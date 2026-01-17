Vic đã ăn gì suốt 25 năm để kiểm soát đa nang buồng trứng?
GĐXH - Hơn 25 năm, Victoria chỉ ăn cá, rau quả và tinh bột tốt, hạn chế đồ ngọt để làm giảm các triệu chứng của bệnh đa nang buồng trứng.
Nếu bạn cũng có những vấn đề về sức khỏe, hãy thử áp dụng việc thay đổi chế độ ăn và điều chỉnh lối sống trở nên lành mạnh hơn.
Món ngon với cá hấp
Cá hấp xì dầu
Cá hấp xì dầu là món hấp ngon, bổ dưỡng được nhiều người yêu thích. Bạn có thể áp dụng cho nhiều loại cá như: cá diêu hồng, cá chép, cá lóc… tùy vào sở thích của gia đình bạn.
Cá lóc hấp sả chanh
Cá lóc hấp sả chanh - vừa nghe đến tên thôi là đã ngửi được thoang thoảng mùi sả và chanh rồi. Món này không chỉ mang đến hương vị thơm ngon từ sả mà còn là vị ngọt mềm của thịt cá lóc và thêm 1 chút chua chua từ chanh vô cùng bắt miệng.
Cá hấp bia
Một món ngon từ cá quá phù hợp cho những bữa tiệc tùng với bạn bè hay đơn giản chỉ là buổi họp mặt của gia đình.
Cá hấp sả ớt
Vị ngọt bùi của cá kết hợp với hương vị đặc trưng của sả và sự cay tê của ớt, tất cả hương vị hòa quyện vào nhau tạo thành món ăn cực kỳ hấp dẫn.
Cá hấp cuốn bánh tráng
Không chỉ cá nướng mà cá hấp khi được cuốn trong bánh tráng cùng với bún và rau sống, chấm với một chút nước chấm cũng mang đến cảm giác ngon miệng tuyệt vời.
Cá bạc má hấp gừng
Vị béo của cá được giữ nguyên được hòa quyện cùng vị cay dễ chịu của gừng tạo thành một món ăn tuyệt vời.
Cá hấp Hong Kong
Đôi khi bạn hãy thử làm một kiểu món lạ như hấp Hong Kong và xem thử phản ứng của cả nhà như thế nào nhé!
Cá chép hấp ngải cứu
Cá chép là thực phẩm dinh dưỡng và còn chắc thịt thơm ngon kết hợp với ngải cứu ăn rất lạ miệng mà cũng cực kì gây nghiện.
Cá hấp giấy bạc
Có thể nói, cá hấp giấy bạc là cách chế biến vừa đơn giản nhưng lại giữ được sự thơm ngon của cá đến từng miếng cuối cùng.
Cá lóc hấp bầu
Cá lóc là loại cá phổ biến thường được mọi người lựa chọn nhiều nhất vì cho dù kết hợp cùng nguyên liệu nào cũng đều đem đến sự thơm ngon thật khó cưỡng.
Dấu hiệu ngộ độc khi ăn pate và cách xử lý khi gặpĂn - 13 giờ trước
GĐXH - Pate là món ăn giàu đạm và chất béo, tạo điều kiện thuận lợi cho vi sinh vật gây bệnh phát triển, nhất là khi không được chế biến hoặc bảo quản đúng quy cách.
Thực đơn trên mâm cơm gia đình cho người bị rối loạn tiêu hóaĂn - 17 giờ trước
GĐXH - Một thực đơn cho người bị rối loạn tiêu hóa nên nhẹ nhàng, dễ hấp thu và cung cấp đủ năng lượng cần thiết cho cơ thể. Dưới đây là gợi ý chi tiết cho từng bữa trong ngày, giúp hệ tiêu hóa được nghỉ ngơi và phục hồi tốt hơn.
Thứ rau dại ở Việt Nam lại được xếp là “cao lương mỹ vị số 1 thế giới”, chế biến đơn giản cũng có món ngon bổ dưỡngĂn - 21 giờ trước
GĐXH – Ít ai ngờ rằng một loại rau mọc dại, xuất hiện nhiều ở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam, lại được người dân một số quốc gia châu Á coi là “cao lương mỹ vị số 1 thế giới”. Dù cách chế biến rất đơn giản, nhưng loại rau này cho ra đời những món ăn vừa ngon miệng, vừa bổ dưỡng, nấu bao nhiêu cũng hết.
Thực đơn cho mâm cơm gia đình có người bị sỏi thậnĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Chế độ dinh dưỡng không lành mạnh như ăn mặn, dung nạp nhiều món ăn chứa axit oxalic, thói quen ít uống nước tạo điều kiện cho độc tố tích tụ. Do đó, thực đơn cho người bị sỏi thận cần được xây dựng dựa trên các nguyên tắc dinh dưỡng sau.
Cách ăn tim lợn đúng cách tránh rủi roĂn - 2 ngày trước
GĐXH - Để tận dụng được giá trị dinh dưỡng từ tim lợn mà vẫn đảm bảo an toàn cho sức khỏe, người dùng cần chú ý đến cách lựa chọn, chế biến và tần suất sử dụng. Dưới đây là một số hướng dẫn giúp ăn tim lợn đúng cách.
Các món ăn ngon kết hợp táo đỏ trị mất ngủ và giúp ngủ ngon cho mâm cơm gia đìnhĂn - 2 ngày trước
GĐXH - Quả táo đỏ là thực phẩm giàu các hợp chất như flavonoid, polysaccharides và axit triterpenic. Vì vậy nó có khả năng cải thiện tình trạng suy nhược cơ thể, căng thẳng thần kinh giúp nâng cao sức khỏe.
Thức ăn chứa tinh bột này dù có ăn nhiều cũng không lo bị tăng cânĂn - 3 ngày trước
GĐXH - Tinh bột không phải lúc nào cũng gây tăng cân. Nếu chọn loại có chỉ số đường huyết thấp, giàu chất xơ và protein, tinh bột có thể giúp no lâu, kiểm soát cân nặng và vẫn cung cấp đủ năng lượng.
Những thực phẩm nên tránh ăn vào buổi tối, bất ngờ nhất là 2 thực phẩm cuốiĂn - 3 ngày trước
GĐXH - Với sự đa dạng của lựa chọn thực phẩm và phong cách ăn uống, việc quyết định buổi tối phù hợp không chỉ liên quan đến khẩu vị cá nhân mà còn đến yếu tố dinh dưỡng và sức khỏe.
Tết chay An Lạc 2026 diễn ra từ 28/01 đến 01/02 ở đâu, có gì đặc biệt?Ăn - 3 ngày trước
GĐXH – Tuần lễ Xanh An Lạc – Tết chay An Lạc 2026 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 28/01 đến 01/02/2026 tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội). Chương trình có nhiều hoạt động hấp dẫn, được kỳ vọng trở thành điểm đến tôn vinh tinh hoa ẩm thực chay, góp phần lan tỏa lối sống xanh và tiêu dùng bền vững.
Món ngon từ kim chi giàu dinh dưỡng ngọt thơm lạ kỳ, dễ nấu tại nhàĂn - 4 ngày trước
GĐXH - Dưới đây là những món ngon từ kim chi mà bạn có thể áp dụng cho các bữa ăn hàng ngày của mình. Món ăn dễ thực hiện lại có hương vị thơm ngon và rất dễ ăn này sẽ giúp bạn có được những lời khen từ bạn bè, người thân.
Thứ rau dại ở Việt Nam lại được xếp là “cao lương mỹ vị số 1 thế giới”, chế biến đơn giản cũng có món ngon bổ dưỡngĂn
GĐXH – Ít ai ngờ rằng một loại rau mọc dại, xuất hiện nhiều ở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam, lại được người dân một số quốc gia châu Á coi là “cao lương mỹ vị số 1 thế giới”. Dù cách chế biến rất đơn giản, nhưng loại rau này cho ra đời những món ăn vừa ngon miệng, vừa bổ dưỡng, nấu bao nhiêu cũng hết.