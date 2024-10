Cái chết bí ẩn của nam thanh niên ở ven đường (P1): Vụ án không dấu vết

Nạn nhân là một nam thanh niên rất trẻ. Nhìn sơ qua, các trinh sát Công an TX Việt Yên cũng phần nào đoán được nạn nhân là công nhân ở khu vực lân cận hiện trường.



Nam nạn nhân tử vong nằm trên bãi cỏ nhỏ, sát mép đường ở tổ dân phố Vân Cốc 2 (phường Vân Chung, TX Việt Yên, Bắc Giang). Những người dân sống gần đó đều khẳng định chưa gặp nạn nhân bao giờ. Tại hiện trường, công an xác định trên cổ nạn nhân có một vết cắt rất sâu dẫn tới mất máu cấp. Đây có thể là nguyên nhân tử vong của người xấu số.

Lực lượng kỹ thuật hình sự cho rằng, vết cắt trên cổ nạn nhân được gây ra bởi vật có lưỡi sắc, to bản. Kẻ thủ ác đã ra tay rất nhanh, dứt khoát. Khi khám nghiệm, công an phát hiện điện thoại của nạn nhân vẫn còn. Thời gian tử vong được nhận định là trước đó vài giờ đồng hồ.

Thời điểm khám nghiệm, trời mưa khá to nên hầu như các dấu vết sinh học đều không còn nguyên vẹn. Trên thi thể nạn nhân chẳng có bất cứ loại giấy tờ nào, vì thế bước đầu công an chưa xác định được nhân thân, lai lịch.

Những dấu vết còn sót lại cho thấy, nạn nhân đã bị sát hại một cách dã man, bất ngờ. Tuy nhiên, bản chất của hành vi giết người này là gì thì Công an Bắc Giang chưa thể định hình được.

Ban đầu, các điều tra viên nhận định chỉ có 2 nguyên nhân, một là mâu thuẫn tình ái, hai là mâu thuẫn cá nhân, công việc, tiền bạc. Dẫu vậy, những giả thuyết này có vẻ chưa được thuyết phục cho lắm.

Sau nhiều giờ điều tra, xác minh, nhân thân của người xấu số được làm rõ là anh Hoàng Quốc Huynh (SN 2004, trú tại Hữu Lũng, Lạng Sơn). Anh Huynh làm công nhân cho một nhà máy tại khu công nghiệp ở TX Việt Yên.

Tìm hiểu sâu về nhân thân, công an được biết nạn nhân là người hiền lành, không tồn tại mâu thuẫn, thù tức với ai. Huynh sống cùng mẹ và là người được đánh giá rất chăm chỉ.

Lời khai của người nhà Huynh cho thấy hàng ngày anh này sử dụng một xe máy để đi làm. Tuy nhiên, vào thời điểm được phát hiện đã chết, chiếc xe máy ấy không có tại hiện trường. Đến đây, nghi vấn về một vụ án giết người, cướp tài sản đã được hình thành.

Công tác rà soát camera an ninh ở xung quanh hiện trường cũng cho thấy chập tối 30/7/2024, anh Huynh đi xe máy trên đường thuộc tổ dân phố Vân Côn 2. Cùng thời điểm này, trên đường cũng xuất hiện một thanh niên đi bộ lững thững. Khi hai người gặp nhau, anh Huynh có biểu hiện đi chậm lại.

Do góc khuất, chất lượng hình ảnh camera chưa tốt nên công an không thể xác định được gã thanh niên mà nạn nhân Huynh gặp trên đường là ai. Tuy vậy, với những dữ liệu này, bước đâu Công an Bắc Giang có thể khẳng định, anh Huynh bị sát hại để cướp tài sản.

Vậy kẻ gây án là ai? Người quen của nạn nhân hay chỉ là kẻ anh Huynh vô tình gặp trên đường rồi rủ lòng tốt cho đi nhờ xe. Với những dấu vết trên cơ thể nạn nhân, công an khẳng định, hung thủ đã ở phía sau anh Huynh.

TX Việt Yên là địa bàn tập trung hai khu công nghiệp lớn của tỉnh Bắc Giang, số lượng người về làm ăn, sinh sống rất đông. Sau khi cái chết của anh Huynh được phát hiện, công an đã tiến hành rà soát hàng trăm đối tượng có tiền án, tiền sự, những đối tượng ma túy, cờ bạc nhằm tìm ra manh mối, thế nhưng không đem lại kết quả.

