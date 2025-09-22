Đây là lý do bạn nên biết những cây không nên trồng ở mộ
GĐXH - Cây xanh không chỉ mang lại vẻ đẹp cho khu vực mộ phần mà còn có ý nghĩa về mặt tâm linh. Theo phong thủy, lựa chọn những cây phù hợp sẽ giúp mang lại phong thủy tốt cho người đã khuất và gia đình. Ngược lại, cây không phù hợp có thể không tốt cho con cháu đời sau.
Theo phong thủy âm trạch, sự xuất hiện của cây xanh tại khu vực mộ mang ý nghĩa ngăn cản năng lượng xấu, họa hung, đảm bảo vượng khí tốt đẹp. Thế nhưng, việc trồng cây ở mộ cần đặc biệt chú ý, bởi không phải cây nào cũng trồng được ở đây.
Ảnh hưởng đến tâm linh
Theo phong thủy, khi lựa chọn cây trồng ở mộ cần tránh lựa chọn những loại cây có hình thù kỳ dị, héo úa, bị sâu bệnh. Bởi những cây này sẽ đem đến cảm giác khiến người nhìn vào hình dáng của cây gợi nên sự sợ hãi, rợn người.
Nếu trồng những loại cây có hình thù kì quái đặt cạnh mộ phần sẽ khiến chúng ta liên tưởng đến sự hiu quạnh, điều này ảnh hưởng không nhỏ đến vận mệnh con cháu. Vì thế các cây này được xếp trong nhóm những cây không nên trồng ở mộ. Ngoài ra, những cây có rễ ăn sâu có thể đâm vào huyệt đạo, gây ảnh hưởng xấu đến phong thủy âm trạch cũng không nên trồng ở khu vực mộ.
Cây thân lớn, dễ ăn sâu trong đất
Nguyên nhân không nên trồng những cây thân lớn ở mộ chính là bởi phần rễ của chúng lan rộng ra xung quanh, như vậy sẽ phạm tới huyệt đạo, gây ảnh hưởng xấu trong phong thủy và như vậy khiến con cháu trong nhà không gặp may mắn.
Những cây rễ thẳng ở gần các huyệt đạo
Theo phong thủy, những cây rễ thẳng sẽ sống lâu hơn những cây rễ chùm, thế nhưng những cây này lại không nên trồng quá gần với huyệt đạo. Vì trồng như thế thì rễ cây phát triển sẽ đâm thẳng xuống huyệt đạo. Đây là điều tối kỵ trong phong thủy, gây ảnh hưởng đến người đã khuất và người còn sống.
Trồng cây lệch
Cũng theo phong thủy, cây trồng tại lăng mộ dòng họ, tổ tiên cần đảm bảo về nguyên tắc đối xứng, đều nhau ở cả hai bên trái, phải. Có nghĩa là khi trồng, gia chủ nên chọn trồng 2 cây đối xứng nhau.
Không nên trồng cây theo cảm tính vì điều này gây ra ảnh hưởng không tốt trong đời sống tâm linh. Nếu gia chủ trồng cây bị lệch sang phải hoặc sang bên trái của lăng mộ thì dễ gây ảnh hưởng đến tài lộc, vượng khí của cả gia đình.
Tạo cảm giác u ám, ảm đạm
Theo phong thủy, những cây có mùi hôi sẽ khiến cho khu vực mộ phần trở nên u ám, ảm đạm. Ngoài ra, mùi hôi của cây cũng có thể gây khó chịu cho những người đến thăm viếng mộ phần.
Một số cây có thể trồng ở mộ
Cây thông
Cây thông là loại cây có hình dáng cao lớn, uy nghiêm, tượng trưng cho sự trường thọ, sức khỏe dồi dào. Cây thông thường được trồng ở phía sau mộ, tạo nên một bức tường xanh mát, che chắn cho mộ phần.
Cây hoa giấy
Cây hoa giấy có màu sắc rực rỡ, tươi tắn, tượng trưng cho sự may mắn, hạnh phúc. Cây hoa giấy thường được trồng ở phía trước mộ, mang lại vẻ đẹp sinh động cho khu vực mộ phần.
Cây hoa cúc
Cây hoa cúc có màu sắc tươi sáng, tượng trưng cho sự trường thọ, may mắn. Cây hoa cúc thường được trồng ở hai bên mộ, mang lại vẻ đẹp thanh nhã cho khu vực mộ phần.
Cây cau
Cây cau có thân thẳng, cao lớn, tượng trưng cho sự vươn lên, vượt khó. Cây cau thường được trồng ở phía sau mộ, tạo nên một bức tường chắn vững chắc.
Cây tre
Cây tre có thân thẳng, cứng cáp, tượng trưng cho sự kiên cường, bất khuất. Cây tre thường được trồng ở phía sau mộ, mang lại sự vững chắc cho khu vực mộ phần.
Việc hiểu biết về những loại cây không nên trồng ở mộ là quan trọng. Bạn hãy lựa chọn cây trồng một cách thận trọng và hợp phong thủy, không chỉ để tạo một môi trường xanh mát mà còn để bảo vệ mộ phần của người đã khuất.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
