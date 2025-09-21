Mới nhất
Top món ốc nóng ngon khó cưỡng cho ngày thu se lạnh, ăn một lần là mê tít

Chủ nhật, 19:07 21/09/2025
GĐXH - Từ ốc luộc lá chanh gừng sả thơm lừng, ốc xào me chua ngọt, ốc xào bơ tỏi béo ngậy cho đến ốc hấp tiêu xanh cay nồng... tất cả đều khiến ai thưởng thức một lần là “ghiền” mãi không thôi.

Ốc luộc lá chanh, gừng, sả

Trong top những món ốc nóng cho ngày thu se lạnh, ốc luộc lá chanh, gừng, sả luôn được xem là món "quốc hồn quốc túy". Một bát ốc luộc nghi ngút khói, thơm lừng mùi lá chanh, gừng, sả khiến ai nhìn thôi cũng thấy ấm lòng.

Ốc mít hay ốc đá được luộc vừa tới, thịt giữ nguyên độ giòn ngọt tự nhiên. Linh hồn của món ăn nằm ở bát nước chấm pha khéo léo, hòa quyện đủ vị chua, cay, mặn, ngọt, dậy hương gừng, sả, tỏi, ớt.

Top món ốc nóng cho ngày thu se lạnh, ăn là &quot;ghiền&quot; - Ảnh 1.

Trong top những món ốc nóng cho ngày thu se lạnh, ốc luộc lá chanh, gừng, sả luôn được xem là món "quốc hồn quốc túy".

Cái thú của việc ngồi khều từng con ốc, húp ngụm nước luộc trong veo, nóng hổi rồi cảm nhận vị cay nồng lan tỏa trong miệng giữa tiết trời thu thật khó quên. Vừa ăn vừa trò chuyện cùng bạn bè, tất cả tạo nên không khí ấm cúng và những khoảnh khắc đáng nhớ của mùa thu Hà Nội.

Ốc xào me - chua ngọt đậm đà

Trong những ngày thu se lạnh, ốc xào me luôn là món ăn làm xiêu lòng thực khách ngay từ cái nhìn đầu tiên. Màu nâu đỏ bóng mượt của ốc hòa cùng sắc xanh tươi của rau thơm, tất cả được bày trong đĩa sành nóng hổi, toát lên sức hấp dẫn khó cưỡng. Mùi thơm nồng nàn của me chua và gia vị lan tỏa, khiến ai lỡ ngửi qua cũng muốn thưởng thức ngay.

Top món ốc nóng cho ngày thu se lạnh, ăn là &quot;ghiền&quot; - Ảnh 2.

Trong những ngày thu se lạnh, ốc xào me luôn là món ăn làm xiêu lòng thực khách ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Thịt ốc giòn ngọt kết hợp cùng vị chua ngọt đậm đà của me tạo nên sự hòa quyện hoàn hảo. Thêm chút cay nồng từ ớt, mằn mặn từ nước mắm và béo ngậy nhẹ, tất cả tạo nên một hương vị độc đáo khó quên.

Ốc xào bơ tỏi

Món ốc xào bơ tỏi luôn chinh phục thực khách từ vẻ ngoài bắt mắt. Những con ốc được xào đều tay, phủ lớp bơ tan chảy vàng óng hấp dẫn. Trên bề mặt rắc thêm tỏi phi vàng giòn cùng ngò rí xanh tươi tạo nên sự hòa quyện màu sắc đầy cuốn hút. Hương thơm ngậy ngọt của bơ xen lẫn mùi tỏi phi nồng nàn tỏa ra, khiến ai đi ngang qua cũng phải thòm thèm.

Top món ốc nóng cho ngày thu se lạnh, ăn là &quot;ghiền&quot; - Ảnh 3.

Món này ăn bánh mì nướng giòn để chấm cùng phần bơ tỏi béo ngậy thì đúng chuẩn "ngon hết sảy".

Thịt ốc mềm ngọt, thấm đều gia vị, hòa quyện cùng vị béo ngậy của bơ, giòn thơm của tỏi phi, cay nhẹ từ muối ớt và tiêu xanh. Tất cả tạo nên sự cân bằng hoàn hảo, vừa đậm đà vừa hấp dẫn, khiến món ăn trở thành lựa chọn khó bỏ qua.

Ngồi trong không khí se lạnh mà thưởng thức một đĩa ốc xào bơ tỏi nóng hổi thì chẳng còn gì tuyệt vời hơn. Đặc biệt, món này ăn bánh mì nướng giòn để chấm cùng phần bơ tỏi béo ngậy thì đúng chuẩn "ngon hết sảy". Một sự kết hợp đơn giản nhưng mang lại cảm giác ấm áp và thỏa mãn đến từng miếng.

Ốc hấp tiêu xanh

Ốc hấp tiêu xanh là món ăn vừa giản dị vừa đậm chất "sưởi ấm" trong những ngày se lạnh. Những con ốc được hấp chín giữ nguyên màu sắc tự nhiên, điểm xuyết thêm những chùm tiêu xanh tươi mướt. Món ăn bày trong bát sành truyền thống, lan tỏa hương thơm cay nồng của tiêu xanh hòa cùng mùi lá gia vị, đủ để khiến thực khách nao lòng.

Top món ốc nóng cho ngày thu se lạnh, ăn là &quot;ghiền&quot; - Ảnh 4.

Với những ai mê vị cay mạnh và thích khám phá hương vị mới lạ, đây chắc chắn là món ăn không thể bỏ qua.

Thịt ốc giòn ngọt, thấm đều vị cay đặc trưng từ tiêu xanh mang đến cảm giác tê tê thú vị trên đầu lưỡi. Khác với cái cay xé lưỡi của ớt, tiêu xanh đem lại một vị cay nồng sâu, ấm nóng và đậm đà, giúp món ăn trở nên độc đáo và khó quên.

Thưởng thức ốc hấp tiêu xanh trong tiết trời thu là một trải nghiệm tuyệt vời. Với những ai mê vị cay mạnh và thích khám phá hương vị mới lạ, đây chắc chắn là món ăn không thể bỏ qua.

Ốc nhồi thịt hấp lá gừng

Trong top những món ốc nóng cho ngày thu se lạnh, ốc nhồi thịt hấp lá gừng được xem như một tác phẩm nghệ thuật tinh tế. Những con ốc to được nhồi đầy thịt băm đã tẩm ướp gia vị, xếp gọn gàng trên lớp lá gừng xanh mướt rồi hấp chín. Khi bày ra, món ăn nổi bật với phần thịt nhồi hồng nhạt, rắc thêm hành phi vàng giòn và rau thơm xanh tươi.

Top món ốc nóng cho ngày thu se lạnh, ăn là &quot;ghiền&quot; - Ảnh 5.

Thưởng thức ốc nhồi thịt hấp lá gừng là trải nghiệm ẩm thực đầy cao cấp.

Hương vị của món ăn là sự hòa quyện hoàn hảo giữa vị ngọt giòn của ốc, độ đậm đà của phần thịt nhồi và mùi thơm thanh mát từ lá gừng. Trong quá trình hấp, lá gừng tỏa hương dìu dịu, thấm vào từng thớ thịt, khiến món ăn mang một hương vị rất riêng, vừa quen thuộc vừa mới lạ.

Thưởng thức ốc nhồi thịt hấp lá gừng là trải nghiệm ẩm thực đầy cao cấp. Mỗi miếng ốc đem lại kết cấu thú vị: Lớp thịt nhồi mềm ngọt xen lẫn độ dai giòn của ốc. Hương thơm ấm áp của lá gừng lan tỏa mang lại cảm giác thư thái, rất thích hợp cho những bữa cơm tối mùa thu quây quần bên gia đình.

Top món ốc nóng cho ngày thu se lạnh, ăn là "ghiền" - Ảnh 6.Ăn thân đừng bỏ lõi, loạt hạt này có chất hỗ trợ phòng ngừa ung thư hiệu quả

GĐXH - Chất neferine trong loại hạt này được nghiên cứu có khả năng làm chậm sự phát triển của tế bào ung thư.

Huyền Trang (T/h)
