Tại sao gia chủ gặp hạn xây nhà? Lý giải của dân gian và cách hóa giải

Thứ hai, 10:36 30/03/2026 |
Huyền Trang (T/h)
GĐXH - Câu nói "Xây nhà xong gặp hạn" lưu truyền trong dân gian từ lâu đã khiến nhiều gia chủ lo lắng dù đang đứng trước niềm vui hoàn thiện tổ ấm. Cũng theo quan niệm dân gian, nguyên nhân gặp hạn có thể xuất phát từ nhiều khía cạnh, trong đó có một số trường hợp sau.

Tại sao gia chủ gặp hạn xây nhà?

Xây nhà trên đất "chủ cũ" mà chưa xin phép

Khái niệm "chủ cũ" ở đây có thể là người đầu tiên khai hoang vùng đất hoặc là ông bà tổ tiên đã sinh sống trước đó. Linh hồn của họ có thể vẫn ở lại và cảm thấy bị xâm phạm khi gia chủ xây dựng mà không có sự xin phép. Điều này đặc biệt trở nên nổi bật khi mảnh đất nằm trên khu vực từng là nghĩa địa, nơi mà có thể đã bị lấp đi để xây dựng nhà cửa mới.

Linh hồn của những người đã khuất được quan niệm là có thể không hài lòng và gây khó khăn cho gia chủ, đôi khi thể hiện qua những vấn đề như bệnh tật, rủi ro và thậm chí là nguy hiểm hơn. Điều này được quan niệm có thể là một hiện tượng "Xây nhà hay gặp nạn" mà ông bà ta thường nhắc đến từ lâu.

Không hợp tuổi xây nhà

Theo quan niệm phong thủy, nếu trong năm xây nhà, tuổi của gia chủ rơi vào một trong ba đại hạn lớn: Kim Lâu, Tam Tai, Hoang Ốc, thì việc xây dựng nhà nên được hoãn lại. Đây được xem là những năm không thuận lợi và có thể gây ra nhiều vấn đề không mong muốn cho gia chủ.

Việc chọn lựa thời điểm hợp tuổi để xây dựng nhà là một cách để đảm bảo rằng công việc xây dựng sẽ diễn ra thuận lợi và không gặp phải những khó khăn không cần thiết.

Do trường năng lượng xung khắc

Việc xây nhà trên mảnh đất trước đây là nghĩa địa thường mang đến nhiều vấn đề về trường năng lượng xung khắc. Âm khí xung quanh nhà thường nặng nề và có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của gia đình.

Khi xây nhà trên mảnh đất như vậy, việc cân bằng giữa âm và dương không được duy trì, tạo ra môi trường sống không thuận lợi.

Ngoài ra, có trường hợp năng lượng của mảnh đất không phù hợp với chủ nhân mới. Điều này có thể dẫn đến tình trạng sức khỏe yếu, đặc biệt là đối với người già, trẻ nhỏ và những người đang mắc bệnh.

Trạng thái năng lượng không ổn định này có thể tạo ra môi trường sống không lành mạnh và gây ra nhiều vấn đề khó khăn cho gia đình.

Hạn xây nhà sẽ kéo dài trong bao lâu?

Hạn làm nhà thường được cho là kéo dài khoảng 3 năm từ thời điểm bắt đầu xây dựng. Theo quan niệm truyền thống và phong thủy, nếu cố ý xây dựng trong khoảng thời gian này, gia chủ có thể đối mặt với những điều không may, xui xẻo.

Trong trường hợp gặp phải nạn làm nhà khác, như xây trên đất chưa xin phép chủ cũ, gia chủ nên tham khảo ý kiến của thầy phong thủy để tìm hướng giải quyết phù hợp và tránh rủi ro.

Quan trọng nhất là cần đảm bảo hai yếu tố chính khi xây nhà: tuổi và hướng nhà để đảm bảo phong thủy thuận lợi.

Việc phân tích các yếu tố như Tam Tai, Kim Lâu, Hoang Ốc theo tuổi của gia chủ sẽ giúp xác định thời điểm và hướng xây dựng nhà một cách hợp lý.

Cách hóa giải hạn xây nhà

Hạn Tam Tai thường kéo dài trong khoảng 3 năm, và trong thời gian này, theo quan niệm phong thủy, không nên xây nhà. Tuy nhiên, nếu gia chủ muốn hoàn thành công trình một cách gấp rút, cần có những biện pháp hóa giải để tránh gặp nạn khi xây nhà.

Trong trường hợp hạn do không hợp tuổi, gia chủ có thể mượn người thân tuổi hợp để thực hiện các công đoạn như động thổ, cúng bái tổ tiên, và lễ nhập trạch. Sau đó, người được mượn tuổi sẽ bán lại nhà cho gia chủ. Cách này giúp tránh được những rủi ro tiềm ẩn mà vẫn duy trì tiến độ xây dựng.

Nếu gia chủ muốn hoàn thành công trình một cách gấp rút, cần có những biện pháp hóa giải để tránh gặp nạn khi xây nhà.

Nếu nguyên nhân gặp nạn làm nhà xuất phát từ việc không tuân thủ an toàn lao động và kỹ thuật xây dựng, gia chủ cần đảm bảo sự chắc chắn và an toàn của các hạng mục, thông số kỹ thuật, và vật liệu xây dựng.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

Tại sao gia chủ gặp hạn xây nhà? Cách hóa giải? - Ảnh 4.Khi nào cần trừ tà trong nhà? Các cách trừ tà đúng phong thủy

GĐXH - Trong đời sống, nhiều người thường nhắc đến "trừ tà" khi cảm thấy không gian sống bất an hoặc gặp những hiện tượng khó lý giải. Bài viết dưới đây giúp bạn cách trừ tà trong nhà, phòng ngủ đúng nguyên tắc, dễ áp dụng.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
