Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

Đây là lý do bạn nên biết những cây không nên trồng ở mộ

Thứ hai, 19:05 22/09/2025 |
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Cây xanh không chỉ mang lại vẻ đẹp cho khu vực mộ phần mà còn có ý nghĩa về mặt tâm linh. Theo phong thủy, lựa chọn những cây phù hợp sẽ giúp mang lại phong thủy tốt cho người đã khuất và gia đình. Ngược lại, cây không phù hợp có thể không tốt cho con cháu đời sau.

Theo phong thủy âm trạch, sự xuất hiện của cây xanh tại khu vực mộ mang ý nghĩa ngăn cản năng lượng xấu, họa hung, đảm bảo vượng khí tốt đẹp. Thế nhưng, việc trồng cây ở mộ cần đặc biệt chú ý, bởi không phải cây nào cũng trồng được ở đây.

Ảnh hưởng đến tâm linh

Theo phong thủy, khi lựa chọn cây trồng ở mộ cần tránh lựa chọn những loại cây có hình thù kỳ dị, héo úa, bị sâu bệnh. Bởi những cây này sẽ đem đến cảm giác khiến người nhìn vào hình dáng của cây gợi nên sự sợ hãi, rợn người.

Nếu trồng những loại cây có hình thù kì quái đặt cạnh mộ phần sẽ khiến chúng ta liên tưởng đến sự hiu quạnh, điều này ảnh hưởng không nhỏ đến vận mệnh con cháu. Vì thế các cây này được xếp trong nhóm những cây không nên trồng ở mộ. Ngoài ra, những cây có rễ ăn sâu có thể đâm vào huyệt đạo, gây ảnh hưởng xấu đến phong thủy âm trạch cũng không nên trồng ở khu vực mộ.

Cây thân lớn, dễ ăn sâu trong đất

Nguyên nhân không nên trồng những cây thân lớn ở mộ chính là bởi phần rễ của chúng lan rộng ra xung quanh, như vậy sẽ phạm tới huyệt đạo, gây ảnh hưởng xấu trong phong thủy và như vậy khiến con cháu trong nhà không gặp may mắn. 

Đây là lý do bạn nên biết những cây không nên trồng ở mộ? - Ảnh 1.

Nguyên nhân không nên trồng những cây thân lớn ở mộ chính là bởi phần rễ của chúng lan rộng ra xung quanh, như vậy sẽ phạm tới huyệt đạo.

Những cây rễ thẳng ở gần các huyệt đạo

Theo phong thủy, những cây rễ thẳng sẽ sống lâu hơn những cây rễ chùm, thế nhưng những cây này lại không nên trồng quá gần với huyệt đạo. Vì trồng như thế thì rễ cây phát triển sẽ đâm thẳng xuống huyệt đạo. Đây là điều tối kỵ trong phong thủy, gây ảnh hưởng đến người đã khuất và người còn sống.

Trồng cây lệch

Cũng theo phong thủy, cây trồng tại lăng mộ dòng họ, tổ tiên cần đảm bảo về nguyên tắc đối xứng, đều nhau ở cả hai bên trái, phải. Có nghĩa là khi trồng, gia chủ nên chọn trồng 2 cây đối xứng nhau.

Không nên trồng cây theo cảm tính vì điều này gây ra ảnh hưởng không tốt trong đời sống tâm linh. Nếu gia chủ trồng cây bị lệch sang phải hoặc sang bên trái của lăng mộ thì dễ gây ảnh hưởng đến tài lộc, vượng khí của cả gia đình.

Tại sao bạn nên biết những cây không nên trồng ở mộ? - Ảnh 1.

Nếu trồng những cây có hình thù kỳ dị, mang ý nghĩa không tốt về mặt tâm linh.

Tạo cảm giác u ám, ảm đạm

Theo phong thủy, những cây có mùi hôi sẽ khiến cho khu vực mộ phần trở nên u ám, ảm đạm. Ngoài ra, mùi hôi của cây cũng có thể gây khó chịu cho những người đến thăm viếng mộ phần.

Tại sao bạn nên biết những cây không nên trồng ở mộ? - Ảnh 2.

Những cây có rễ ăn sâu sẽ đâm vào huyệt đạo, gây ảnh hưởng xấu đến phong thủy âm trạch.

Một số cây có thể trồng ở mộ

Cây thông

Cây thông là loại cây có hình dáng cao lớn, uy nghiêm, tượng trưng cho sự trường thọ, sức khỏe dồi dào. Cây thông thường được trồng ở phía sau mộ, tạo nên một bức tường xanh mát, che chắn cho mộ phần.

Cây hoa giấy

Cây hoa giấy có màu sắc rực rỡ, tươi tắn, tượng trưng cho sự may mắn, hạnh phúc. Cây hoa giấy thường được trồng ở phía trước mộ, mang lại vẻ đẹp sinh động cho khu vực mộ phần.

Tại sao bạn nên biết những cây không nên trồng ở mộ? - Ảnh 3.

Cây hoa giấy có màu sắc rực rỡ, tươi tắn, tượng trưng cho sự may mắn, hạnh phúc.

Cây hoa cúc

Cây hoa cúc có màu sắc tươi sáng, tượng trưng cho sự trường thọ, may mắn. Cây hoa cúc thường được trồng ở hai bên mộ, mang lại vẻ đẹp thanh nhã cho khu vực mộ phần.

Cây cau

Cây cau có thân thẳng, cao lớn, tượng trưng cho sự vươn lên, vượt khó. Cây cau thường được trồng ở phía sau mộ, tạo nên một bức tường chắn vững chắc.

Cây tre

Cây tre có thân thẳng, cứng cáp, tượng trưng cho sự kiên cường, bất khuất. Cây tre thường được trồng ở phía sau mộ, mang lại sự vững chắc cho khu vực mộ phần.

Tại sao bạn nên biết những cây không nên trồng ở mộ? - Ảnh 4.

Cây tre thường được trồng ở phía sau mộ, mang lại sự vững chắc cho khu vực mộ phần.

Việc hiểu biết về những loại cây không nên trồng ở mộ là quan trọng. Bạn hãy lựa chọn cây trồng một cách thận trọng và hợp phong thủy, không chỉ để tạo một môi trường xanh mát mà còn để bảo vệ mộ phần của người đã khuất.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

Cây phong thủy trồng ở mộ mang lại may mắn, phú quý cho con cháuCây phong thủy trồng ở mộ mang lại may mắn, phú quý cho con cháu

GĐXH - Trồng cây cạnh mộ vừa tốt, vừa không tốt, chủ yếu là do việc chọn loại cây phong thủy phù hợp và cách trồng chính xác để làm đẹp cho nghĩa trang và mang lại may mắn, phú quý cho con cháu.

Huyền Trang (T/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Cây phong thủy trồng ở mộ mang lại may mắn, phú quý cho con cháu

Cây phong thủy trồng ở mộ mang lại may mắn, phú quý cho con cháu

Những điều đại kỵ khi bố trí bàn ăn

Những điều đại kỵ khi bố trí bàn ăn

Vật phẩm trấn trạch canh giữ nhà cửa, xua đuổi tà khí

Vật phẩm trấn trạch canh giữ nhà cửa, xua đuổi tà khí

Phong thủy sân vườn mà bất cứ gia chủ nào cũng nên biết để nhiều tiền và khỏe mạnh

Phong thủy sân vườn mà bất cứ gia chủ nào cũng nên biết để nhiều tiền và khỏe mạnh

Cách nhận biết dấu hiệu nhà có âm khí nặng, cách hóa giải

Cách nhận biết dấu hiệu nhà có âm khí nặng, cách hóa giải

Cùng chuyên mục

Muốn ngăn chặn tà khí trong bếp để bình an, tài lộc đến với gia đình thì cấm kỵ những điều sau

Muốn ngăn chặn tà khí trong bếp để bình an, tài lộc đến với gia đình thì cấm kỵ những điều sau

- 8 giờ trước

GĐXH - Chú ý tới phong thủy phòng bếp còn để tài lộc vào như nước, sức khỏe dồi dào cho gia đình mình. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu thêm những vấn đề liên quan tới phong thủy phòng bếp cũng như những điều cấm kỵ cần tránh.

Điều cấm kỵ trong phong thủy phòng tắm cần tránh để không bị ảnh hưởng đến sức khỏe lẫn vượng khí của gia đình

Điều cấm kỵ trong phong thủy phòng tắm cần tránh để không bị ảnh hưởng đến sức khỏe lẫn vượng khí của gia đình

- 10 giờ trước

GĐXH - Bản thân nhà tắm là nơi chứa nhiều âm khí. Vì vậy gia chủ cần chú ý đến phong thủy phòng tắm để tránh các mối nguy hại cho sức khỏe lẫn vượng khí của cả gia đình.

Cây nha đam, 'báu vật' mang đến nhiều lợi ích phong thủy nhà cửa, thẩm mỹ và cả sức khỏe

Cây nha đam, 'báu vật' mang đến nhiều lợi ích phong thủy nhà cửa, thẩm mỹ và cả sức khỏe

- 14 giờ trước

GĐXH - Trong bài viết dưới đây, chúng ta sẽ khám phá về ý nghĩa phong thủy và cách chăm sóc cây nha đam để tận dụng tối đa lợi ích năng lượng từ loài cây này.

Top món ốc nóng ngon khó cưỡng cho ngày thu se lạnh, ăn một lần là mê tít

Top món ốc nóng ngon khó cưỡng cho ngày thu se lạnh, ăn một lần là mê tít

- 1 ngày trước

GĐXH - Từ ốc luộc lá chanh gừng sả thơm lừng, ốc xào me chua ngọt, ốc xào bơ tỏi béo ngậy cho đến ốc hấp tiêu xanh cay nồng... tất cả đều khiến ai thưởng thức một lần là “ghiền” mãi không thôi.

Cách tăng vận khí cho 12 con giáp trong Tiết Thu Phân 2025 để đón cát lành, tài lộc

Cách tăng vận khí cho 12 con giáp trong Tiết Thu Phân 2025 để đón cát lành, tài lộc

- 1 ngày trước

GĐXH – Tiết Thu Phân sẽ bắt đầu từ ngày 23/9 – 8/10. Cùng với sự thay đổi của tiết trời, vận khí phong thủy của 12 con giáp cũng biến đổi. Dưới đây là cách khai vận cho 12 con giáp trong tiết Thu Phân để vận khí hanh thông, đón cát lành.

Khởi điểm tiết khí Thu Phân 2025 và bí quyết giúp bạn đón tài lộc, may mắn

Khởi điểm tiết khí Thu Phân 2025 và bí quyết giúp bạn đón tài lộc, may mắn

- 1 ngày trước

GĐXH – Là một trong 24 tiết khí quan trọng trong năm, tiết khí Thu Phân sẽ có nhiều biến đổi. Theo chuyên gia phong thủy, vào tiết Thu Phân 2025 tới, mọi người nên biết bí quyết để hút may mắn dưới đây.

Những điều “kiêng kỵ” khi đặt máy tính

Những điều “kiêng kỵ” khi đặt máy tính

- 1 ngày trước

GĐXH - Máy tính đã trở thành một vật dụng thiết yếu với mỗi chúng ta. Bên cạnh đó nó cũng ảnh hưởng lớn tới phong thủy nhà ở và công việc của bạn. Cùng tìm hiểu những lưu ý khi đặt máy tính ở nhà giúp bạn “ăn lên làm ra”.

Xa màn ảnh, mỹ nhân phim giờ vàng VTV giờ là Thượng úy công an, U40 viên mãn, sở hữu nhiều bất động sản

Xa màn ảnh, mỹ nhân phim giờ vàng VTV giờ là Thượng úy công an, U40 viên mãn, sở hữu nhiều bất động sản

- 1 ngày trước

GĐXH - Sau thời gian dài vắng mặt trên màn ảnh, mỹ nhân phim giờ vàng VTV một thời giờ là Thượng úy công an, có cuộc sống viên mãn ở tuổi U40 với nhiều ngôi nhà mơ ước.

Cây phong thủy trồng ở mộ mang lại may mắn, phú quý cho con cháu

Cây phong thủy trồng ở mộ mang lại may mắn, phú quý cho con cháu

- 1 ngày trước

GĐXH - Trồng cây cạnh mộ vừa tốt, vừa không tốt, chủ yếu là do việc chọn loại cây phong thủy phù hợp và cách trồng chính xác để làm đẹp cho nghĩa trang và mang lại may mắn, phú quý cho con cháu.

Những điều đại kỵ khi bố trí bàn ăn

Những điều đại kỵ khi bố trí bàn ăn

- 1 ngày trước

GĐXH - Việc bố trí bàn ăn theo phong thủy luôn có nhiều điều kiêng kỵ, khi phạm vào những điều này dễ gặp điều không may mắn. Gia chủ nên lưu ý tránh những điều sau để mang đến bình an, sức khỏe và tài lộc cho bản thân và gia đình.

Xem nhiều

Cách nhận biết dấu hiệu nhà có âm khí nặng, cách hóa giải

Cách nhận biết dấu hiệu nhà có âm khí nặng, cách hóa giải

GĐXH - Những nơi nào có nhiều âm khí thường u ám, người ở đây sẽ cảm thấy bức bối, nặng nề. Vậy làm sao để biết rằng ngôi nhà bạn đang ở có âm khí hay không. Hãy cùng tìm hiểu bài viết dưới đây.

Khung giờ đẹp thắp hương mùng 1 tháng 8 âm lịch và 4 điều cần làm đầu tháng để gia đạo bình an, kinh doanh rực rỡ

Khung giờ đẹp thắp hương mùng 1 tháng 8 âm lịch và 4 điều cần làm đầu tháng để gia đạo bình an, kinh doanh rực rỡ

Nữ MC đời đầu của đài VTV 'gây sốt' với hình ảnh 29 năm trước đậm chất nàng thơ, hiện sống trong không gian thế nào?

Nữ MC đời đầu của đài VTV 'gây sốt' với hình ảnh 29 năm trước đậm chất nàng thơ, hiện sống trong không gian thế nào?

Không gian sống
Ngày cuối cùng tháng 7 âm lịch 2025, 12 con giáp nên biết điều kiêng kỵ và cách hóa giải này để sang tháng mới hanh thông, tài lộc

Ngày cuối cùng tháng 7 âm lịch 2025, 12 con giáp nên biết điều kiêng kỵ và cách hóa giải này để sang tháng mới hanh thông, tài lộc

Những cấm kị phong thủy khi bố trí sân vườn

Những cấm kị phong thủy khi bố trí sân vườn

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top