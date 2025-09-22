Muốn ngăn chặn tà khí trong bếp để bình an, tài lộc đến với gia đình thì cấm kỵ những điều sau
GĐXH - Chú ý tới phong thủy phòng bếp còn để tài lộc vào như nước, sức khỏe dồi dào cho gia đình mình. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu thêm những vấn đề liên quan tới phong thủy phòng bếp cũng như những điều cấm kỵ cần tránh.
Không nên treo dao
Các loại dao làm bếp, dao gọt hoa quả trong nhà bếp không nên treo trên tường hoặc nhét vào giá đựng dao mà nên cất vào ngăn kéo và cất đi. Cũng không nên treo tỏi, hành, ớt trong nhà bếp vì những thứ này sẽ hấp thụ năng lượng âm.
Trong cách bố trí nhà bếp, dao nhìn chung không thích hợp để đặt cạnh bếp, có thể đặt gần vòi nước, vì dao trong nhà nhìn chung rất hung dữ, dao không thể treo lơ lửng trên không. Những con dao treo như dao rựa có thể thu hút năng lượng xấu, vì thế khi gặp chuyện không may lớn thì càng không nên treo dụng cụ này lên tường.
Không nên treo gương
Một trong những điều cấm kỵ khi treo gương trong bếp là gương không được chiếu vào lửa, nếu gương treo trên bức tường phía sau bếp và chiếu vào thức ăn trong nồi sẽ càng có hại. Đây gọi là "Lửa Thiên Môn", sẽ gây hỏa hoạn hoặc xui xẻo cho ngôi nhà.
Nếu gương treo ở bức tường phía sau bếp, phản chiếu đồ vật trong nồi sẽ có hại. Ngược lại nếu gương treo ở khu vực ăn uống sẽ phản chiếu đồ ăn trên bàn có ý nghĩa tăng gấp đôi tài lộc cho ngôi nhà. Vì vậy hãy cố gắng tránh treo gương trong bếp mà nên treo trong phòng ăn.
Không mở cửa thẳng vào bếp
Nếu bếp đốt thẳng hàng với cửa trước sẽ nguy hại về phong thủy, vì có thể khiến vận thế tài chính của gia đình đi xuống, hao hụt tiền bạc, đồng thời còn gây tổn hại đến sức khỏe.
Trường hợp này tốt nhất nên thay đổi vị trí cửa bếp, nếu không thể thay đổi được vị trí của cửa thì có thể cân nhắc việc làm mái hiên để chặn cửa, hoặc làm bình phong, v.v.
Hũ gạo không được trống
Tủ lạnh không được để trống, hũ gạo phải luôn được bổ sung, vì hai món này liên quan mật thiết đến cơm ăn, quần áo. Việc hai thứ này luôn đầy đủ tượng trưng cho việc gia đình có đủ cơm ăn áo mặc.
Bếp nấu không đối diện WC
Người nấu ăn nên quay mặt về phía cát tường, nói một cách đơn giản là bếp cần hấp thụ năng lượng mạnh mẽ và tốt lành. Nếu bếp hấp thụ những thứ không sạch sẽ thì có thể gia đình sẽ gặp nhiều xui xẻo như mất tiền, ảnh hưởng sức khỏe.
Nên thêm một tấm bình phong ngăn giữa phòng tắm và nhà bếp. Nếu hai cửa gần nhau và không thể thêm một tấm bình phong, bạn cũng có thể treo một tấm rèm hạt cách cửa phòng tắm khoảng 30 cm, có thể là một khoảng cách nhất định từ cửa. Khoảng cách giữa mành và rèm hạt có thể ngăn khí xấu ùa vào bếp.
Khi cửa phòng tắm đối diện với cửa bếp, bạn có thể thay đổi miệng bếp. Bạn cũng có thể lệch miệng bếp sao cho không đối diện với cửa bếp. Nếu không thay được miệng bếp thì có thể đặt cây cảnh lá rộng ngoài cửa bếp.
Sàn bếp không được cao hơn sàn nhà
Sàn bếp không được cao hơn sàn các phòng khác, một mặt có thể ngăn cản nước thải chảy ngược, thứ hai, về kết cấu và phong thủy thì bếp không được cao hơn sảnh và phòng.
Đồ ăn từ bếp ra phòng khách khi thiết kế cần chú ý là mang lên chứ không phải mang xuống. Trường hợp thiết kế mang từ bếp xuống phòng khách thì phải thêm một ngưỡng cửa cho cửa bếp để đảm bảo sự cân bằng của phong thủy.
Không đặt bếp dưới xà ngang
Bất cứ vị trí nào là nơi thường xuyên đi lại và hoạt động thì không nên chịu áp lực của xà ngang, nhất là vị trí bếp là nơi chế biến thức ăn. Xà ngang trong phong thủy có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của chủ nhân ngôi nhà.
Trong quá trình trang trí, dầm có thể được phủ trần giả để đạt được hiệu quả trang trí, đồng thời, có thể đặt một số sỏi pha lê tự nhiên dưới dầm, cách này để chặn áp lực từ dầm xuyên qua trần nhà và năng lượng tinh thể.
Bếp không nên đối diện với tủ lạnh, bồn rửa
Tủ lạnh còn là nơi tích trữ và thu thập của cải. Tủ lạnh thuộc về nước, bản chất nước sợ nhất là lửa tấn công, dễ gây ra các vấn đề về sức khỏe trong gia đình.
Vòi nước không được đối diện với bếp nấu
Hãy nhớ vòi bếp không được đối diện với bếp lửa, nếu không gia đình sẽ dễ gặp nhiều hiện tượng không tốt như cãi vã, tình ái rạn nứt, rò rỉ tiền bạc… Về lâu dài vận may của gia đình sẽ đi xuống.
Trường hợp này tốt nhất bạn nên di chuyển bếp hoặc vòi nước để giải quyết thế phong thủy xấu. Nếu thực sự không thể di chuyển nó, bạn có thể vặn vòi sang hướng không thẳng với bếp, điều này cũng có thể đóng một vai trò nhất định trong việc hóa giải thế bất lợi phong thủy này.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
