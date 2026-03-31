Công dụng phong thuỷ của gỗ đào

Trong phong thủy, gỗ đào không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng mà còn được xem là vật liệu chứa nguồn dương khí mạnh, có khả năng cân bằng và bảo vệ trường năng lượng trong không gian sống.

Trừ tà, hóa sát: Xua đuổi tà ma, âm khí, hóa giải sát khí từ các vật nhọn, góc xấu trong nhà.

Bình an, chiêu tài: Mang lại may mắn, bình yên, thu hút phúc khí, tài lộc cho gia chủ.

Sức khỏe, tuổi thọ: Giúp an thần, giảm bệnh tật, tăng cường sức khỏe, kéo dài tuổi thọ cho người lớn tuổi.

Hóa giải đào hoa kiếp: Giúp hóa giải rắc rối tình cảm cho những người bị đào hoa vượng.

Cách sử dụng gỗ đào trừ tà đơn giản, hiệu quả tại nhà

Treo bùa gỗ đào trước cửa nhà

Cửa chính là nơi đón nhận và lưu chuyển khí vào nhà. Treo bùa gỗ đào trước cửa mang ý nghĩa trấn trạch, ngăn tà khí xâm nhập và bảo vệ không gian sống. Theo quan niệm dân gian, dương khí từ gỗ đào sẽ giúp lấn át nguồn năng lượng tiêu cực từ bên ngoài.

Thời điểm nên làm: Khi mới chuyển về nhà mới. Sau khi sửa chữa, cải tạo nhà. Thời điểm đầu năm mới hoặc khi gia đình cảm thấy không gian có nhiều khí nặng, bất an.

Cách thực hiện: Chọn miếng gỗ đào tự nhiên, còn mới, không nứt vỡ hay ẩm mốc để đảm bảo năng lượng tốt. Có thể khắc thêm chữ bình an, linh vật hoặc giữ nguyên bản tùy theo quan niệm gia đình.

Khi treo, đặt bùa gỗ đào phía trên khung cửa chính, ở vị trí khô ráo, chắc chắn và không để chạm đất. Đồng thời, khu vực cửa ra vào cần được giữ sạch sẽ, sáng sủa và thông thoáng để dòng khí lưu chuyển hài hòa, giúp phát huy ý nghĩa trấn trạch của gỗ đào.

Đặt vật phẩm gỗ đào trong phòng ngủ, phòng khách

Đặt vật phẩm gỗ đào trong phòng ngủ hoặc phòng khách mang ý nghĩa cân bằng năng lượng, giảm bớt âm khí và tăng dương khí cho không gian sinh hoạt chính của gia đình.

Phòng khách là nơi tụ khí, còn phòng ngủ là nơi nghỉ ngơi tái tạo năng lượng, vì vậy gỗ đào được tin là giúp ổn định tinh thần và bảo vệ gia chủ.

Thời điểm nên làm: Khi chuyển về nhà mới. Sau khi gia đình trải qua giai đoạn căng thẳng, bất an. Khi cảm thấy không gian sống nặng nề, bí bách.

Cách thực hiện: Chọn tượng nhỏ, miếng gỗ đào tự nhiên đặt ở kệ cao, tủ trang trí hoặc bàn phòng khách.

Với phòng ngủ, nên đặt ở tab đầu giường hoặc kệ bên hông, tránh đặt trực tiếp dưới gối. Không nên bày quá nhiều vật phẩm để tránh rối mắt và làm mất cân bằng không gian.

Mang theo gỗ đào bên người (vòng tay, mặt dây chuyền)

Vòng tay hoặc mặt dây chuyền gỗ đào được xem như vật hộ thân, giúp bảo vệ cá nhân khỏi nguồn năng lượng tiêu cực và tạo cảm giác an tâm khi đi xa hoặc đến nơi đông người.

Thời điểm nên làm: Khi thường xuyên phải di chuyển, đi công tác xa. Khi tham gia các sự kiện đông người hoặc đến nơi có năng lượng phức tạp (theo quan niệm dân gian). Khi bản thân cảm thấy lo lắng, thiếu ổn định tinh thần.

Cách thực hiện: Chọn vòng tay hoặc mặt dây chuyền làm từ gỗ đào tự nhiên, kích thước vừa phải, đeo thoải mái. Tránh để vật phẩm bị ẩm ướt lâu ngày hoặc va đập mạnh.

Quan trọng nhất là giữ tâm thế tích cực, bởi giá trị lớn nhất của vật phẩm phong thủy vẫn nằm ở niềm tin và sự an tâm của người sử dụng.

Dùng kiếm gỗ đào trấn trạch

Kiếm gỗ đào trong dân gian tượng trưng cho sự bảo hộ và khả năng xua đuổi tà khí. Hình dáng thanh kiếm mang tính dương mạnh, kết hợp với dương khí của gỗ đào, được tin là giúp trấn áp năng lượng xấu, bảo vệ gia đạo và giữ sự ổn định cho không gian sống.

Thời điểm nên làm: Khi mới về nhà mới hoặc khai trương cửa hàng. Sau khi sửa chữa lớn, động thổ. Khi gia chủ cảm thấy nhà có nhiều bất an, khí trường nặng nề.

Cách thực hiện: Treo kiếm gỗ đào ở vị trí cao trong phòng khách hoặc phía trên cửa chính, mũi kiếm hướng xuống dưới hoặc hướng ra ngoài theo quan niệm trấn trạch.

Không đặt trong phòng ngủ hoặc nơi sinh hoạt riêng tư để tránh tạo cảm giác căng thẳng. Chỉ nên sử dụng một thanh kiếm với kích thước phù hợp, tránh lạm dụng.

Sử dụng gỗ đào trong nghi thức giải uế, xông nhà

Trong các nghi thức dân gian, gỗ đào được dùng như một vật dẫn dương khí, hỗ trợ làm sạch năng lượng tiêu cực sau thời gian dài không ở nhà, sau khi có việc buồn hoặc khi chuyển đến nơi ở mới.

Thời điểm nên làm: Trước khi dọn vào nhà mới. Sau thời gian nhà đóng cửa lâu ngày. Khi muốn làm sạch không gian dịp cuối năm hoặc đầu năm mới.

Cách thực hiện: Có thể dùng mảnh gỗ đào nhỏ đặt cùng thảo mộc, trầm hương hoặc bồ kết khi xông nhà.

Khi xông, mở cửa sổ để khí cũ thoát ra ngoài, di chuyển theo chiều kim đồng hồ từ trong ra ngoài để tượng trưng cho việc đẩy lùi năng lượng xấu. Sau nghi thức, giữ nhà cửa thông thoáng, sạch sẽ để duy trì sinh khí tích cực.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.