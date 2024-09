Xét xử sơ thẩm vụ giết người khi chơi tổ tôm ở Nam Định: Vẫn đang chờ một bản án công minh

Sự vắng mặt khó hiểu của cả 4 nhân chứng

Tóm tắt nội dung vụ án theo cáo trạng, ngày 11/4/2024, UBND xã Hải Bắc tổ chức lễ hội chùa Xã Hạ. Nhân lễ hội, ông Nguyễn Đình Trụ (SN 1969, huyện Hải Hậu) dựng rạp để cho người dân tham gia chơi tổ tôm vui. Đến 21h cùng ngày, một nhóm gồm: Lại Duy Thiều (SN 1975, trú xã Hải Phương, huyện Hải Hậu; Lê Minh Thái (SN 1972, trú thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu); Đặng Đức Thọ (SN 1970, trú thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu); Lưu Hải Cường (SN 1982, trú xã Trực Đại, huyện Trực Ninh) và Nguyễn Thế Cường (SN 1956, trú xã Hải Bắc, huyện Hải Hậu) cùng chơi tổ tôm.

Đến 22h, Lại Duy Thiều đánh trống ù không đúng quy định. Thấy vậy, anh Lê Minh Thái và mọi người nhắc Thiều phải gõ ù cho đúng. Sau đó 2 bên xảy ra xích mích, lời qua tiếng lại. Sau đó, anh Thái đứng dậy cầm điếu cày rồi lao về phía Thiều đang ngồi để doạ đánh. Thiều đứng dậy và thách thức "Mày phang hộ tao cái". Anh Thái dùng tay trái tát vào mặt Thiều 1 cái. Sau khi mọi người can ngăn, Thiều quay lưng bỏ đi. Anh Thái cầm điếu cày đánh vào bả vai trái của Thiều. Sau đó, Thiều bỏ chạy vào trong nhà ông Trịnh Văn Hiền (ngay sát điểm tổ tôm) để lấy một con dao bầu. Lúc này, hai bên tiếp tục chửi nhau. Đỉnh điểm, Thiều đã chạy ra dùng dao đâm anh Thái tử vong. Gây án xong, Thiều bỏ trốn. Ngày 12/4, Thiều bị Công an tỉnh Thừa Thiên Huế bắt giữ trong quá trình di chuyển bằng xe khách qua địa bàn.

Bị cáo Lại Duy Thiều tại phiên xét xử sơ thẩm

Đáng chú ý, trong phần thủ tục phiên tòa diễn ra sáng 28/9, cả 4 người làm chứng đều vắng mặt. Các luật sư bào chữa cho gia đình bị hại đề nghị triệu tập người làm chứng vì lời khai của người làm làm chứng có sự mâu thuẫn theo hướng "đổ lỗi cho bị hại". Do đó, đề nghị HĐXX triệu tập những người này. Trong khi đó, đại diện VKS và luật sư bào chữa cho bị cáo lại cho rằng việc người làm chứng vắng mặt không ảnh hưởng đến phiên tòa vì họ đều có lời khai tại biên bản, do đó đề nghị phiên tòa tiếp tục. Sau khi hội ý, HĐXX cho rằng, lời khai của người làm chứng đã có trong biên bản lời khai, không ảnh hưởng đến phiên toà nên quyết định tiếp tục phiên xét xử. Trong quá trình xét xử, nếu cần thiết sẽ triệu tập nhân chứng sau.

Ngoài ra, luật sư bào chữa cho gia đình bị hại cũng đề nghị HĐXX triệu tập cán bộ điều tra và điều tra viên thụ lý thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nam Định và Công an tỉnh Thừa Thiên Huế. Các luật sư của bị hại cho biết, sau khi tiếp cận hồ sơ nhận thấy có những bút lục không được thu thập đúng quy định; có những nội dung được thêm vào, làm thay đổi bản chất vụ án. Do đó, cần triệu tập những cán bộ liên quan của 2 đơn vị để làm rõ việc có hay không đưa tài liệu làm sai lệch hồ sơ vụ án. Trước khi phiên tòa diễn ra, các luật sư đã có đơn đề nghị tòa triệu tập các cán bộ này. Tuy nhiên, HĐXX vẫn cho rằng bị cáo đã khai báo hành vi phạm tội nên phiên tòa vẫn đủ điều kiện xét xử.

Trong một diễn biến khác sau phiên tòa, các luật sư bào chữa cho gia đình bị hại cho biết, tại phần thủ tục, tòa án khẳng định đã gửi giấy triệu tập tới 4 người làm chứng, nhưng không ai có mặt. Thế nhưng, theo xác minh của họ thì 3 nhân chứng Lưu Hải Cường (SN 1982, trú xã Trực Đại, huyện Trực Ninh), Nguyễn Thế Cường (SN 1956) và Nguyễn Đình Trụ (SN 1969, cùng trú tại xã Hải Bắc, huyện Hải Hậu) đều nói không nhận được giấy triệu tập. Ông Nguyễn Đình Trụ và anh Lưu Hải Cường khẳng định sẵn sàng đến tòa làm chứng nếu nhận được giấy triệu tập. Riêng ông Đặng Đức Thọ (SN 1970, trú thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu) cho biết nhận được giấy triệu tập vào khoảng 18h chiều ngày 27/8, trong khi phiên tòa được mở lúc 7h30 ngày 28/8.

Các luật sư và đại diện VKS tranh luận nhiều nội dung quan trọng

Ở phần tranh tụng, đại diện VKS đánh giá sau khi xảy ra mâu thuẫn trong điếm tổ tôm, ông Lê Minh Thái chỉ đứng ngoài cửa nhà ông Hiền chửi bị cáo Lại Duy Thiều, hành vi không gây nguy hiểm. Tuy nhiên, Thiều vẫn cầm dao lao ra đâm ông Thái tử vong là hành vi côn đồ, coi thường sức khỏe, tính mạng của người khác. Đại diện VKS cũng cho rằng bị hại có một phần lỗi, bị cáo có tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn khai báo; đã chủ động bồi thường, khắc phục hậu quả. Do đó, đại diện cơ quan này đề nghị mức án 12 – 13 năm tù cho bị cáo Lại Duy Thiều.

Đại diện Viện kiểm sát đọc cáo trạng tại phiên tòa

Không đồng ý với quan điểm của đại diện VKS, luật sư Phạm Trung Kiên (người bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho gia đình bị hại) cho rằng bị cáo không hề thành khẩn khai báo vì các lời khai đều không thống nhất, có nhiều bản lời khai khác nhau. Mỗi lần thay đổi lời khai lại chuyển theo hướng có lợi cho bản thân. Ngoài ra, tình tiết khắc phục hậu quả cũng chưa thể áp dụng bởi đến nay, gia đình 2 bên chưa lần nào ngồi lại để trao đổi cụ thể về vấn đề này. Khi xin sang thắp hương cho nạn nhân, gia đình bị cáo tự để lại túi tiền được cho là có 500 triệu đồng nhưng không hề nói gì đến việc bồi thường, khắc phục hậu quả. Hiện số tiền này, gia đình bị hại cũng chưa mở ra nên chưa được kiểm đếm.

Luật sự Phạm Trung Kiên không đồng ý với quan điểm của đại diện VKS

Cũng tranh luận với quan điểm của đại diện VKS, luật sư Nguyễn Hương Giang (người bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho gia đình bị hại) cho rằng: "VKS cho bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự, tôi xin trình bày như sau: Sau khi bị cáo thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo di chuyển vào nhà ông Hiền. Trích xuất camera cho thấy thái độ của bị cáo khi di chuyển vào nhà ông Hiền rất bình thản, không giống như lời khai của bị cáo là hoảng sợ bỏ chạy về phía cầu Chùa.

Quá trình diễn biễn tâm lý của bị cáo sau khi gây án thể hiện ý định bị cáo cố tình bỏ trốn. Quá trình bỏ trốn, bị cáo di chuyển qua nhiều phương tiện, liên tục thay đổi phương tiện, cố tình vứt bỏ lại điện thoại trên xe taxi để nhằm gây khó khăn, cản trở cho quá trình truy bắt của cơ quan chức năng. Nếu như không có sự phối hợp truy bắt của công an các tỉnh thì Công an tỉnh Nam Định chắc chắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc đưa đối tượng về phục vụ công tác điều tra.

Bị cáo không thành khẩn khai báo, không thể hiện thái độ ăn năn hối cải sau khi thực hiện hành vi phạm tội. Quá trình khai báo tại cơ quan điều tra, bị cáo khai là sau khi gây án, sợ bị hại trả thù nên đã lẩn trốn và định ra đầu thú thì bị bắt giữ. Lời khai này hoàn toàn mâu thuẫn với diễn biến tâm lý và diễn biến hành vi của bị cáo trong quá trình bỏ trốn và bị bắt giữ tại Thừa Thiên Huế. Điều này thể hiện bị cáo khai báo không trung thực. VKS nhận định và cho bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự là hoàn toàn không có căn cứ. Đề nghị áp dụng tình tiết tăng nặng cho bị cáo theo điểm p khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự".



Luật sư Nguyễn Phương Việt (đứng) và luật sư Nguyễn Hương Giang.

Đồng quan điểm với luật sư Hương Giang, luật sư Nguyễn Phương Việt (người bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho gia đình bị hại) cho rằng bị cáo dùng dao với lưỡi quay ngược lên phải là dân có nghề. Vì người thông thường sẽ cầm dao với lưỡi quay xuôi xuống. Khi lưỡi dao quay xuôi mà chém và rút lại sẽ không gây tổn thương lớn. Bên cạnh đó, Thiều lấy dao và lao ra rất nhanh, tấn công dồn dập là cố ý sát hại nạn nhân chứ không phải ngoài ý muốn.

"Bị hại chỉ đứng ở ngoài cửa nhà ông Hiền, cầm điếu cày và chửi vào trong nhà, chứ không xông vào nhà truy đuổi Thiệu. Do đó, đại diện VKS xác định hành vi chửi là lỗi của bị hại là không đủ căn cứ", luật sư Việt nêu quan điểm.

Luật sư Việt phân tích thêm: "Lời khai ban đầu của cả nhân chứng và bị cáo đều thể hiện không có việc anh Thái tát và dùng điếu cày vụt vào vai của bị cáo. Tuy nhiên, lời khai sau của các bên đều thể hiện có hành vi trên. Vì vậy, vẫn cần phải triệu tập các nhân chứng và trả lại hồ sơ để làm rõ các tình tiết này".

Ngay sau đó, đại diện VKS cũng có các ý kiến tranh luận lại để bảo vệ quan điểm đã đưa ra. Trước những quan điểm trái ngược nhau, HĐXX cho biết, sẽ xem xét, nghiên cứu kỹ lưỡng trong thời gian nghị án. Phiên tòa dự kiến sẽ tuyên án vào thứ Hai ngày 30/9/2024.

Nghi phạm đâm chết người ở Nam Định bị bắt giữ tại Đà Nẵng Thiều là nghi phạm gây ra vụ giết người ở tỉnh Nam Định rồi bỏ trốn vào nam, khi đến địa phận Đà Nẵng thì bị Cảnh sát giao thông Đà Nẵng bắt giữ.