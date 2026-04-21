Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

Loại hải sản giá rẻ bèo, ngày hè càng nhiều, chế biến đủ món ngon mà không lo tăng cân, tốt cho xương và bổ máu

Thứ ba, 16:12 21/04/2026 | Ăn
Hà My
Hà My
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Không phải cá hồi hay tôm hùm đắt đỏ, ốc vặn mới là “ngôi sao” mùa hè khi vừa rẻ, dễ mua lại giàu dinh dưỡng. Nếu chế biến đúng cách, đây là món ăn lý tưởng cho người trung niên muốn ăn ngon mà vẫn giữ dáng, tốt cho xương và bổ máu.

Loại hải sản giá rẻ bèo, ngày hè càng nhiều, chế biến đủ món ngon mà không lo tăng cân, tốt cho xương và bổ máu - Ảnh 1.

GĐXH – Không cần phụ thuộc hoàn toàn vào thuốc, nhiều người trung niên có thể hỗ trợ kiểm soát huyết áp cao nhờ điều chỉnh chế độ ăn hằng ngày. Dưới đây, mọi người có thể tham khảo những món siêu dễ làm tại nhà.

Vì sao ốc vặn được xem là "món ăn vàng" ngày hè?

Ốc vặn là thực phẩm dân dã nhưng giàu dinh dưỡng, phù hợp với người trung niên nếu biết chế biến hợp lý. Việc kết hợp thực phẩm đúng cách giúp bữa ăn ngon miệng và tăng cường sức khỏe.

Theo các nghiên cứu dinh dưỡng, hàm lượng protein trong 100g thịt ốc vặn đạt khoảng 12–15g. Ốc còn chứa nhiều đạm dễ tiêu, giúp xây dựng cơ bắp và phục hồi cơ thể.

Loại hải sản giá rẻ bèo, ngày hè càng nhiều, chế biến đủ món ngon mà không lo tăng cân, tốt cho xương và bổ máu - Ảnh 2.

Thịt ốc giàu dinh dưỡng, người tuổi trung niên ăn rất tốt.

Nguồn canxi dồi dào giúp xương chắc khỏe, hỗ trợ phòng ngừa loãng xương. Đặc biệt, ốc chứa ít calo và chất béo, phù hợp với người muốn kiểm soát cân nặng.

Nhiều người e ngại ốc có mùi tanh hoặc lẫn cát. Tuy nhiên, nếu sơ chế đúng cách, các món ăn từ ốc sẽ rất thơm ngon và dễ chế biến. Ốc có thể chế biến được nhiều món ăn kèm với cơm hoặc dùng làm món ăn nhẹ với đồ uống.

Món ngon với ốc vặn dễ làm ngon như ở nhà hàng

Ốc vặn xào cay

Nguyên liệu: Thịt ốc vặn, gừng, tỏi, ớt, hẹ. Gia vị: nước mắm, xì dầu, tiêu.

Loại hải sản giá rẻ bèo, ngày hè càng nhiều, chế biến đủ món ngon mà không lo tăng cân, tốt cho xương và bổ máu - Ảnh 3.

Ốc xào cay

Cách làm:

Cho thịt ốc vào một chậu lớn và thêm muối, dầu ăn vào ngâm khoảng nửa tiếng để loại bỏ những chất bẩn trong ốc. Sau khi nhào nặn, rửa sạch ốc nhiều lần đến khi nước trong và thịt ốc không còn dính.

Cho thịt ốc đã làm sạch vào một nồi nước lạnh, thêm vài lát gừng, chút rượu đun sôi trên lửa lớn vài phút, vớt ra và rửa lại bằng nước ấm. Để ráo và để sang một bên. Bước này nhằm loại bỏ mùi tanh, ăn ốc cũng ngon hơn.

Bước 2:

Hẹ làm sạch, cắt từng khúc dài 3cm. Bóc vỏ và băm nhỏ gừng, đập dập và băm nhỏ tỏi, ớt thái thành khoanh.

Chuẩn bị nước chấm đơn giản: Cho 2 muỗng canh nước tương nhạt, 1 muỗng canh nước mắm, một nhúm tiêu trắng và nửa muỗng cà phê muối vào bát, khuấy đều. Đổ phần nước này vào khi đang xào.

Bước 3: Xào ốc

Phi thơm gừng, tỏi, ớt, cho ốc vào xào nhanh trên lửa lớn. Sau khi dậy mùi thơm, tăng lửa và cho thịt ốc đã chần vào chảo. Xào nhanh khoảng 1 phút để làm khô nước để tránh làm thịt ốc bị dai.

Tiếp theo, đổ nước sốt đã chuẩn bị vào và tiếp tục xào trên lửa lớn, đảm bảo mỗi con ốc đều được phủ đều nước sốt. Cuối cùng, cho lá hẹ vào rồi xào khoảng 30 giây là được.

Ốc xào lá lốt dậy mùi, hợp người trung niên

Một món rất đáng đưa vào tuyến bài "ăn lành – ăn khéo".

Cách làm: Xào ốc với hành, tỏi rồi cho lá lốt thái nhỏ vào cuối. Lá lốt giúp ấm bụng, khi kết hợp cùng với ốc sẽ giảm cảm giác lạnh bụng.

Loại hải sản giá rẻ bèo, ngày hè càng nhiều, chế biến đủ món ngon mà không lo tăng cân, tốt cho xương và bổ máu - Ảnh 4.

Ốc nấu chuối đậu chuẩn cơm nhà

Món này đưa ốc từ món ăn vặt thành món chính giàu dinh dưỡng trong bữa cơm gia đình.

Nguyên liệu: Ốc, thịt ba chỉ, chuối xanh, đậu phụ, cà chua, tía tô, lá lốt, nghệ, hành, tỏi, mẻ, gia vị.

Cách làm:

Chuối cắt khúc ngâm nước muối loãng, cho vào luộc sôi tầm 10 phút, thêm chút nghệ cho màu đẹp. Ốc luộc khêu lấy miệng, rửa sạch. Đậu cắt miếng chiên vàng. Thịt ba chỉ chiên vàng thái con chì nhỏ vuông.

Phi thơm hành, tỏi rồi xào qua cho ốc ngấm và để riêng. Xào thịt, chuối, nghệ giã nhỏ, mẻ, gia vị vừa ăn. Tiếp đó, cho nước sâm sấp đun sôi rồi cho ốc, đậu vào đun khoảng 15 phút với lửa nhỏ. Cuối cùng cho các loại rau tía tô, lá lốt, hành lá thái nhỏ vào.

Loại hải sản giá rẻ bèo, ngày hè càng nhiều, chế biến đủ món ngon mà không lo tăng cân, tốt cho xương và bổ máu - Ảnh 5.

Ốc om chuối đậu tốt cho người trung niên.

Lưu ý khi chế biến các món ăn từ ốc

Khi mua, hãy chắc chắn chọn những con ốc tươi, còn sống. Thịt ốc sống có độ đàn hồi và màu sắc tươi sáng, còn nếu có mùi hôi thì không nên mua. Nếu mua ốc còn vỏ cần chọn những con có vỏ nguyên vẹn và nắp đậy kín. Mua về cần để chúng thải hết cát trong 24 giờ trước khi lấy thịt ngon hơn, không bị sạn.

Để loại bỏ mùi tanh của ốc, thêm gừng và rượu nấu ăn trong quá trình chần giúp loại bỏ mùi tanh của ốc một cách hiệu quả nhất.

Khi nấu ốc cần được nấu chín, tránh ăn ốc sống, chưa chín kỹ để đảm bảo an toàn thực phẩm và tránh nguy cơ nhiễm ký sinh trùng. Với món ốc xào cần xào ở lửa lớn, thịt ốc cũng không bị dai và ăn ngon hơn.

Loại hải sản giá rẻ bèo, ngày hè càng nhiều, chế biến đủ món ngon mà không lo tăng cân, tốt cho xương và bổ máu - Ảnh 6.

GĐXH – Khi bước vào tuổi trung niên, nếu không chăm sóc đúng cách, nguy cơ viêm đại tràng, thậm chí ung thư sẽ tăng rõ rệt. 5 thực phẩm nên ăn thường xuyên sẽ tốt cho đại tràng người tuổi trung niên.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top