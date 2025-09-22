Cách làm ốc hương xào bơ bắp ăn là mê
GĐXH - Món ăn này được tạo ra bởi những nguyên liệu vô cùng đơn giản và gần gũi với chúng ta. Vậy cách để có một món ốc hương xào bơ bắp thơm ngon chuẩn vị là gì? Cùng khám phá công thức làm món này trong bài viết sau.
Nguyên liệu
Ốc hương 1kg; Bắp ngọt 2 bắp hoặc mua 250gr bắp tách sẵn hạt; Bơ 50gr (bơ lạt hay bơ mặn đều được); Tỏi 1 củ; Ớt 3 trái; Gừng 1 nhánh nhỏ; Rau thơm, hành lá hoặc rau răm tùy ý; Tóp mỡ 1 thìa canh; Gia vị: Bột canh, ớt bột, đường, nước mắm.
Cách làm
Đầu tiên, bạn rửa sơ qua ốc hương một lượt dưới vòi nước lạnh, cho 2 trái ớt cắt khoanh vào nước vo gạo rồi ngâm ốc trong đó khoảng 2 - 3 tiếng cho ốc nhả hết nhớt và chất bẩn.
Sau đó xả rửa lại ốc nhiều lần cho đến khi hết nhớt thì vớt ra rổ, để ráo. Tiếp theo, luộc ốc khoảng 2 – 5 phút cùng với 1 thìa cafe muối hạt và 1 nhánh gừng đến khi vẩy ốc bắt đầu mở và bong ra thì tắt bếp, đổ ốc ra rổ để ráo.
Tỏi 1 củ bóc vỏ, rửa sạch, đập dập rồi băm nhỏ. Ớt tươi 1 trái rửa sạch, băm nhỏ. Bắp ngọt 2 bắp tách hạt. Mẹo cho các bạn khi tách hạt bắp là đặt bắp nằm ngang trên thớt, dùng 1 tay giữ cố định trái bắp, 1 tay cầm dao cắt hạt bắp tách khỏi cùi.
Sau khi cắt được 1 mặt của trái bắp, đặt chính mặt đó nằm xuống thớt để tạo thăng bằng hỗ trợ cho việc cắt các mặt khác dễ hơn, tránh bị thương vào tay khi dùng dao.
Sau đó bạn cho chảo lên bếp để nóng mặt chảo, cho 50gr bơ vào rồi đun chảy rồi cho tỏi vào phi vàng thơm. Cho thêm 1 thìa cafe ớt bột nếu như bạn thích có thêm vị cay nóng cho món ăn này.
Sau đó cho ốc hương vào xào cùng 1 thìa canh nước mắm, 1 thìa cafe bột canh và 1 thìa canh đường, đảo ốc đều tay tầm 5 - 10 phút ở mức lửa nhỏ.
Xào ốc đến khi nào nước trong chảo sệt lại thì cho bắp đã tách hạt và 1 thìa tóp mỡ vào đảo cùng khoảng 5 - 7 phút, nêm gia vị sao cho vừa miệng thì đảo thêm khoảng 2 - 3 phút nữa rồi tắt bếp.
Tùy theo cảm nhận và sở thích của từng người, có thể trang trí thêm hành lá hoặc rau răm để ăn kèm và tăng thêm hương vị cho món ăn.
