dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể, hỗ trợ hòa tan, ngăn ngừa sỏi thận hiệu quả.

Hương vị đặc biệt của loại cá có tên lạ, xưa nhiều vô kể nay cực hiếm, được dân thành phố “săn lùng”

Hương vị đặc biệt của loại cá có tên lạ, xưa nhiều vô kể nay cực hiếm, được dân thành phố “săn lùng”

Ăn - 1 ngày trước

Loại cá với cái tên lạ và hương vị thơm ngon, dù có kích thước bé nhưng lại có hương vị thơm ngon, mang đậm đà hương vị miền sông nước luôn được lòng du khách.

Loại quả chín vào mùa đông được xem là 'vua thanh đờm', thêm vào món canh càng ngon và tốt cho hệ hô hấp mùa lạnh

Loại quả chín vào mùa đông được xem là 'vua thanh đờm', thêm vào món canh càng ngon và tốt cho hệ hô hấp mùa lạnh

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH – Vào mùa đông, thời tiết lạnh và hanh khô khiến nhiều người gặp tình trạng ho, đờm đặc và rát họng. Trong số các thực phẩm hỗ trợ chăm sóc sức khỏe hô hấp, loại quả này có khả năng thanh đờm, làm dịu họng và dưỡng ấm phổi, làm được nhiều món ngon.

Những lọai thực phẩm tốt cho tuyến giáp giúp cải thiện sức khỏe hiệu quả

Những lọai thực phẩm tốt cho tuyến giáp giúp cải thiện sức khỏe hiệu quả

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Sức khỏe nói chung và hoạt động của tuyến giáp nói riêng phụ thuộc rất nhiều vào chế độ ăn uống hàng ngày. Dưới đây là một số loại thực phẩm tốt cho tuyến giáp.

Loại quả khô có sẵn ở Việt Nam, ăn vào dưỡng gan lại chống lão hóa cực tốt

Loại quả khô có sẵn ở Việt Nam, ăn vào dưỡng gan lại chống lão hóa cực tốt

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Các dưỡng chất thiết yếu trong loại quả này được cô đặc lại, biến thành một "viên nén" tự nhiên giúp tăng cường sức khỏe, đặc biệt cho người cần dưỡng gan.

Tin tôi đi, một khi đã thử món ăn này, ngon đến mức cả nhà háo hức ăn không sót lại một giọt nước sốt!

Tin tôi đi, một khi đã thử món ăn này, ngon đến mức cả nhà háo hức ăn không sót lại một giọt nước sốt!

Ăn - 1 ngày trước

Mỗi lần nhà tôi làm món này, chỉ cần ngửi thấy mùi thơm thôi là ai cũng háo hức, riêng tôi đã muốn ăn thêm hai bát cơm nữa rồi!

Loại thực phẩm giàu chất chống oxy hóa, bổ dưỡng cho mọi gia đình

Loại thực phẩm giàu chất chống oxy hóa, bổ dưỡng cho mọi gia đình

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH - Không chỉ ngon miệng, thực phẩm này còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, là nguyên liệu nên có trong thực đơn hàng ngày.

Thức quà mùa đông là hạt 'vàng bổ thận' thơm bùi giúp ổn định đường huyết và làm nhiều món ngon

Thức quà mùa đông là hạt 'vàng bổ thận' thơm bùi giúp ổn định đường huyết và làm nhiều món ngon

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH – Từ lâu hạt dẻ đã trở thành thức quà quen thuộc mỗi độ thu đông về. Không chỉ thơm bùi đầy mê hoặc, loại hạt này còn được xem là hạt “vàng bổ thận” trong y học và tốt cho xương. Đây cũng là nguyên liệu làm được nhiều món ngon.

Rau cải cúc mùa ngon nhất giúp ấm phổi và ngủ ngon trong ngày lạnh, lưu ngay cách chế biến để giữ trọn vị

Rau cải cúc mùa ngon nhất giúp ấm phổi và ngủ ngon trong ngày lạnh, lưu ngay cách chế biến để giữ trọn vị

Ăn

GĐXH – Rau cải cúc đang vào mùa ngon nhất. Loại rau được ví như “vua hoàng đế”có đầy ở chợ Việt giúp làm ấm cơ thể, giảm ho, cải thiện giấc ngủ ngày lạnh… càng tốt hơn cho sức khỏe nếu biết cách chế biến trọn vị dưới đây.

Loại rau hỗ trợ an thần, ổn định huyết áp, bán đầy chợ Việt, chế biến được nhiều món ngon

Ăn

Loại rau hỗ trợ an thần, ổn định huyết áp, bán đầy chợ Việt, chế biến được nhiều món ngon

Ăn
Thức quà mùa đông là hạt 'vàng bổ thận' thơm bùi giúp ổn định đường huyết và làm nhiều món ngon

Ăn

Thức quà mùa đông là hạt 'vàng bổ thận' thơm bùi giúp ổn định đường huyết và làm nhiều món ngon

Ăn
Chỉ từ 25.000 đồng/bó, đặc sản 'sâm trong nước' của Ninh Bình chế biến đủ món ngon ngày lạnh, ăn là nghiền

Ăn

Chỉ từ 25.000 đồng/bó, đặc sản 'sâm trong nước' của Ninh Bình chế biến đủ món ngon ngày lạnh, ăn là nghiền

Ăn
Món ngon ngày lạnh: Cách làm sạch bì lợn không còn bị hôi và gợi ý 2 món ngon ấm bụng dễ làm

Ăn

Món ngon ngày lạnh: Cách làm sạch bì lợn không còn bị hôi và gợi ý 2 món ngon ấm bụng dễ làm

Ăn

