Nghèo mấy cũng giàu nhờ đặt đúng 3 hũ gạo muối nước trên bàn thờ để tài lộc ào ào vào cửa

Ý nghĩa của 3 hũ gạo muối nước trên bàn thờ gia tiên

Trong văn hóa tâm linh của người Việt, chết không phải là hết, người đã khuất vẫn có một cuộc sống mới ở thế giới bên kia dưới một hình thức nào đó mà mắt thường chúng ta không nhìn thấy được.

Chính vì vậy, để tỏ lòng thành kính với người đã khuất "nơi suối vàng", con cháu sẽ dâng lễ vật hàng ngày đầy đủ như tiền tệ, vàng bạc, muối gạo và nước sạch.

Trong một bộ đồ thờ gia tiên đầy đủ, không thể thiếu hũ đựng gạo muối nước hay còn gọi đài thờ, chóe thờ. Sự xuất hiện của 3 hũ gạo muối nước này trên bàn thờ gia tiên như là điều tất nhiên và nên có.

Nước, gạo và muối là 3 loại thực phẩm cần thiết nhất, không thể thiếu trong cuộc sống của con người. Vì vậy, việc đặt các hũ gạo muối nước lên bàn thờ với ý nghĩa mong cho ông bà tổ tiên ở dưới suối vàng luôn luôn ấm no, đủ đầy; đồng thời thể hiện lòng thành kính, biết ơn của gia chủ đối với những người tiên tổ đã khuất. Mỗi hũ sẽ đựng một thứ khác nhau: 1 hũ đựng gạo, 1 hũ đựng muối, 1 hũ đựng nước sạch.

Ý nghĩa hũ gạo trên bàn thờ

Được coi là "hạt ngọc của Trời", gạo là loại thực phẩm thiết yếu nhất. Từ ngàn đời nay, đây là lương thực để nuôi sống con người. Lúa gạo là của cải, là cảnh sung túc do Trời ban và là sự tinh khiết nguyên sơ.

Trong bữa ăn hàng ngày của người Việt Nam, có thể thiếu những thức ăn khác nhưng không thể thiếu những hạt cơm thơm dẻo, ngọt bùi từ gạo.

Chính vì thế, hũ gạo được đặt trên bàn thờ là biểu hiện cho lòng biết ơn sâu sắc của con cháu đối với ông bà tổ tiên và các vị thần linh, cũng như gửi gắm mong cầu việc làm ăn phát đạt, có của ăn của để của gia chủ.

Ý nghĩa hũ muối trên bàn thờ

Ông bà ta từ xưa có quan niệm "Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi". Muối đối với đời sống vật chất là một khoáng sản, tài sản quý giá đối với con người, là gia vị không thể thiếu trong cuộc sống.

Đối với đời sống tâm linh, muối có tác dụng chế giải sát khí cho con người, ngoài ra nó còn tượng trưng cho ý chí mạnh mẽ, kiên cường và trong sáng.

Vì thế việc đặt hũ muối trên bàn thờ với mong muốn sẽ có một cuộc sống ấm no, vững chắc và hưng thịnh. Theo quan niệm dân gian, muối còn giúp chúng ta xua đuổi vận xui và đem may mắn đến cho gia đình.

Ý nghĩa hũ nước trên bàn thờ

Nước chính là ngọn nguồn của mọi sự sống trên thế giới này. Con người có thể thiếu ăn, thiếu mặc nhưng không thể nào thiếu nước sạch.

Nước là nguồn tài nguyên cần thiết, nuôi dưỡng vạn vật. Thiếu nước thì con người và vạn vật sẽ chết. Đồng thời, đặc tính của nước là mãnh liệt, trong sạch, thanh cao. Nước có thể rửa sạch những thứ bị vấy bẩn và làm nó trở nên thuần khiết, sạch sẽ.

Vì vậy, gia chủ đặt hũ nước trên bàn thờ để ước nguyện lòng thanh tịnh, tâm tĩnh lặng yêu thương, gửi gắm hy vọng sống một đời an nhiên, vượt qua những cám dỗ của đời thường, có được sức mạnh và sự trong sạch như nước.

Cách đặt 3 hũ gạo muối nước trên bàn thờ

Không gian thờ là nơi thiêng liêng nên gia chủ cần chú ý không tùy tiện đặt bất cứ thứ gì trên bàn thờ mà phải tìm hiểu, xem xét cẩn thận. Vì sự tùy tiện có thể ảnh hưởng đến phong thủy của gia đình và gia chủ có thể gặp những điều xui xẻo, không may.

Gia chủ có thể sắp xếp 3 hũ gạo muối nước thành hình hàng ngang hoặc hình tam giác. Theo thứ tự sắp xếp thì hũ nước sẽ ở chính giữa và 2 hũ gạo muối sẽ ở 2 bên.

Với tầm quan trọng của 3 hũ gạo muối nước trên bàn thờ, việc sắp đặt các hũ này cũng không thể tiến hành tùy tiện, bạ đâu đặt đấy.

Cho dù không gian thờ tự lớn hay nhỏ, được sắp xếp ra sao thì gia chủ cũng đều phải chú ý tới vị trí và cách đặt 3 hũ gạo muối nước trên bàn thờ, sao cho phù hợp và đúng phong thủy nhất.

Về vị trí đặt 3 hũ gạo muối nước, gia chủ nên đặt phía trước bát hương và sau mâm bồng. Mỗi chóe thờ cách nhau khoảng 5 – 8cm.

Còn vị trí đặt của 3 hũ gạo muối nước này ở đâu trên bàn thờ thì còn phụ thuộc vào không gian rộng hay hẹp, kích thước bàn thờ lớn hay nhỏ của mỗi gia đình. Và quan trọng loại bàn thờ đó là gì mà có các cách đặt khác nhau.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.