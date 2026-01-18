Cách luộc gà cúng mùng 1 tháng Chạp vàng đẹp, da không nứt

Gà luộc dâng cúng mùng 1 tháng Chạp từ lâu đã trở thành lễ vật quan trọng trong nhiều gia đình. Gà đặt trên mâm cúng không chỉ mang ý nghĩa tâm linh, cầu mong một năm mới may mắn, bình an, mà còn thể hiện sự chu đáo, khéo léo của người nội trợ.

Gà cúng đạt yêu cầu phải có dáng đẹp, da vàng bóng, không nứt nẻ, thịt chín đều, thơm và ngọt. Để làm được điều đó, người nấu phải thật tập trung và tỉ mỉ từ khâu chuẩn bị cho đến lúc hoàn thiện. Bí quyết luộc gà cúng đẹp nằm trọn trong ba công đoạn then chốt: chọn gà, mổ và tạo dáng, cuối cùng là luộc gà đúng kỹ thuật.

Gà cúng mùng 1 tháng Chạp đẹp cần luộc đúng kỹ thuật để da vàng bóng, không nứt, thịt chín đều, thơm ngon. (Ảnh: Yêu Bếp)

Cách chọn gà ngon

Trước hết, việc chọn gà quyết định phần lớn vẻ ngoài và chất lượng của món gà cúng. Nên ưu tiên gà trống, bởi gà trống có dáng đứng oai, mào đẹp, khi bày mâm trông trang trọng hơn.

Trọng lượng gà sau khi mổ thích hợp nhất vào khoảng 1,2 đến 1,5 kg. Gà quá to không chỉ khó tạo dáng đẹp mà thịt còn dễ bị dai, khi bày mâm trông thô và nặng nề.

Nếu mua gà sống, hãy chọn những con nhanh nhẹn, lông mượt, mào đỏ tươi và dựng cao đều, da căng, ức đầy, màu vàng tự nhiên, trong đó phần cánh, ức, lưng thường có sắc vàng đậm hơn. Tránh những con có da thâm tím, tái, xuất hiện đốm đen, nổi nốt lạ hoặc chân to thô.

Với gà làm sẵn, nên chọn con có da vàng nhạt tự nhiên, mỏng và đều toàn thân, thịt săn chắc, phao câu nhỏ, lượng mỡ tập trung vừa phải ở phần cổ và đùi. Những dấu hiệu này cho thấy gà khỏe, ít nước, khi luộc da sẽ đẹp và thịt thơm.

Cách mổ gà, tạo dáng

Sau khi có gà ngon, khâu mổ và tạo dáng là bước đòi hỏi nhiều sự khéo léo nhất. Gà dùng để cúng không được mổ phanh như khi chế biến món ăn thường ngày, mà phải mổ moi để giữ nguyên hình dáng, giúp dễ tạo thế đứng và tránh hiện tượng co da khi luộc.

Một chi tiết nhỏ nhưng rất quan trọng để gà có màu da đẹp là kỹ thuật cắt tiết. Phải cắt đúng động mạch và dốc ngược cho gà ra hết tiết, nhờ đó phần cổ không bị thâm.

Nếu mua gà làm sẵn ngoài chợ, người mua nên quan sát và nhắc người bán dốc ngược gà cho chảy hết tiết, đồng thời yêu cầu xả vòi nước kỹ vào họng trước khi nhúng nước sôi vặt lông. Khi mổ, cần lấy sạch phổi và rửa kỹ, vì chỉ cần sót lại phổi, da gà sau luộc sẽ kém đẹp.

Một kinh nghiệm quan trọng là nên cắt rời phần chân từ khuỷu, điều này giúp hạn chế việc da bị co kéo mạnh trong quá trình đun, tránh nứt toác ở đùi. Khi tạo dáng gà chầu, người làm dùng dao sắc rạch nhẹ hai bên cổ gà, sau đó khéo léo nhét phần cánh hướng về phía miệng thông qua hai đường rạch này.

Tay phải thật đều và nhẹ để cánh không cong, không gãy mà vẫn vươn ra ngoài cân đối. Nếu thích tạo dáng gà bay, có thể bẻ nhẹ hai cánh về phía lưng rồi buộc cố định phần khớp xương của hai cánh lại với nhau. Dây buộc chỉ nên vừa phải, đủ giữ form, tránh siết quá chặt khiến da hằn vết hoặc rách sau khi luộc.

Trong trường hợp muốn da gà có sắc vàng ruộm hơn, có thể giã nghệ tươi, lọc lấy nước rồi bôi một lớp mỏng lên da gà trước khi luộc, tùy theo nhu cầu và thẩm mỹ của mỗi gia đình.

Cách luộc gà ngon

Đến công đoạn luộc, cách xếp gà vào nồi và điều chỉnh nhiệt độ là yếu tố quyết định việc da có bị nứt hay không. Gà nên được đặt vào nồi sâu lòng, để bụng hướng xuống dưới, cho thêm gừng và hành đập dập cùng một chút muối, rồi đổ nước ngập gà.

Gà phải được cho vào ngay từ khi nước còn lạnh, để thịt chín dần từ ngoài vào trong, hạn chế sự thay đổi nhiệt đột ngột gây nứt da. Nếu sử dụng gà để ngăn đá, bắt buộc phải rã đông hoàn toàn rồi mới đem luộc.

Cách xếp gà vào nồi và điều chỉnh nhiệt độ là yếu tố quyết định việc da có bị nứt hay không. (Ảnh: Yêu Bếp)

Do phần da bụng tiếp xúc trực tiếp với đáy nồi rất dễ bị nứt, nhiều người có kinh nghiệm thường đặt gà vào một bát tô sâu lòng rồi mới đặt cả bát vào trong nồi nước. Cách này vừa giúp định hình dáng gà cúng, vừa giảm tiếp xúc trực tiếp với đáy nồi, giữ cho da mịn và nguyên vẹn. Bên cạnh đó, nên chọn nồi đủ to, để gà không bị ép chặt và luôn ngập trong nước.

Một lưu ý khác là để da gà vàng đẹp, không bị vẩn tiết bám hay có mùi ôi, thì phần lòng và tiết nên được luộc ở nồi nhỏ riêng, tuyệt đối không luộc chung với nồi gà lễ. Khi luộc, chỉnh lửa ở mức vừa, hé vung để nước không sôi quá mạnh.

Thời gian luộc gà

Khi nồi gà luộc sôi, hớt sạch bọt để nước trong. Sau khi sôi khoảng 5 phút, hạ lửa và để sôi lăn tăn thêm chừng 15 đến 20 phút. Cách làm này giúp gà chín từ từ, da không bị co rút đột ngột nên hạn chế nứt.

Sau đó bắc nồi ra ngoài, để gà trong nồi om khoảng 15 -20 phút, tùy thuộc trọng lượng con gà, gà non, gà già mà căn thời gian hạ lửa, om gà.

Khi gà đã chín, để gà nguội bớt rồi vớt ra, nhúng nhanh vào thau nước sôi để nguội có thả vài viên đá. Sau đó rửa lại bằng nước lọc lạnh để loại bỏ hết mỡ và bọt tiết còn bám trên da. Công đoạn này không chỉ giúp da gà căng mọng, không xuống màu mà còn tạo độ giòn nhẹ, nhìn rất bắt mắt.

Bí quyết luộc gà cúng đẹp nằm trọn trong ba công đoạn: chọn gà, mổ và tạo dáng, cuối cùng là luộc gà đúng kỹ thuật. (Ảnh: Yêu Bếp)

Nếu muốn da gà bóng mượt và vàng ươm hơn nữa, có thể dùng chổi phết một lớp mỡ gà thật mỏng lên toàn bộ bề mặt gà. Cuối cùng, cài tiết và hoa hồng trang trí cho gà, chỉnh lại dáng cho cân đối rồi trang trọng đem dâng lễ.

Chỉ cần thực hiện đầy đủ và cẩn trọng từng bước như trên, con gà cúng mùng 1 tháng Chạp sẽ có da vàng đẹp, không nứt nẻ góp phần làm mâm lễ thêm trọn vẹn và ý nghĩa.