Có nên mua đất thổ cư giá 3 tỷ đồng thời điểm này?

Giá bán nhà đất trong ngõ tại Hà Nội cũng tăng 10-20% so với cuối năm 2023 Trước đây, nhà đất trong ngõ thường là phân khúc được người mua đặt lên bàn cân với chung cư mới. Tuy nhiên, khi giá chung cư liên tục "nóng sốt" gần đây đã thúc đẩy một nhóm khách hàng chuyển hướng sang nhà đất và kéo theo đà tăng giá ở phân khúc này.

Thời của đất thổ cư đã đến?

Giữa năm 2023, với số tiền 2,5 tỷ đồng không đủ để đầu tư chung cư, vợ chồng anh Sơn đã quyết định mua một mảnh đất thổ cư khoảng 100 m2 ở khu vực Láng – Hòa Lạc. Khi quyết định mua, vợ chồng anh Sơn đã nhận được rất nhiều lời khuyên rằng đất thổ cư đang xuống giá, khó thanh khoản. Nhưng không thể ngờ, từ đầu năm đến giờ, mảnh đất vợ chồng anh mua để đấy lại liên tục nhận được điện thoại hỏi mua, đặt cọc và được trả giá trên 3 tỷ đồng.

Anh Hoàng Nam (Tây Hồ, Hà Nội) cho biết, khi giá chung cư bắt đầu tăng chóng mặt vào quý IV năm 2023, anh đã chuyển sang khảo sát thị trường đất thổ cư. Giai đoạn anh đi tham khảo thì đất thổ cư đang ở ngưỡng "dậm chân tại chỗ", nhưng 1 tháng trở lại đây, loại hình này đang có dấu hiệu tăng dần. Đơn cử như một lô đất tại Song Phương (Hoài Đức) có diện tích 64m2, sau Tết 2024 giá 70 triệu đồng/m2, nay đã tăng lên 77 triệu đồng/m2.

Khảo sát tại Đông Anh, anh Hoàng Nam nói, hiện mặt bằng giá đất tại đây đã cao, nay đang có sóng rục rịch trở lại. Ví dụ như mảnh 120m2 tại Kim Chung – Đông Anh giá 6,12 tỷ đồng, hoặc khu Nam Hồng ô đất diện tích 85m2 giá 5,1 tỷ đồng, nay cũng đã tăng thêm được 400-500 triệu đồng/ô.

Theo anh Nam, giá đất quanh Hà Nội đã tăng cao từ đợt sốt trước, nếu để gia tăng lợi nhuận thì cần tìm ô đất có hệ thống hạ tầng tương đối, gần đường giao thông hoặc gần các khu đô thị.

Theo khảo sát của Batdongsan.com.vn, ở phía Bắc, nhu cầu tìm mua đất nền tăng mạnh ở một số huyện ngoại thành Hà Nội, ví dụ như Đông Anh, Long Biên, Hoài Đức tăng từ 1,7 – 2 lần so với quý 1/2023. Cũng theo Batdongsan.com.vn, nhà riêng đã cải thiện về mức độ quan tâm và lượng giao dịch. 39% môi giới tham gia khảo sát cho biết nhà riêng có lượng giao dịch ổn định, 17% tiết lộ giao dịch nhà riêng tăng từ 10% - 50% trong quý đầu năm nay. So với cùng kỳ năm 2023, nhu cầu tìm mua nhà riêng tăng từ 3% - 24% tùy mức giá và tập trung nhiều nhất vào phân khúc 2 – 4 tỷ đồng.

Có 3 tỷ nên mua đất thổ cư thời điểm này?

Nhận định của chuyên gia bất động sản, phân khúc nhà đất thổ cư tại khu vực nội thành Hà Nội trước nay gần như không ảnh hưởng nhiều bởi các xu thế thị trường tăng hoặc giảm. Hiện tại giá chung cư đã tăng quá cao so với thu nhập của đại bộ phận dân cư, nên khách hàng đã chuyển hướng sang loại hình đất thổ cư.

Tuy nhiên, do khan hiếm nguồn cung nên giá nhà đã bị đẩy lên cao hơn so với thực tế. Thực chất, ở nhà đất thổ cư trong các ngõ nhỏ không có tiện ích, không có sự thay đổi phát triển, lại lo lắng về an toàn phòng chống cháy nổ, nên việc mua nhà ở loại hình này phải rất cẩn thận.

Trong bối cảnh kinh tế chưa ổn định, vẫn có sự hụt hơi của các doanh nghiệp trên thị trường nhưng lại có dấu hiệu tăng giá, thì đây là dấu hiệu bất thường trên thị trường bất động sản.

Có thể thấy, câu chuyện đất không có giá trị đã bị đẩy cao là bài học không còn mới. Các nhà đầu tư cần phải hiểu và nắm chắc thị trường. Khi đầu tư vào bất động sản, cần nắm được các giá trị mà ở khu vực đó mang lại, không có sự phát triển thì nó không tương xứng. Giá trị ở đây là khu vực tạo ra hệ thống hạ tầng, tạo ra đô thị thì ở đó mới tăng giá thật của bất động sản.

Kinh nghiệm khi mua đất thổ cư

Khi quyết định tìm mua cho mình một mảnh đất để an cư lạc nghiệp là vô cùng quan trọng. Chính vì vậy không nên nóng vội, cần phải có thời gian để nghiên cứu tổng thể thị trường cũng như chọn lựa những vị trí cụ thể. Việc đầu tư này sẽ giúp chúng ta tránh được rất nhiều rắc rối sau này cũng như những sai lầm khiến phải tốn kém những khoản không cần thiết sau này.

Tìm hiểu thông tin chung về khu đất

Việc đầu tiên nên làm khi quyết định mua một mảnh đất thổ cư là cần phải tìm hiểu thật kỹ khu đất đó thuộc diện như thế nào, đường xá có thuận tiện hay không, khu dân sinh có tốt không. Cuộc sống ở đó sẽ rất thuận tiện nếu như mảnh đất gần trường học, chợ, bệnh viện...

Ngoài ra, cần phải rất chú ý đó là các vấn đề về pháp lý như mảnh đất cần mua có nằm trong diện quy hoạch, giải tỏa của khu vực hay không. Chúng ta cũng nên kiểm tra hồ sơ địa chính cấp xã, huyện hoặc Sở Tài Nguyên và Môi trường xem khu vực đó có dự án nào không.

Mảnh đất phải có sổ đỏ

Đây là một vấn đề vô cùng quan trọng nó quyết định đến tính pháp lý của mảnh đất. Tốt nhất chúng ta nên mua đất đã có sổ đỏ (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) hợp pháp của chính mảnh đất mình cần mua nhằm tránh tranh chấp và dễ dàng hơn trong việc đền bù nếu có thu hồi.

Cũng có rất nhiều trường hợp đơn cử như mảnh đất chúng ta muốn mua có diện tích chỉ 40m2 nhưng khi yêu cầu xem sổ đỏ thì trong sổ lại có diện tích lớn hơn 40m2 (có thể là 80m² hoặc lớn hơn, nghĩa là phần đất mà họ rao bán là phần nằm trong sổ lớn này, và phần này chưa có tách sổ). Chủ nhà có thể sẽ lấy lí do đang chờ tách sổ và trước mắt bán với hình thức tạm viết tay đến khi có sổ sẽ chuyển cho chúng ta.

Chúng ta hãy nhớ, đừng bao giờ chấp nhận lý do sau này sẽ tách sổ bởi chúng ta không thể chắc chắn thời điểm khi nào mới có sổ riêng. Nếu quyết định vội vàng bạn sẽ có nguy cơ "tiền mất tật mang" vì pháp luật không công nhận mua bán theo hình thức này.

Môi trường sống xung quanh

Mặc dù là đất thổ cư nhưng mảnh đất chúng ta đang định mua nếu đất trước đó làm nhà tù, bãi rác hay nghĩa trang thì nên tránh. Còn nếu là đất mới khai khẩn, đất ruộng hay nông trại thì tốt. Những khu đất trong khu vực có dân trí cao, điện nước đầy đủ, đường rộng hè thoáng, ô tô có thể vào được …luôn hấp dẫn người mua.

Phải tìm hiểu kỹ về địa chất mảnh đất

Đây là vấn đề vô cùng quan trọng ảnh hưởng rất lớn đến việc xây dựng nhà sau này. Các khu đất nằm trên các khu vực ao hồ lấp, địa chất nền đất yếu. Khi mua đất bạn cần tìm hiểu kỹ về vấn đề này. Việc địa chất nền đất yếu dẫn đến rất tốn kém về chi phí gia cố nền đất về sau.

Mua đất nên tránh những khu vực ao hồ lấp vì địa chất nền đất rất yếu.

Lối đi vào không có tranh chấp

Trên thực tế ở những đô thị lớn có rất nhiều mảnh đất mà lối vào đang xảy ra tranh chấp chưa thể giải quyết. Rất nhiều gia đình cũng vì nguyên nhân này mà rao bán và nếu chúng ta không để ý, không tìm hiểu kỹ lưỡng trước khi quyết định mua và rồi sau đó mới phát hiện ra thì đã quá muộn. Đây là tình huống dở khóc dở cười mà rất nhiều người mua nhà gặp phải.

Hợp đồng mua đất phải có chữ ký của tất cả những người có liên quan

Khi mua đất, cần thận trọng trong những vấn đề liên quan tới hợp đồng mua đất như hợp đồng phải có chữ ký xác nhận của cả chồng và vợ (bên bán), bố mẹ, con cái, anh chị em trong gia đình (xem trong sổ hộ khẩu gia đình) nhằm tránh tranh chấp về tài sản sau đó. Đặc biệt, hợp đồng này phải có xác nhận của cơ quan công chứng.

Đối với trường hợp đất là tài sản thừa kế, trước khi làm hợp đồng đặt cọc, các thành viên được thừa kế phải cùng ký vào biên bản đồng ý bán đất. Có như vậy bạn mới chắc chắn và không sợ tranh chấp giằng co.

