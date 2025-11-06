Mới nhất
Cách uống nước chanh ấm vào buổi sáng giúp thải độc, giảm cân và làm đẹp da hiệu quả nhất

Thứ năm, 08:31 06/11/2025 | Sống khỏe
GĐXH - Một ly nước chanh ấm pha cùng mật ong uống vào buổi sáng là thói quen của nhiều người để cải thiện sức khỏe.

Uống nước chanh ấm vào buổi sáng có thực sự tốt?

Một ly nước chanh ấm (pha cùng mật ong) uống sau khi ngủ dậy là thức uống được nhiều người áp dụng trước khi ăn sáng. Thức uống này mang lại nhiều lợi ích bởi nước chanh cung cấp một lượng lớn vitamin C, hỗ trợ chức năng miễn dịch và sức khỏe làn da, cùng với chất chống oxy hóa chống lại stress oxy hóa.

Cách uống nước chanh ấm vào buổi sáng giúp thải độc, giảm cân và làm đẹp da hiệu quả nhất - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Mặt khác, mật ong có một lượng nhỏ vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa, đường tự nhiên trong mật ong cung cấp năng lượng tăng cường nhanh chóng. Sự kết hợp của các thành phần này trong nước ấm hỗ trợ hydrat hóa, thúc đẩy sức khỏe tiêu hóa và hỗ trợ giải độc. 

Nhìn chung, nước chanh mật ong là một thức uống giải khát, ít calo giúp tăng cường hấp thụ chất dinh dưỡng tốt hơn trong cơ thể và hỗ trợ cơ thể giải độc nhanh hơn.

7 lợi ích tuyệt vời khi bạn uống nước chanh ấm mỗi sáng

Giúp hỗ trợ tiêu hóa

Nước ấm kích thích hệ tiêu hóa, trong khi nước cốt chanh thúc đẩy sản xuất mật, giúp cơ thể phân hủy thức ăn hiệu quả hơn.

Giúp thải độc tố

Chanh giàu axit citric, giúp gan hoạt động hiệu quả hơn trong việc loại bỏ độc tố. Nước ấm cũng giúp thải độc tố và thúc đẩy quá trình thanh lọc cơ thể.

Cách uống nước chanh ấm vào buổi sáng giúp thải độc, giảm cân và làm đẹp da hiệu quả nhất - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Cung cấp nước

Nhiều người thường thức dậy trong tình trạng mất nước. Uống nước chanh ấm là một cách làm mát và bổ sung nước hiệu quả cho cả ngày.

Hỗ trợ giảm cân

Chanh chứa pectin, một loại chất xơ giúp giảm cảm giác thèm ăn. Khi kết hợp với nước ấm, có thể tạo cảm giác no, hỗ trợ giảm cân.

Làm đẹp da

Chanh chứa nhiều vitamin C và chất chống oxy hóa, giúp chống lại các gốc tự do, giảm khuyết điểm trên da và mang lại làn da sáng khỏe. Uống nhiều nước cũng giúp thải độc tố, giúp da rạng rỡ hơn.

Tăng cường miễn dịch

Vitamin C trong chanh tăng cường hệ miễn dịch, giúp bạn ít bị cảm lạnh và các bệnh khác.

Kiềm hóa cơ thể

Mặc dù có vị chua, chanh có tác dụng kiềm hóa sau khi được chuyển hóa, giúp cân bằng độ pH của cơ thể và giảm axit.

Thời điểm lý tưởng để uống nước chanh ấm

Cách uống nước chanh ấm vào buổi sáng giúp thải độc, giảm cân và làm đẹp da hiệu quả nhất - Ảnh 3.

Các chuyên gia cho biết, thời điểm thích hợp nhất uống nước chanh giúp phát huy hiệu quả bao gồm:

- 30 phút sau các bữa ăn giúp giảm hấp thụ lượng đường.

- Buổi sáng sau khi thức dậy giúp thanh lọc cơ thể, làm sạch đường ruột.

- 30 phút sau khi tập thể thao giúp cân bằng điện giải, bù lượng muối và hỗ trợ đốt mỡ thừa tốt hơn.

Cách làm nước chanh ấm pha cùng mật ong

Nếu không có sẵn chanh mật ong ngâm, có thể làm nước chanh mật ong nhanh chóng và dễ dàng. Cách làm như sau:

Cách uống nước chanh ấm vào buổi sáng giúp thải độc, giảm cân và làm đẹp da hiệu quả nhất - Ảnh 4.

Ảnh minh họa.

1 cốc 300 ml nước ấm 2 thìa canh nước cốt chanh tươi 1 thìa cà phê mật ong thô ¼ chút muối hoặc lá bạc hà (tùy chọn)

Bước 1: Đun nước sôi và để ấm. Nếu dùng nước sôi nóng có thể phá hủy một số đặc tính có lợi của mật ong và chanh.

Bước 2: Vắt nước cốt từ quả chanh, nạo vỏ chanh để lấy tinh chất chanh vào cốc. Nếu thích vị chua hơn, bạn có thể thêm nước cốt chanh.

Bước 3: Thêm mật ong vào nước ấm. Khuấy đều cho đến khi mật ong tan hoàn toàn.

Bước 4: Khuấy lại hỗn hợp để đảm bảo nước cốt chanh và mật ong được phân bổ đều để có một ly nước chanh mật ong thơm ngon, bổ dưỡng.

Cách uống nước chanh ấm vào buổi sáng giúp thải độc, giảm cân và làm đẹp da hiệu quả nhất - Ảnh 5.Uống nước cốt chanh nguyên chất liều cao 3- 6 quả mỗi ngày để 'thải độc, giảm cân, chữa bách bệnh', bác sĩ cảnh báo rủi ro nghiêm trọng cận kề

GĐXH - Gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok, xuất hiện nhiều hội nhóm và video cổ súy việc uống 200–500ml nước cốt chanh nguyên chất mỗi ngày (tương đương 3–6 quả chanh) để "thải độc, giảm cân, chữa bách bệnh.

Nguyễn Vũ (th)
Tags:

