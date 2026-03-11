Cách ăn bưởi tốt nhất cho sức khỏe
GĐXH - Bưởi không chỉ có vị ngon chiều lòng được mọi lứa tuổi mà còn mang đến vô vàn lợi ích cho sức khỏe. Nhưng ăn theo cách sau mới là tốt nhất.
Ăn bưởi có tốt không?
Cung cấp chất xơ
Bưởi là một nguồn cung cấp chất xơ cực dồi dào. Chất xơ trong trái bưởi có tác dụng nhuận tràng, hỗ trợ tiêu hóa dễ dàng hơn, phòng ngừa và hỗ trợ điều trị chứng táo bón hiệu quả.
Chất xơ tạo môi trường lý tưởng cho hệ lợi khuẩn đường ruột hoạt động, nâng cao sức khỏe tổng thể của hệ tiêu hóa.
Giúp giảm cân
Một trái bưởi tuy kích thước lớn nhưng lại có hàm lượng calo không cao. Ăn bưởi sẽ nạp vào cơ thể ít calo hơn các loại trái cây và thực phẩm khác.
Chất xơ trong bưởi tạo cảm giác no lâu nên giúp ta hạn chế thói quen ăn vặt, ăn ít thức ăn hơn. Bưởi cũng có thể có thể thúc đẩy hoạt động phân giải chất béo của gan. Tất cả những điều đó khiến loại trái cây này giúp chúng ta giảm cân, giữ dáng vô cùng hiệu quả.
Giảm nguy cơ bị bệnh tiểu đường
Bệnh nhân tiểu đường hoặc người có nồng độ đường trong máu cao nên ăn bưởi. Vì trái cây này còn có tác dụng hạ đường huyết tự nhiên nhờ thành phần có tác dụng giống như insulin, giúp phòng ngừa và giảm nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường.
Các thành phần vitamin và khoáng chất phong phú trong trái bưởi là nguồn bổ sung dinh dưỡng lành mạnh và lý tưởng. Ăn bưởi đúng cách tốt cho sức khỏe một cách toàn diện.
Cách ăn bưởi tốt nhất cho sức khỏe
Nếu có thể ăn uống bình thường, tốt nhất bạn nên ăn bưởi nguyên miếng thay vì uống nước ép bưởi. Nếu chỉ ép lấy nước uống, chúng ta đang lãng phí một lượng chất xơ dồi dào quý giá rất tốt cho đường ruột.
Bưởi tốt nhất nên ăn ngay sau khi tách múi. Để lâu ngoài môi trường, bưởi sẽ giảm tác dụng, giảm hương vị và có thể bị thiu, không tốt cho sức khỏe.
Hãy chọn 3 thời điểm ăn bưởi tốt nhất cho sức khỏe của bạn là: Sau bữa sáng khoảng 2 tiếng đồng hồ để đẩy nhanh quá trình chuyển hóa các chất hiệu quả. Ăn sau bữa trưa kết hợp với việc ăn giảm tinh bột và chất béo sẽ giúp bạn đánh tan mỡ thừa. Ăn bưởi vào buổi tối giúp hạn chế tích mỡ bụng vào ban đêm.
Bưởi tốt như vậy nhưng không có nghĩa là chúng ta nên ăn thoải mái. Một người trưởng thành mỗi ngày không nên ăn quá 1 trái bưởi. Bưởi là loại trái cây có tính hàn nên rất dễ gây tiêu chảy nếu bạn ăn quá nhiều. Người già và trẻ em cần điều chỉnh lượng ăn cho hợp lý.
Với trẻ em, người cao tuổi, người ốm yếu khó nhai nuốt có thể uống nước ép bưởi nhưng không nên uống nhiều. Chất xơ hòa tan pectin trong bưởi có thể tạo cảm giác no bụng, khiến họ chán ăn và lâu ngày dẫn đến mất cân bằng dinh dưỡng.
Lưu ý khi ăn bưởi để không gây hại cho sức khỏe
Chúng ta không nên ăn bưởi cùng lúc với uống thuốc. Bởi các thành phần có thể phản ứng với nhau, làm thay đổi tác dụng của thuốc hoặc gây ra những triệu chứng khó chịu ở dạ dày.
Bưởi không nên ăn cùng một số thực phẩm như cà rốt, dưa chuột bởi sẽ làm giảm tác dụng của vitamin C. Chúng ta cũng không nên ăn bưởi cùng gan lợn bởi vitamin C trong bưởi có thể làm oxy hóa kim loại, giảm giá trị dinh dưỡng của gan.
Trong trái bưởi cũng có một lượng acid tự nhiên khá lớn nên nếu ăn khi đói có thể gây hại cho dạ dày. Người bị bệnh dạ dày chỉ nên ăn bưởi sau bữa ăn.
Một số người ăn bưởi ngay sau khi uống rượu hoặc hút thuốc. Nhưng điều này không tốt. Chất Pyranocoumarin trong bưởi có thể làm làm tăng cường chuyển hóa men ruột, làm tăng độc tính của nicotin và ethanol. Tốt nhất bạn nên chờ sau khi uống rượu hoặc hút thuốc khoảng 1 - 2 tiếng mới ăn bưởi.
Những người tiêu chảy, tỳ vị hư nhược, lạnh bụng, không nên ăn nhiều bưởi để tránh bệnh tình thêm nghiêm trọng và kéo dài.
