Cầm 3 tỷ đồng trong tay, săn đất Hà Nội ở những khu vực nào?
GĐXH - Hiện nay, giá đất tại Hà Nội đang ở ngưỡng rất cao, thậm chí có 3 tỷ đồng người mua đất cũng chỉ có thể mua được ở những vị trí khá xa trung tâm.
Hà Nội luôn là thị trường đầu tư bất động sản tiềm năng của nhiều nhà đầu tư bởi thủ đô với nền kinh tế phát triển mạnh, mạng lưới đô thị rộng, dân cư đông…, đặc biệt tốc độ tăng giá bất động sản cũng khá nhanh trong nhiều năm qua.
Chị Phạm Thanh Thủy (Thanh Xuân, Hà Nội) là một nhà đầu tư bất động sản lâu năm, chị cho biết, nhiều năm trước chị thường đầu tư mua đất tại các tỉnh thành khác như Hà Nam vì vốn chưa có nhiều, tuy có lãi nhưng tốc độ tăng giá không quá cao. 3 năm trở lại đây, chị quyết định đầu tư mạnh vào phân khúc bất động sản thủ đô và nhận thấy tiềm năng phát triển rất mạnh của thị trường này.
Thực tế năm 2015 chị có mua một căn nhà 4 tầng, rộng 90m2 tại Văn Phú, Hà Đông với giá 3 tỷ đồng, thì hiện nay căn nhà này của chị được rất nhiều môi giới hỏi mua với giá 20 tỷ đồng. Theo chị Thủy, thời điểm hiện tại, bất động sản vẫn là kênh đầu tư an toàn, thu lợi nhuận cao. Quan điểm của chị Thủy, vẫn ưu tiên lựa chọn bất động sản tại thủ đô, đặc biệt là nhà, đất tại các xã, phường vùng ven, những nơi này còn tiềm năng phát triển mạnh hơn bất động sản trung tâm Hà Nội. "Mua nhà đất tại trung tâm hiện giờ rất đắt, khó đầu tư, hiện nay tôi thường "săn" đất tại các khu vực như huyện Sóc Sơn cũ, khu vực này không quá xa trung tâm, mà giá lại mềm hơn hẳn những khu vực khác, có thể đầu tư dài hạn".
Quả thực, hiện nay không chỉ giá nhà, mà ngay cả giá đất trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng đã tăng cao. Thực tế với số tiền khoảng 3 tỷ đồng, nhà đầu tư cũng không dễ chọn mua đất tại các khu vực vùng lõi của thủ đô.
Khảo sát trên sàn Batdongsan.com.vn tại thời điểm tháng 8/2025 cho thấy, quỹ đất tại các phường mới tách từ quận trung tâm như Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Tây Hồ rất ít. Ngay cả các phường mới được hình thành từ các quận Cầu Giấy, Thanh Xuân, Long Biên, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm cũ, giá đất ở, kể cả những mảnh đất nằm sâu trong ngõ cũng đang chạm và vượt ngưỡng 100 triệu đồng/m2, phổ biến từ 150-hơn 200 triệu đồng/m2.
Các khu vực xa trung tâm hơn như: Các phường Kiến Hưng, Phú Lương, Yên Nghĩa, Dương Nội thuộc quận Hà Đông cũ; Các phường Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Vĩnh Hưng, Tương Mai, Định Công, Hoàng Liệt, Yên Sở thuộc quận Hoàng Mai cũ; Các xã An Khánh, Hoài Đức thuộc huyện Hoài Đức cũ; xã Đông Anh, Thư Lâm, Phúc Thịnh thuộc huyện Đông Anh cũ… giá đất ở cũng đang dao động ở ngưỡng 100 triệu đồng/m2.
Hiện nay, với 3 tỷ đồng, các nhà đầu tư thường lựa chọn mua đất tại các xã được hình thành từ các huyện cũ như Gia Lâm, Thanh Trì, Chương Mỹ, Thanh Trì, Thanh Oai, Sóc Sơn, Quốc Oai, Thạch Thất, Mê Linh... Cụ thể, theo ghi nhận ở thời điểm hiện tại, một lô đất ở rộng 100m2, mặt tiền 6m tại Khu phân lô ngay sát quốc lộ 21, thuộc xã Bình Yên, huyện Thạch Thất cũ hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 2,9 tỷ đồng, tương đương 29 triệu đồng/m2.
Như vậy, mức 3 tỷ đồng nhà đầu tư sẽ có nhiều lựa chọn hơn ở các khu vực khá xa trung tâm Hà Nội.
