Nghèo mấy cũng giàu nhờ đặt đúng 3 hũ gạo muối nước trên bàn thờ để tài lộc ào ào vào cửa

Thứ sáu, 19:01 27/03/2026 |
Huyền Trang (T/h)
GĐXH - Mỗi món đồ thờ cúng đều mang ý nghĩa riêng, không thể đặt tùy tiện. Trong đó, hũ gạo muối nước là một trong những vật phẩm quan trọng trong bộ đồ thờ cúng của mỗi gia đình giúp mang đến may mắn, tiền tài cho mọi người.

Ý nghĩa của 3 hũ gạo muối nước trên bàn thờ gia tiên

Trong văn hóa tâm linh của người Việt, chết không phải là hết, người đã khuất vẫn có một cuộc sống mới ở thế giới bên kia dưới một hình thức nào đó mà mắt thường chúng ta không nhìn thấy được.

Chính vì vậy, để tỏ lòng thành kính với người đã khuất "nơi suối vàng", con cháu sẽ dâng lễ vật hàng ngày đầy đủ như tiền tệ, vàng bạc, muối gạo và nước sạch.

Trong một bộ đồ thờ gia tiên đầy đủ, không thể thiếu hũ đựng gạo muối nước hay còn gọi đài thờ, chóe thờ. Sự xuất hiện của 3 hũ gạo muối nước này trên bàn thờ gia tiên như là điều tất nhiên và nên có.

Trong một bộ đồ thờ gia tiên đầy đủ, không thể thiếu hũ đựng gạo muối nước hay còn gọi đài thờ, chóe thờ.

Nước, gạo và muối là 3 loại thực phẩm cần thiết nhất, không thể thiếu trong cuộc sống của con người. Vì vậy, việc đặt các hũ gạo muối nước lên bàn thờ với ý nghĩa mong cho ông bà tổ tiên ở dưới suối vàng luôn luôn ấm no, đủ đầy; đồng thời thể hiện lòng thành kính, biết ơn của gia chủ đối với những người tiên tổ đã khuất. Mỗi hũ sẽ đựng một thứ khác nhau: 1 hũ đựng gạo, 1 hũ đựng muối, 1 hũ đựng nước sạch.

Ý nghĩa hũ gạo trên bàn thờ

Được coi là "hạt ngọc của Trời", gạo là loại thực phẩm thiết yếu nhất. Từ ngàn đời nay, đây là lương thực để nuôi sống con người. Lúa gạo là của cải, là cảnh sung túc do Trời ban và là sự tinh khiết nguyên sơ.

Trong bữa ăn hàng ngày của người Việt Nam, có thể thiếu những thức ăn khác nhưng không thể thiếu những hạt cơm thơm dẻo, ngọt bùi từ gạo.

Chính vì thế, hũ gạo được đặt trên bàn thờ là biểu hiện cho lòng biết ơn sâu sắc của con cháu đối với ông bà tổ tiên và các vị thần linh, cũng như gửi gắm mong cầu việc làm ăn phát đạt, có của ăn của để của gia chủ.

Ý nghĩa hũ muối trên bàn thờ

Ông bà ta từ xưa có quan niệm "Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi". Muối đối với đời sống vật chất là một khoáng sản, tài sản quý giá đối với con người, là gia vị không thể thiếu trong cuộc sống.

Vì thế việc đặt hũ muối trên bàn thờ với mong muốn sẽ có một cuộc sống ấm no, vững chắc và hưng thịnh.

Đối với đời sống tâm linh, muối có tác dụng chế giải sát khí cho con người, ngoài ra nó còn tượng trưng cho ý chí mạnh mẽ, kiên cường và trong sáng.

Vì thế việc đặt hũ muối trên bàn thờ với mong muốn sẽ có một cuộc sống ấm no, vững chắc và hưng thịnh. Theo quan niệm dân gian, muối còn giúp chúng ta xua đuổi vận xui và đem may mắn đến cho gia đình.

Ý nghĩa hũ nước trên bàn thờ

Nước chính là ngọn nguồn của mọi sự sống trên thế giới này. Con người có thể thiếu ăn, thiếu mặc nhưng không thể nào thiếu nước sạch.

Nước là nguồn tài nguyên cần thiết, nuôi dưỡng vạn vật. Thiếu nước thì con người và vạn vật sẽ chết. Đồng thời, đặc tính của nước là mãnh liệt, trong sạch, thanh cao. Nước có thể rửa sạch những thứ bị vấy bẩn và làm nó trở nên thuần khiết, sạch sẽ.

Vì vậy, gia chủ đặt hũ nước trên bàn thờ để ước nguyện lòng thanh tịnh, tâm tĩnh lặng yêu thương, gửi gắm hy vọng sống một đời an nhiên, vượt qua những cám dỗ của đời thường, có được sức mạnh và sự trong sạch như nước.

Cách đặt 3 hũ gạo muối nước trên bàn thờ

Không gian thờ là nơi thiêng liêng nên gia chủ cần chú ý không tùy tiện đặt bất cứ thứ gì trên bàn thờ mà phải tìm hiểu, xem xét cẩn thận. Vì sự tùy tiện có thể ảnh hưởng đến phong thủy của gia đình và gia chủ có thể gặp những điều xui xẻo, không may.

Gia chủ có thể sắp xếp 3 hũ gạo muối nước thành hình hàng ngang hoặc hình tam giác. Theo thứ tự sắp xếp thì hũ nước sẽ ở chính giữa và 2 hũ gạo muối sẽ ở 2 bên.

Với tầm quan trọng của 3 hũ gạo muối nước trên bàn thờ, việc sắp đặt các hũ này cũng không thể tiến hành tùy tiện, bạ đâu đặt đấy.

Cho dù không gian thờ tự lớn hay nhỏ, được sắp xếp ra sao thì gia chủ cũng đều phải chú ý tới vị trí và cách đặt 3 hũ gạo muối nước trên bàn thờ, sao cho phù hợp và đúng phong thủy nhất.

Gia chủ có thể sắp xếp 3 hũ gạo muối nước thành hình hàng ngang hoặc hình tam giác. Theo thứ tự sắp xếp thì hũ nước sẽ ở chính giữa và 2 hũ gạo muối sẽ ở 2 bên.

Về vị trí đặt 3 hũ gạo muối nước, gia chủ nên đặt phía trước bát hương và sau mâm bồng. Mỗi chóe thờ cách nhau khoảng 5 – 8cm.

Còn vị trí đặt của 3 hũ gạo muối nước này ở đâu trên bàn thờ thì còn phụ thuộc vào không gian rộng hay hẹp, kích thước bàn thờ lớn hay nhỏ của mỗi gia đình. Và quan trọng loại bàn thờ đó là gì mà có các cách đặt khác nhau.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

Vị trí đặt ảnh thờ gia tiên cần được bố trí như thế nào?

GĐXH - Việc sắp xếp ảnh thờ không chỉ thể hiện lòng tôn kính đối với tổ tiên mà còn giúp duy trì sự hài hòa trong không gian thờ cúng, đồng thời mang lại may mắn và bình an cho gia đình.

Những loại cây cảnh không nên đặt trong phòng làm việc

Để loại cây cảnh này trong bếp vừa giúp không gian có thêm sinh khí, vừa hút tài lộc

Sau khi đi đám tang về nhà nên làm gì để xua hết âm khí

Khi nào cần trừ tà trong nhà? Các cách trừ tà đúng phong thủy

Vị trí đặt ảnh thờ gia tiên cần được bố trí như thế nào?

Vị trí đặt bồ kết khi xông trừ tà, xua đuổi âm khí, mang lại sự bình yên và may mắn

GĐXH - Theo quan niệm phong thủy, đặt bồ kết xông nhà có tác dụng xua đuổi âm khí, giúp tâm trí con người trở nên an yên, tỉnh táo. Mùi hương nồng và khói của bồ kết còn là "kẻ thù" của các loại côn trùng mang mầm bệnh. Đặt bồ kết xông nhà thế nào để hữu ích cho gia chủ?

Vì sao nên chọn số tài khoản thu hút tài lộc?

GĐXH - Trong phong thủy, một số tài khoản đẹp, dễ nhớ, mang ý nghĩa cát lành được cho là giúp dòng tiền vận hành thuận lợi hơn và tạo tâm thế tích cực khi giao dịch.

Khi nào người ta thường để tỏi dưới gối?

GĐXH - Để tỏi dưới gối trừ tà là mẹo dân gian được nhiều người truyền tai nhau, đặc biệt khi gặp tình trạng ngủ không yên, mộng mị, sợ vía hoặc cảm giác bất an vào ban đêm.

Những điều kiêng kỵ trên bàn thờ cần lưu ý và cách hóa giải

GĐXH - Bàn thờ là nơi tâm linh nhất của gia đình, vậy nên phong thuỷ bàn thờ là điều gia chủ nào cũng quan tâm và tìm hiểu kỹ càng, tránh phạm đại kỵ.

Vị trí đặt bát tụ bảo giúp chiêu tài, giải tà khí và mang lại bình an cho gia chủ

GĐXH – Bát tụ bảo là vật phong thủy ngày càng được nhiều gia đình lựa chọn với kỳ vọng chiêu tài, giữ lộc và ổn định vận khí. Tuy nhiên, hiệu quả của vật phẩm này phụ thuộc rất lớn vào cách sử dụng và đặc biệt là vị trí đặt trong không gian sống.

Từng phải vay 60 triệu làm đám cưới nhưng giờ nhạc sĩ Minh Khang có cuộc sống giàu có khó tưởng tượng

GĐXH - Vợ chồng nhạc sĩ Minh Khang sống trong căn biệt thự hai mặt tiền thiết kế theo phong cách tân cổ điển, xung quanh là khu sân vườn xanh mát.

Bàn thờ nhà ở chung cư cần lưu ý gì, cách bố trí?

GĐXH - Khi sống trong căn hộ chung cư, việc bố trí bàn thờ không chỉ là vấn đề về tín ngưỡng mà còn liên quan đến không gian sống và phong thủy.

Khi về nhà mới nên cắm loài hoa này trên bàn thờ để rước lộc, bình an, may mắn

GĐXH - Cắm hoa gì trên bàn thờ là một câu hỏi quan trọng khi bạn chuyển về nhà mới. Những loại hoa phù hợp không chỉ mang lại may mắn, tài lộc mà còn thể hiện lòng biết ơn của bạn đối với tổ tiên và thần linh.

Cách đặt tỏi trên bàn thờ thần Tài hút tài lộc, tiền vào như nước không phải ai cũng biết

GĐXH – Đặt tỏi trên bàn thờ hút tài lộc không chỉ là phong tục, mà còn mang lại may mắn cho gia đình. Tìm hiểu cách thực hiện để thu hút tài lộc và giữ gìn không gian thờ cúng trang nghiêm.

Sở thích đặc biệt của Cục trưởng Xuân Bắc trong 'biệt phủ' ngoại ô

GĐXH - Xuân Bắc có một tình yêu đặc biệt với việc chăm sóc cây cỏ quanh nhà.

Vị trí đặt tỏi trong nhà giúp xua đuổi vận xui, đem lại tài lộc và bình an

GĐXH – Theo quan niệm phong thủy, đặt tỏi tại các vị trí trong nhà có tác dụng xua đuổi vận xui, thu hút tài lộc.

Cây trước nhà cho 12 con giáp thu hút tài lộc, đón bình an

Khi về nhà mới nên cắm loài hoa này trên bàn thờ để rước lộc, bình an, may mắn

Những điều kiêng kỵ trên bàn thờ cần lưu ý và cách hóa giải

Cách thu hút tài lộc cho người tuổi Thìn 2026

