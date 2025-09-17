5 món canh nên ăn trong mùa thu giúp thải độc gan, giúp trẻ lâu
GĐXH – Mùa thu thời tiết chuyển se lạnh, cơ thể mệt mỏi, dễ tích tụ độc tố. Bổ sung các món canh thanh đạm này sẽ giúp thải độc gan, giúp trẻ lâu và dễ nấu.
Canh rau mầm thịt viên
Nguyên liệu làm canh rau mầm thịt viên:
+ 300g thịt băm, rau mầm đậu Hà Lan
+ Bột gừng
+ 1/2 thìa cà phê tiêu trắng, dầu hào, muối, nước tương
+ Hành lá
+ 60gr tinh bột
+ Tỏi băm, hành tím băm
Cách làm:
Bước 1: Chuẩn bị nhân thịt băm. Cho chút bột gừng, ½ thìa café tiêu, dầu hào, muối mịn, nước tương đậm đà cùng với hành lá thái nhỏ và tinh bột bắp rồi khuấy đều để tạo thành hỗn hợp thịt quyện.
Bước 2: Phi hành tím, tỏi băm nhỏ tới khi ngả màu vàng nâu và mùi thơm thì cho nước sôi vào chảo, nêm gia vị với 1 thìa muối, tiêu vừa phải. Hạ lửa nhỏ, dùng thìa nhẹ nhàng thả từng viên thịt vào chảo, giữ lửa nhỏ liu riu đều đặn, không đảo để thịt viên không bị rời rạc.
Sau khi thịt viên đã chín, bạn tăng lửa lên nấu thịt viên thêm 7-8 phút, cuối cùng cho rau mầm vào, đợi sôi là được.
Canh bí đao nấm mỡ
Nguyên liệu: 500gr bí đao, 50gr sò điệp, 50gr nấm mỡ, 2 quả trứng, tỏi, hành, gừng thái sợi, tiêu, muối.
Cách làm:
Bước 1: Bí đao gọt vỏ, làm sạch rồi cắt thành từng lát mỏng. Nấm cũng cắt lát, cho riêng vào một bên.
Bước 2: Phi tỏi, hành lá đã cắt nhỏ cho vào xào tới khi dậy mùi thì cho tiếp sò điện và gừng đã thái sợi vào xào cùng. Tiếp đó, đặt từng lát bí đao vào chảo, nêm một chút muối vào xào. Đổ nước sôi, cho thêm nấm vào đun trong vài phút tới khi các nguyên liệu chín mềm rồi từ từ đổ hỗn hợp trứng đã đánh lỏng vào. Cuối cùng là nêm lại gia vị, rắc tiêu và cho chút rau mùi thái nhỏ vào là được.
Canh nấm kim châm trứng
Nguyên liệu: 1 nắm nấm kim châm, 1 quả trứng, 1 ít tép khô, dầu mè. Hành lá, rau mùi, muối, tiêu trắng, ít kỷ tử và gia vị thông thường.
Cách làm:
Bước 1: Làm sạch và cắt nhỏ nấm kim châm, sau đó đặt chúng sang một bên.
Bước 2: Làm nóng chút dầu trong chảo, sau đó thêm hành và tỏi vào phi thơm, đổ nước sôi vào nồi và đun đến khi sôi trở lại, nhẹ nhàng thả nấm kim châm vào. Tiếp đó, cho nước trứng đã đánh tan cùng tép khô, nêm chút muối, tiêu, mì chính vào đun nhẹ và khuấy đều.
Rau mùi bạn đặt sẵn ở trong bát tô, khi đun xong thì từ từ chan nước canh nóng hổi vào tô. Cuối cùng là rắc ít kỷ tử và dầu mè vào để tăng hương vị thơm ngon cho món ăn.
Canh mướp tôm
Nguyên liệu làm canh mướp tôm: 1 quả mướp to, nấm hải sản, 8 con tôm, 1 quả trứng. Gia vị muối, tiêu, mì chính.
Cách làm:
Bước 1: Tôm đem lột vỏ, làm sạch, giữ lại đầu tôm cho bước tiếp theo. Đem tôm ướp cùng chút tiêu trắng để gia vị thấm sâu.
Trứng gà cho vào rán vàng ruộm. Mướp gọt vỏ, cắt miếng nhỏ vừa ăn.
Bước 2: Đun nóng chảo cho đầu tôm vào phi để chiết xuất tinh chất thơm ngon, rồi thêm nước sôi và đun sôi cùng đầu tôm trong vài phút để lấy được phần nước dùng.
Vớt đầu tôm ra, bạn cho thêm trứng rán cắt nhỏ vào nồi, đun sôi với lửa to rồi hạ lửa nhẹ, để lửa liu riu khoảng 5 phút, đủ thời gian để trứng thấm đượm hương vị. Cuối cùng là cho phần tôm đã ướp, hải sản và mướp vào đun cho tới khi các nguyên liệu chín. Trước khi bắc ra, bạn rắc nhẹ lên trên một ít kỷ tử sẽ vừa ngon và đẹp mắt hơn.
Canh gan lợn cải bó xôi
Nguyên liệu: 100gr gan lợn, 1 nắm cải bó xôi, kỷ tử, gừng. Gia vị, tiêu trắng, hành lá, tinh bột.
Cách làm:
Bước 1: Gan mang ngâm trong nước lạnh để loại bỏ máu và các tạp chất không mong muốn. Sau đó đem chần qua nước sôi, vớt ra bạn đem ướp gan với các gia vị gừng, tiêu, tinh bột để cho thấm gia vị.
Phi thơm hành lá, gừng rồi, cho nước sôi vừa dùng, gan lợn vào nồi. Tiếp đó, nhanh tay bổ sung nguyên liệu và gia vị, cải bó xôi vào và nêm gia vị vừa miệng. Sau khi múc canh ra, bạn rắc nhẹ kỷ tử lên món canh để tăng cường giá trị dinh dưỡng cho món ăn.
