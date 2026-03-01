Cách phục hồi mái tóc khô xơ vì tạo kiểu, nhuộm màu

Tết Nguyên đán là thời điểm để làm đẹp và tận hưởng. Nhiều người đổi màu tóc, uốn xoăn, duỗi thẳng, thậm chí tẩy sáng để “lột xác” đầu năm. Những buổi tiệc liên tiếp cũng kéo theo việc tạo kiểu bằng máy sấy, máy uốn, xịt keo giữ nếp… Khi kỳ nghỉ kết thúc, niềm vui còn đó nhưng mái tóc thì bắt đầu khô ráp, chẻ ngọn, rối hơn bình thường, màu nhuộm xỉn đi và thiếu sức sống.

Tóc, giống như da, chịu tác động trực tiếp từ hóa chất và nhiệt. Nếu không chăm sóc kịp thời, tình trạng hư tổn có thể kéo dài nhiều tháng. Dù vậy, tóc hoàn toàn có thể phục hồi phần nào nếu bạn hiểu rõ vấn đề và chăm sóc đúng cách.

Vì sao tóc dễ hư tổn sau Tết?

Nhuộm, tẩy hay uốn đều tác động đến cấu trúc sợi tóc. Để đổi màu, lớp biểu bì bên ngoài phải mở ra, hóa chất xâm nhập vào bên trong. Quá trình này khiến tóc mất đi một phần độ ẩm tự nhiên và protein cấu trúc. Khi tẩy sáng, mức độ tổn thương còn cao hơn vì tóc bị loại bỏ sắc tố gốc.

Thêm vào đó, việc tạo kiểu bằng nhiệt liên tục làm nước trong sợi tóc bốc hơi nhanh, khiến tóc khô và dễ gãy. Thời tiết nắng hanh sau Tết ở nhiều nơi cũng góp phần làm tóc mất ẩm. Nếu bạn gội đầu thường xuyên để giữ tóc sạch khi đi chơi, lớp dầu tự nhiên bảo vệ tóc càng bị cuốn trôi. Kết quả là mái tóc trở nên xơ xác, thiếu độ bóng và khó vào nếp.

Phục hồi tóc sau hóa chất

Điều đầu tiên bạn cần làm sau Tết là đánh giá mức độ hư tổn. Nếu tóc chỉ khô nhẹ, bạn có thể phục hồi bằng cách chăm sóc tại nhà. Nhưng nếu tóc giòn, gãy nhiều, sờ vào thấy thô ráp như rơm, có thể bạn cần đến sự hỗ trợ chuyên sâu hơn.

Bạn hãy bắt đầu bằng việc thay đổi sản phẩm gội xả. Chọn dầu gội dịu nhẹ, ưu tiên loại dành cho tóc nhuộm hoặc tóc hư tổn. Tránh các sản phẩm làm sạch quá mạnh vì chúng có thể làm màu nhuộm phai nhanh và khiến tóc khô hơn.

Dầu xả không còn là bước tùy chọn. Sau mỗi lần gội, bạn hãy thoa dầu xả từ thân đến ngọn tóc, tránh bôi sát da đầu. Dầu xả giúp khép lại lớp biểu bì, giảm rối và bổ sung độ ẩm cần thiết.

(Ảnh: Getty images)

Cấp ẩm và tái tạo tại nhà

Một trong những sai lầm phổ biến là chỉ dùng mặt nạ tóc khi tóc đã quá hư tổn. Thực tế, 1-2 lần ủ tóc mỗi tuần có thể tạo ra khác biệt rõ rệt.

Bạn có thể chọn mặt nạ chứa keratin, collagen, protein tơ tằm hoặc các loại dầu tự nhiên như argan, jojoba. Những thành phần này giúp bổ sung protein và giữ ẩm cho sợi tóc. Khi ủ, hãy quấn tóc bằng khăn ấm để tăng hiệu quả thẩm thấu.

Ngoài ra, serum hoặc tinh dầu dưỡng tóc sau khi gội cũng rất quan trọng. Chỉ cần vài giọt xoa đều vào phần đuôi tóc trước khi sấy là đủ để giảm khô xơ và hạn chế gãy rụng.

Nếu có thể, hãy hạn chế tạo kiểu bằng nhiệt trong ít nhất 2-3 tuần sau Tết. Khi buộc phải sấy, sử dụng chế độ mát hoặc nhiệt vừa phải và đừng quên sản phẩm bảo vệ nhiệt.

Cắt tỉa lại mái tóc

Nhiều người tiếc khi phải cắt đi phần tóc chẻ ngọn, nhưng đó là cách nhanh nhất để tóc trông khỏe hơn. Phần ngọn hư tổn không thể “liền lại” hoàn toàn. Việc cắt tỉa giúp loại bỏ phần yếu nhất, ngăn tóc chẻ lan lên phía trên.

Chỉ cần tỉa nhẹ 1-2 cm cũng đủ tạo cảm giác tóc gọn gàng và bồng bềnh hơn.

Khi nào nên đến salon?

Nếu tóc đã qua tẩy nhiều lần, mất độ đàn hồi hoặc gãy rụng nghiêm trọng, liệu trình chuyên sâu tại salon có thể là lựa chọn hợp lý. Các dịch vụ hấp dầu, phục hồi keratin hoặc tái tạo cấu trúc tóc giúp bổ sung dưỡng chất ở mức độ sâu hơn so với chăm sóc tại nhà.

Tuy nhiên, đừng quá phụ thuộc vào salon. Một liệu trình chuyên nghiệp chỉ thực sự hiệu quả khi bạn duy trì chăm sóc đúng cách sau đó. Nếu tiếp tục tạo kiểu dày đặc và bỏ qua bước dưỡng ẩm, tóc sẽ nhanh chóng trở lại tình trạng cũ.

(Ảnh: Getty images)

Chăm sóc từ bên trong

Tóc không chỉ phản ánh cách bạn chăm sóc bên ngoài, mà còn chịu ảnh hưởng từ chế độ ăn và sinh hoạt. Sau Tết, bạn hãy bổ sung đủ protein, rau xanh và các loại hạt giàu omega-3. Uống đủ nước mỗi ngày giúp tóc giữ được độ ẩm tự nhiên.

Ngủ đủ giấc và giảm căng thẳng cũng quan trọng không kém. Stress kéo dài có thể làm tóc rụng nhiều hơn, đặc biệt sau giai đoạn cơ thể bị xáo trộn sinh hoạt.

Tóc mọc trung bình khoảng 1-1,5 cm mỗi tháng. Điều đó có nghĩa là quá trình phục hồi cần thời gian. Bạn có thể thấy tóc mềm hơn sau vài lần ủ, nhưng để mái tóc thật sự khỏe trở lại, hãy kiên nhẫn ít nhất vài tháng.

Thay vì cố chữa cháy bằng quá nhiều sản phẩm cùng lúc, hãy tối giản quy trình và duy trì đều đặn. Gội nhẹ nhàng, dưỡng ẩm đủ, hạn chế nhiệt và hóa chất - bốn nguyên tắc tưởng đơn giản nhưng hiệu quả lâu dài.

