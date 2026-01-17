Vic đã ăn gì suốt 25 năm để kiểm soát đa nang buồng trứng?





Cựu thành viên Spice Girl nổi tiếng với chế độ ăn uống kỷ luật nghiêm ngặt. Chồng cô, David Beckham, từng tiết lộ vợ ngày nào cũng chỉ ăn cá và rau - và duy trì thói quen này suốt hơn 25 năm, kể từ khi hai người quen nhau. Với nhiều người, thực đơn này có thể bị xem là đơn điệu, thiếu cảm hứng. Tuy nhiên, đằng sau chế độ ăn khắt khe của Victoria Beckham là lý do liên quan đến sức khỏe.

Theo Inner Balance, đầu những năm 2000, song song với việc gây dựng đế chế thời trang và nuôi dạy 3 con trai, Vic từng trải qua quá trình điều trị hỗ trợ sinh sản trước khi mang thai thành công con gái Harper vào năm 2011. Nhà thiết kế thời trang 51 tuổi khi đó cho biết gặp khó khăn trong sinh nở do mắc Hội chứng đa nang buồng trứng (PCOS). Cô đã cùng nhiều nhân vật nổi tiếng như Keke Palmer, Lea Michele lên tiếng để nâng cao nhận thức cho cộng đồng về tình trạng rối loạn nội tiết này.

Theo nhiều nguồn tin, Victoria Beckham - hiện 51 tuổi - được cho là mắc hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS), một rối loạn nội tiết phổ biến ở phụ nữ, nhưng lại thường bị chẩn đoán muộn hoặc xem nhẹ. Trong quá khứ, chính tình trạng này đã khiến Victoria gặp nhiều khó khăn khi cố gắng mang thai, và đó cũng là khoảng thời gian cô phải đối mặt với không ít áp lực cả về thể chất lẫn tinh thần. Chuyên gia dinh dưỡng Hannah Alderson (người bản thân cũng mắc PCOS) giải thích rằng: PCOS là một dạng mất cân bằng hormone, thường liên quan đến việc tăng cao testosterone, cortisol và insulin trong cơ thể.

Theo chuyên gia dinh dưỡng được cấp chứng chỉ và chuyên về PCOS Jodie Relf, chế độ ăn uống có thể tạo ra khác biệt lớn trong việc kiểm soát các biểu hiện của hội chứng này. "Việc tập trung điều chỉnh lối sống, đặc biệt xây dựng một chế độ ăn cân bằng, sẽ giúp ổn định đường huyết và giảm nguy cơ mắc tiểu đường type 2 . Điều này bao gồm việc bổ sung protein trong hầu hết các bữa ăn và ưu tiên những nguồn carbohydrate chất lượng cao", cô cho biết.

Việc bà Beck tránh xa các món ngọt công nghiệp đã nhiều lần được nhắc tới trong những năm qua - điển hình là câu chuyện cô chọn bánh sinh nhật làm từ dưa hấu thay vì bánh bông lan truyền thống. Thói quen này, trên thực tế, cũng có thể góp phần giúp cô kiểm soát tốt hơn tình trạng sức khỏe.

Và suốt nhiều năm, Victoria Beckham đã tuân thủ và luôn là biểu tượng của sự kỷ luật: Vóc dáng mảnh mai, làn da không tuổi và một chế độ ăn khiến không ít người phải "choáng". Cá hấp, rau xanh, lặp đi lặp lại ngày này qua ngày khác, đến mức chính David Beckham từng thừa nhận rằng vợ anh đã ăn như vậy suốt hơn 25 năm, kể từ khi hai người quen nhau.

Nếu bạn cũng có những vấn đề về sức khỏe, hãy thử áp dụng việc thay đổi chế độ ăn và điều chỉnh lối sống trở nên lành mạnh hơn.

