Vic đã ăn gì suốt 25 năm để kiểm soát đa nang buồng trứng?

Thứ bảy, 07:00 17/01/2026
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
GĐXH - Hơn 25 năm, Victoria chỉ ăn cá, rau quả và tinh bột tốt, hạn chế đồ ngọt để làm giảm các triệu chứng của bệnh đa nang buồng trứng.


Vic đã ăn gì trong 25 năm để kiểm soát đa nang buồng trứng? - Ảnh 1.

Cựu thành viên Spice Girl nổi tiếng với chế độ ăn uống kỷ luật nghiêm ngặt. Chồng cô, David Beckham, từng tiết lộ vợ ngày nào cũng chỉ ăn cá và rau - và duy trì thói quen này suốt hơn 25 năm, kể từ khi hai người quen nhau. Với nhiều người, thực đơn này có thể bị xem là đơn điệu, thiếu cảm hứng. Tuy nhiên, đằng sau chế độ ăn khắt khe của Victoria Beckham là lý do liên quan đến sức khỏe.

Vic đã ăn gì trong 25 năm để kiểm soát đa nang buồng trứng? - Ảnh 2.

Theo Inner Balance, đầu những năm 2000, song song với việc gây dựng đế chế thời trang và nuôi dạy 3 con trai, Vic từng trải qua quá trình điều trị hỗ trợ sinh sản trước khi mang thai thành công con gái Harper vào năm 2011. Nhà thiết kế thời trang 51 tuổi khi đó cho biết gặp khó khăn trong sinh nở do mắc Hội chứng đa nang buồng trứng (PCOS). Cô đã cùng nhiều nhân vật nổi tiếng như Keke Palmer, Lea Michele lên tiếng để nâng cao nhận thức cho cộng đồng về tình trạng rối loạn nội tiết này.

Vic đã ăn gì trong 25 năm để kiểm soát đa nang buồng trứng? - Ảnh 3.

Theo nhiều nguồn tin, Victoria Beckham - hiện 51 tuổi - được cho là mắc hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS), một rối loạn nội tiết phổ biến ở phụ nữ, nhưng lại thường bị chẩn đoán muộn hoặc xem nhẹ. Trong quá khứ, chính tình trạng này đã khiến Victoria gặp nhiều khó khăn khi cố gắng mang thai, và đó cũng là khoảng thời gian cô phải đối mặt với không ít áp lực cả về thể chất lẫn tinh thần. Chuyên gia dinh dưỡng Hannah Alderson (người bản thân cũng mắc PCOS) giải thích rằng: PCOS là một dạng mất cân bằng hormone, thường liên quan đến việc tăng cao testosterone, cortisol và insulin trong cơ thể.

Vic đã ăn gì trong 25 năm để kiểm soát đa nang buồng trứng? - Ảnh 4.

Theo chuyên gia dinh dưỡng được cấp chứng chỉ và chuyên về PCOS Jodie Relf, chế độ ăn uống có thể tạo ra khác biệt lớn trong việc kiểm soát các biểu hiện của hội chứng này. "Việc tập trung điều chỉnh lối sống, đặc biệt xây dựng một chế độ ăn cân bằng, sẽ giúp ổn định đường huyết và giảm nguy cơ mắc tiểu đường type 2 . Điều này bao gồm việc bổ sung protein trong hầu hết các bữa ăn và ưu tiên những nguồn carbohydrate chất lượng cao", cô cho biết.

Vic đã ăn gì trong 25 năm để kiểm soát đa nang buồng trứng? - Ảnh 5.

Việc bà Beck tránh xa các món ngọt công nghiệp đã nhiều lần được nhắc tới trong những năm qua - điển hình là câu chuyện cô chọn bánh sinh nhật làm từ dưa hấu thay vì bánh bông lan truyền thống. Thói quen này, trên thực tế, cũng có thể góp phần giúp cô kiểm soát tốt hơn tình trạng sức khỏe.

Vic đã ăn gì trong 25 năm để kiểm soát đa nang buồng trứng? - Ảnh 6.

Và suốt nhiều năm, Victoria Beckham đã tuân thủ và luôn là biểu tượng của sự kỷ luật: Vóc dáng mảnh mai, làn da không tuổi và một chế độ ăn khiến không ít người phải "choáng". Cá hấp, rau xanh, lặp đi lặp lại ngày này qua ngày khác, đến mức chính David Beckham từng thừa nhận rằng vợ anh đã ăn như vậy suốt hơn 25 năm, kể từ khi hai người quen nhau.

Nếu bạn cũng có những vấn đề về sức khỏe, hãy thử áp dụng việc thay đổi chế độ ăn và điều chỉnh lối sống trở nên lành mạnh hơn.

Món ngon với cá hấp

Cá hấp xì dầu

Cá hấp xì dầu là món hấp ngon, bổ dưỡng được nhiều người yêu thích. Bạn có thể áp dụng cho nhiều loại cá như: cá diêu hồng, cá chép, cá lóc… tùy vào sở thích của gia đình bạn.

Vic đã ăn gì trong 25 năm để kiểm soát đa nang buồng trứng? - Ảnh 7.

Cá lóc hấp sả chanh

Cá lóc hấp sả chanh - vừa nghe đến tên thôi là đã ngửi được thoang thoảng mùi sả và chanh rồi. Món này không chỉ mang đến hương vị thơm ngon từ sả mà còn là vị ngọt mềm của thịt cá lóc và thêm 1 chút chua chua từ chanh vô cùng bắt miệng.

Vic đã ăn gì trong 25 năm để kiểm soát đa nang buồng trứng? - Ảnh 8.

Cá hấp bia

Một món ngon từ cá quá phù hợp cho những bữa tiệc tùng với bạn bè hay đơn giản chỉ là buổi họp mặt của gia đình.

Vic đã ăn gì trong 25 năm để kiểm soát đa nang buồng trứng? - Ảnh 9.

Cá hấp sả ớt

Vị ngọt bùi của cá kết hợp với hương vị đặc trưng của sả và sự cay tê của ớt, tất cả hương vị hòa quyện vào nhau tạo thành món ăn cực kỳ hấp dẫn.

Vic đã ăn gì trong 25 năm để kiểm soát đa nang buồng trứng? - Ảnh 10.

Cá hấp cuốn bánh tráng

Không chỉ cá nướng mà cá hấp khi được cuốn trong bánh tráng cùng với bún và rau sống, chấm với một chút nước chấm cũng mang đến cảm giác ngon miệng tuyệt vời.

Vic đã ăn gì trong 25 năm để kiểm soát đa nang buồng trứng? - Ảnh 11.

Cá bạc má hấp gừng

Vị béo của cá được giữ nguyên được hòa quyện cùng vị cay dễ chịu của gừng tạo thành một món ăn tuyệt vời.

Vic đã ăn gì trong 25 năm để kiểm soát đa nang buồng trứng? - Ảnh 12.

Cá hấp Hong Kong

Đôi khi bạn hãy thử làm một kiểu món lạ như hấp Hong Kong và xem thử phản ứng của cả nhà như thế nào nhé!

Vic đã ăn gì trong 25 năm để kiểm soát đa nang buồng trứng? - Ảnh 13.

Cá chép hấp ngải cứu

Cá chép là thực phẩm dinh dưỡng và còn chắc thịt thơm ngon kết hợp với ngải cứu ăn rất lạ miệng mà cũng cực kì gây nghiện.

Vic đã ăn gì trong 25 năm để kiểm soát đa nang buồng trứng? - Ảnh 14.

Cá hấp giấy bạc

Có thể nói, cá hấp giấy bạc là cách chế biến vừa đơn giản nhưng lại giữ được sự thơm ngon của cá đến từng miếng cuối cùng.

Vic đã ăn gì trong 25 năm để kiểm soát đa nang buồng trứng? - Ảnh 15.

Cá lóc hấp bầu

Cá lóc là loại cá phổ biến thường được mọi người lựa chọn nhiều nhất vì cho dù kết hợp cùng nguyên liệu nào cũng đều đem đến sự thơm ngon thật khó cưỡng.

Vic đã ăn gì trong 25 năm để kiểm soát đa nang buồng trứng? - Ảnh 16.

Vic đã ăn gì trong 25 năm để kiểm soát đa nang buồng trứng? - Ảnh 17.Loại rau quen thuộc giàu chất chống oxy hóa, hỗ trợ ngăn ngừa ung thư, chế biến thành nhiều món ngon

GĐXH - Là loại rau quen thuộc trong bữa ăn của nhiều gia đình Việt, không chỉ dễ chế biến, loại rau này còn được đánh giá cao nhờ giá trị dinh dưỡng dồi dào và nhiều lợi ích tích cực đối với sức khỏe.

Vic đã ăn gì trong 25 năm để kiểm soát đa nang buồng trứng? - Ảnh 18.'Vua các loại rau thơm' bán rẻ như cho ở chợ Việt, hỗ trợ tiêu hóa và giải độc gan, chế biến thành nhiều món ngon

GĐXH - Dinh dưỡng từ loại rau này hỗ trợ chức năng gan bằng cách thúc đẩy sản sinh các enzyme giải độc, giúp cơ thể loại bỏ các độc tố tích tụ từ thực phẩm bẩn hoặc rượu bia.

 

