Tại sao nồi chiên không dầu đang dần bị 'thất sủng'? Người trong nghề tiết lộ sự thật

Thế nhưng chỉ sau 1–2 năm sử dụng, không ít người thừa nhận cảm xúc đã chuyển từ hào hứng sang… ngán ngẩm. Vì sao nồi chiên không dầu dần bị “thất sủng”? Dưới đây là những lý do thực tế mà nhiều người trong nghề và người dùng lâu năm chia sẻ.

Ảnh minh họa

Dung tích nhỏ, khó đáp ứng bữa ăn gia đình

Phần lớn các mẫu nồi chiên không dầu trên thị trường có dung tích từ 3–6 lít. Nghe qua tưởng rộng rãi, nhưng khi sử dụng mới thấy khá hạn chế. Làm 2–3 chiếc cánh gà thì vừa, nhưng nếu muốn nướng nhiều khoai tây, sườn hoặc chuẩn bị bữa ăn đủ cho 3–4 người, người dùng thường phải chia thành nhiều mẻ.

Việc nấu nhiều lần không chỉ mất thời gian mà còn khiến món trước nguội, món sau chưa kịp chín. Với những món lớn như gà nguyên con hay miếng thịt dày, nhiều mẫu nồi không đủ không gian, buộc phải cắt nhỏ thực phẩm.

Kết quả là nồi chiên không dầu phù hợp nhất với món ăn vặt hoặc khẩu phần nhỏ. Còn để thay thế hoàn toàn bếp gas hay lò nướng cho bữa cơm gia đình, thiết bị này khó đáp ứng trọn vẹn.

Thành phẩm dễ khô, hương vị không như kỳ vọng

Bản chất của nồi chiên không dầu là một dạng lò nướng đối lưu cỡ nhỏ, sử dụng luồng khí nóng nhiệt độ cao để làm chín và tạo độ giòn bề mặt thực phẩm. Điều này khác hoàn toàn với cách chiên ngập dầu truyền thống.

Vì không có lớp dầu bao quanh giữ ẩm, nhiều món dễ bị khô, đặc biệt là thịt và các thực phẩm giàu tinh bột. Khoai tây, gà viên hay đậu phụ có thể giòn lúc mới lấy ra, nhưng nhanh chóng trở nên cứng và khô nếu để nguội. Một số món thịt còn gặp tình trạng bên ngoài cháy xém nhưng bên trong chưa đủ mềm mọng.

Ban đầu, người dùng hướng tới mục tiêu “ít dầu tốt cho sức khỏe”. Nhưng sau một thời gian, nhiều người nhận ra hương vị không đạt như mong đợi. Không ít gia đình quay lại cách chiên truyền thống hoặc dùng lò nướng vì cảm giác ngon miệng và ổn định hơn.

Khó quan sát khi nấu, dễ cháy khét

Một hạn chế phổ biến ở các dòng nồi chiên không dầu đời đầu là không có cửa sổ quan sát. Người dùng chỉ có thể ước lượng thời gian theo công thức hoặc kinh nghiệm. Lấy ra sớm thì chưa giòn, để thêm vài phút có thể cháy đen.

Các mẫu mới đã cải tiến với cửa kính trong suốt, nhưng thực tế mặt kính vẫn dễ mờ do hơi nước và dầu mỡ bám vào. Với thực phẩm dày như gà nguyên con hoặc thịt tảng lớn, người dùng vẫn phải mở nồi kiểm tra, làm mất nhiệt và gián đoạn quá trình nấu.

Với người mới sử dụng, trải nghiệm thường là thử – sai – điều chỉnh liên tục. Sau vài lần cháy khét, không ít người dần mất hứng thú và để nồi chiên không dầu “ngủ yên” trong góc bếp.

Vệ sinh mất thời gian, dễ xuống cấp

Một điểm gây nản khác là khâu vệ sinh. Giỏ chiên và khay hứng dầu thường có nhiều khe, rãnh nhỏ khiến vụn thức ăn và dầu mỡ bám lại. Việc chà rửa kỹ càng tốn khá nhiều thời gian.

Sau một thời gian sử dụng, lớp chống dính có thể bị mài mòn hoặc bong tróc, khiến thực phẩm bám dính nhiều hơn và càng khó làm sạch. Ở các sản phẩm giá rẻ, chất lượng lớp phủ và vật liệu không cao, làm giảm tuổi thọ thiết bị.

Nhiều người chia sẻ rằng thời gian lau chùi thậm chí còn lâu hơn thời gian nấu, khiến sự tiện lợi ban đầu không còn trọn vẹn.

Lo ngại về an toàn và sức khỏe

Bên cạnh yếu tố tiện lợi, vấn đề an toàn cũng khiến một số người dè dặt.

Thứ nhất là chất lượng lớp chống dính. Nếu sử dụng sản phẩm kém chất lượng, lớp phủ có thể bong tróc khi hoạt động ở nhiệt độ cao, tiềm ẩn nguy cơ lẫn vào thức ăn. Ngoài ra, phần nhựa và keo dán ở các mẫu giá rẻ đôi khi phát ra mùi khó chịu khi máy vận hành.

Thứ hai là nhiệt độ cao. Nồi chiên không dầu thường hoạt động ở mức 160–200°C. Với thực phẩm giàu tinh bột như khoai tây, bánh mì, việc chế biến ở nhiệt độ cao có thể hình thành acrylamide – chất được International Agency for Research on Cancer (IARC) xếp vào nhóm 2A, tức “có thể gây ung thư”. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng đây không phải vấn đề riêng của nồi chiên không dầu; chiên ngập dầu hay nướng lò ở nhiệt độ cao cũng có thể tạo ra chất này.

Điều khiến người dùng hụt hẫng là kỳ vọng “không dầu = hoàn toàn lành mạnh” không thực sự tuyệt đối như quảng cáo.

Nồi chiên không dầu có thật sự vô dụng?

Thực tế, nồi chiên không dầu không phải là thiết bị “tiền mất tật mang”. Với gia đình ít người, người bận rộn hoặc nhu cầu làm món nhanh, đồ ăn vặt, đây vẫn là lựa chọn tiện lợi.

Vấn đề nằm ở kỳ vọng. Khi được quảng bá như một thiết bị vạn năng có thể thay thế hoàn toàn bếp và lò nướng, nhiều người dễ thất vọng. Dung tích nhỏ, món ăn dễ khô, khó quan sát khi nấu, vệ sinh phiền phức và những băn khoăn về an toàn – tất cả cộng lại khiến thiết bị này dần “giảm nhiệt”.

Cuối cùng, nồi chiên không dầu không xấu, nhưng cũng không phải phép màu. Chọn mua hay không nên dựa vào nhu cầu thực tế thay vì trào lưu. Và đôi khi, sự “thất sủng” chỉ đơn giản là kết quả của việc kỳ vọng quá nhiều vào một chiếc máy nhỏ trong căn bếp.

