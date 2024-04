Cái chết của cô gái hành nghề massage (P cuối): Từ nạn nhân trở thành tội phạm

Cái chết của cô gái hành nghề massage (P1): Những bóng đen trong đêm GĐXH - Một nhóm người đi xe máy, bịt mặt lao vào quán xông hơi ở thị trấn Nếnh (huyện Việt Yên, Bắc Giang) và gây ra cuộc ẩu đả. Sau khi nhóm đối tượng rút đi thì người dân phát hiện một nữ nhân viên quán tên H nằm gục trên vũng máu. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng người này đã tử vong.

Hai đối tượng Tạ Văn Quang và Đỗ Thanh Bình khai trước khi vụ án xảy ra, nhóm này có bán chiếc điện thoại lấy trộm của khách cho một cửa hàng trên địa bàn huyện. Khi công an tới nơi, chủ cửa hàng điện thoại đã giao nộp chiếc máy trên. Truy xuất nguồn gốc, công an tìm ra chủ nhân của nó. Người này thừa nhận có đến quán massage của Ngần trước đó và bị mất điện thoại. Do "ái ngại" nên không trình báo công an.



Chủ nhân chiếc điện thoại cũng trình bày đầy đủ thời gian, di biến động trong ngày 11/5 để chứng minh mình có chứng cứ ngoại phạm, không biết và liên quan gì tới vụ án tại quán massage của Ngần.

Tiếp tục làm việc với nhóm nhân viên quán massage và cửa hàng chuyên thu mua điện thoại cũ, Công an Bắc Giang nắm được ngoài chiếc điện thoại đã thu giữ thì nhóm Quang, Bình còn bán 2 chiếc điện thoại khác gần đây.

Không mất nhiều thời gian, công an đã tìm ra được chủ nhân của hai chiếc điện thoại này. Làm việc với 1 trong 2 người, công an xác định trước đó người này cùng nhóm bạn có đến quán massage của Ngần ở thị trấn Nếnh (Việt Yên).

Nhóm đối tượng trong vụ án (ảnh tư liệu)

Trong quá trình massage, nhóm phát hiện nhân viên quán lấy trộm điện thoại nên phản ứng. Lúc này, nhân viên nữ tên H và nhóm Quang, Bình cãi vã với khách. Được hai bảo vệ nam "ra mặt", H đã đánh một khách khiến nhóm này sợ hãi, bỏ về.

Người bị đánh được làm rõ là Hoàng Văn Sâm (29 tuổi, trú tại Bắc Giang). Vào thời điểm công an tới nhà, Sâm đã "biến mất". Xác định Sâm là nghi phạm số 1 của vụ án, Công an tỉnh Bắc Giang nhanh chóng triển khai các phương án bắt giữ thanh niên này.

Chỉ sau ít giờ, Sâm và nhóm 4 người, gồm; Bùi Văn Phương (SN 1994); Giáp Văn Vỹ (SN 2002); Giáp Văn Văn (SN 1992) và Ngô Văn Trung (SN 1999) cùng trú tại huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đã bị Công an tỉnh Bắc Giang bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, nhóm đối tượng khai nhận, trước đó Sâm có đi cùng nhóm bạn đến quan massage của Ngần ở thị trấn Nếnh để "thư giãn". Sâm phát hiện điện thoại của mình bị nhân viên quán lấy trộm nên nảy sinh cãi vã.

Do "yếu thế" nên Sâm cùng nhóm bạn "hậm hực" ra về. Sâm đem chuyện này kể cho 4 người ở trên biết. Liên tiếp các ngày sau đó, Sâm cùng bạn đã nhiều lần quay lại quán của Ngần để đòi điện thoại. Ngần sợ hãi nên đóng cửa quán, tới ngày 11/5 mới mở lại.

Tối cùng ngày, Sâm đi cùng Vỹ, Văn, Phương và Trung đến quán massage tiếp tục đòi điện thoại. Khi đi cả nhóm đã bịt mặt nhằm tránh bị lộ.

Tới nơi, nhóm xông vào hành hung chị H và nhân viên quán. Trong lúc xô xát, Phương dùng dao đâm chị H khiến nạn nhân mất máu cấp, tử vong sau đó. Gây án xong, cả nhóm bỏ trốn khỏi hiện trường cho tới khi bị bắt giữ.

Đầu năm 2024, TAND tỉnh Bắc Giang đã đưa Sâm và đồng bọn ra xét xử và tuyên những bản án thích đáng cho hành vi vi phạm pháp luật của những đối tượng này.

Liên quan đến vụ việc, quá trình điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang cũng làm rõ hành vi trộm cắp tài sản của quán massage của Ngần. Công an khởi tố, bắt giam Ngần và nhóm nhân viên.

Theo cơ quan công an, Ngần là đối tượng có tiền án, lười lao động. Từng bị phạt tù nhiều năm, tuy nhiên khi mãn hạn, Ngần tiếp tục quay lại con đường làm ăn phi pháp. Đối tượng mở quán massage nhưng thực chất là để hành nghề trộm cắp. Chính từ cách "kinh doanh" lưu manh này đã dẫn tới hậu quả là cái chết của nữ nhân viên tên H.

Mới đây, TAND huyện Việt Yên cũng đưa Ngần và đồng bọn ra xét xử về hành vi "trộm cắp" tài sản. Cả hai nhóm đối tượng, một bên gây ra án giết người, một bên thực hiện hành vi trộm cắp đều sẽ phải trả giá, đánh đổi những năm tháng tuổi trẻ trong nhà giam.