Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

Điều cấm kỵ trong phong thủy phòng tắm cần tránh để không bị ảnh hưởng đến sức khỏe lẫn vượng khí của gia đình

Thứ hai, 14:08 22/09/2025 |
GĐXH - Bản thân nhà tắm là nơi chứa nhiều âm khí. Vì vậy gia chủ cần chú ý đến phong thủy phòng tắm để tránh các mối nguy hại cho sức khỏe lẫn vượng khí của cả gia đình.

Lựa chọn vị trí phòng tắm

Phòng tắm là khu vực có ảnh hưởng lớn đối với sự an toàn của gia đình, đồng thời cũng là nơi dễ xảy ra ẩm ướt, nấm mốc, bụi bẩn, vi khuẩn nhất. Dù không được sử dụng thường xuyên nhưng việc đặt phòng tắm ở vị trí nào trong căn nhà cũng mang đến ảnh hưởng lớn. Nếu không có ánh nắng mặt trời, vi khuẩn, nấm mốc sẽ sinh sôi với số lượng lớn, rất bất lợi cho sức khỏe của các thành viên.

Trong phong thủy phòng tắm, chỉ cần bạn nắm được những điểm mấu chốt như sạch sẽ, trong lành, thông thoáng, sáng sủa sẽ có tác động tích cực đến vận mệnh của gia đình.

Điều cấm kỵ trong phong thủy phòng tắm cần tránh để không bị ảnh hưởng đến sức khỏe lẫn vượng khí của gia đình - Ảnh 1.

Phòng tắm là khu vực có ảnh hưởng lớn đối với sự an toàn của gia đình, đồng thời cũng là nơi dễ xảy ra ẩm ướt, nấm mốc, bụi bẩn, vi khuẩn nhất

Từ góc độ phong thủy, vị trí đặt phòng tắm rất quan trọng. Nói chung, phòng tắm cần được đặt ở phía nguy hiểm nhất của ngôi nhà để ngăn chặn tác động của mặt xấu đối với ngôi nhà, và vị trí cũng rất đặc biệt.

Điều cấm kỵ trong phong thủy phòng tắm

Phòng tắm không nên đặt ở trung tâm căn nhà

Điều này không chỉ gây ô nhiễm cho ngôi nhà mà còn khiến không khí bẩn bay ra mọi hướng trong nhà, không tốt cho sức khỏe của gia đình, tốt nhất bạn nên cải tạo, điều chỉnh lại.

Không đặt phòng tắm trong bếp

Đi qua bếp trước khi vào phòng tắm và nhà vệ sinh là điều cấm kỵ trong phong thủy. Cũng giống như khi một người ăn thức ăn và thải nó ra khỏi cơ thể mà không được hấp thu vào dạ dày, mọi thứ đều vô ích. Vì vậy, nó sẽ gây ra vấn đề sức khỏe lẫn tài lộc, tiền bạc của gia đình sẽ không được giữ lại.

Điều cấm kỵ trong phong thủy phòng tắm cần tránh để không bị ảnh hưởng đến sức khỏe lẫn vượng khí của gia đình - Ảnh 2.

Đi qua bếp trước khi vào phòng tắm và nhà vệ sinh là điều cấm kỵ trong phong thủy.

Cửa phòng tắm đối diện trực tiếp với cửa phòng ngủ

Cửa phòng tắm đối diện trực tiếp với cửa phòng ngủ, năng lượng tiêu cực trong phòng tắm sẽ đi thẳng vào phòng ngủ. Trong trường hợp này, thầy phong thủy sẽ khuyên bạn nên di chuyển một trong các cánh cửa để làm nó lệch nhau hoặc đóng cả hai cánh cửa khi không sử dụng.

Phòng tắm nằm sát cửa ra vào

Phòng tắm không nên gần cửa chính, vì cửa sẽ mang năng lượng thổ vào nhà nếu gần phòng tắm. Khi thổ khí vào nhà sẽ bị âm khí của phòng tắm xâm nhập, linh khí tiến vào nhà sẽ mang theo uế khí của phòng tắm, ảnh hưởng đến phong thủy trong cả căn nhà.

Không nên đặt phòng tắm dưới gầm cầu thang

Khu vực gầm cầu thang chỉ thích hợp để giải phóng mặt bằng, làm cảnh quan hoặc làm kho chứa đồ.

Nếu nó được sử dụng làm phòng tắm dành cho khách trong phòng khách, nó không chỉ trông tồi tàn, khiến người đi vệ sinh khó chịu mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến danh tiếng gia đình và các mối quan hệ giữa các cá nhân.

Điều cấm kỵ trong phong thủy phòng tắm cần tránh để không bị ảnh hưởng đến sức khỏe lẫn vượng khí của gia đình - Ảnh 3.

Khu vực gầm cầu thang chỉ thích hợp để giải phóng mặt bằng, làm cảnh quan hoặc làm kho chứa đồ.

Không nên thiết kế phòng tắm lộ thiên

Nhiều người thích thiết kế phòng tắm trong căn hộ nhỏ hoặc phòng ngủ master theo phong cách mở hoặc nửa mở để ngôi nhà có cảm giác tiện nghi và sang trọng như khách sạn 5 sao.

Tuy nhiên, điều này sẽ biến cả ngôi nhà và phòng tắm thành một, không chỉ gây tổn hại đến thận và hệ tiết niệu mà còn khiến các thành viên trong nhà dễ vướng vận đào hoa thối, bị lừa tình; trong khi những cặp vợ chồng dễ ngoại tình, đồng sàng dị mộng, lừa dối nhau.

Tránh sàn phòng tắm cao hơn phòng khách

Sàn phòng tắm cao hơn sàn phòng khách nên nước thải và bụi bẩn sẽ tự nhiên chảy vào phòng khách. Dù có ngưỡng cửa nhưng vẫn xuyên qua khiến gạch lát sàn phòng khách bị biến dạng, ẩm mốc khiến vận tài xuống dốc.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

Điều cấm kỵ trong phong thủy phòng tắm cần tránh để không bị ảnh hưởng đến sức khỏe lẫn vượng khí của gia đình - Ảnh 4.

GĐXH - Những nơi nào có nhiều âm khí thường u ám, người ở đây sẽ cảm thấy bức bối, nặng nề. Vậy làm sao để biết rằng ngôi nhà bạn đang ở có âm khí hay không. Hãy cùng tìm hiểu bài viết dưới đây.

Huyền Trang (T/h)
Cách nhận biết dấu hiệu nhà có âm khí nặng, cách hóa giải

Cách nhận biết dấu hiệu nhà có âm khí nặng, cách hóa giải

GĐXH - Những nơi nào có nhiều âm khí thường u ám, người ở đây sẽ cảm thấy bức bối, nặng nề. Vậy làm sao để biết rằng ngôi nhà bạn đang ở có âm khí hay không. Hãy cùng tìm hiểu bài viết dưới đây.

Khung giờ đẹp thắp hương mùng 1 tháng 8 âm lịch và 4 điều cần làm đầu tháng để gia đạo bình an, kinh doanh rực rỡ

Khung giờ đẹp thắp hương mùng 1 tháng 8 âm lịch và 4 điều cần làm đầu tháng để gia đạo bình an, kinh doanh rực rỡ

Nữ MC đời đầu của đài VTV 'gây sốt' với hình ảnh 29 năm trước đậm chất nàng thơ, hiện sống trong không gian thế nào?

Nữ MC đời đầu của đài VTV 'gây sốt' với hình ảnh 29 năm trước đậm chất nàng thơ, hiện sống trong không gian thế nào?

Ngày cuối cùng tháng 7 âm lịch 2025, 12 con giáp nên biết điều kiêng kỵ và cách hóa giải này để sang tháng mới hanh thông, tài lộc

Ngày cuối cùng tháng 7 âm lịch 2025, 12 con giáp nên biết điều kiêng kỵ và cách hóa giải này để sang tháng mới hanh thông, tài lộc

Những cấm kị phong thủy khi bố trí sân vườn

Những cấm kị phong thủy khi bố trí sân vườn

Top