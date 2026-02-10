Hà Kiều Anh gói bánh chưng ở Mỹ, đón Tết cùng bố mẹ

Con trai Hà Kiều Anh 13 tuổi đã đi du học, sau 5 năm hiện có cuộc sống ra sao? GĐXH - Vương Khang - con trai Hà Kiều Anh xa gia đình từ năm 13 tuổi để du học. Hiện tại, cậu đã 18 tuổi và bắt đầu vào năm nhất đại học.

Hà Kiều Anh mới đây đã chia sẻ video tự gói bánh chưng tại nhà của bố mẹ ở Mỹ. Cô viết: "Kết thúc chuyến đi Mỹ thăm bố mẹ bằng một ngày gói bánh chưng cùng các chị em.

Giữa một nơi không phải quê hương, chỉ cần thấy lá dong, nếp trắng, đậu xanh là tự nhiên mọi khoảng cách địa lý như không tồn tại và tình chị em cũng thêm keo sơn nhờ có bánh chưng. Hoá ra mang Tết đi xa không khó, chỉ cần vẫn còn giữ những điều rất nhỏ, rất quen như vậy".

Hà Kiều Anh gói bánh chưng ở Mỹ cùng bố mẹ đón Tết sớm.

Những dòng viết đậm mùi Tết, đậm tình quê hương của Hà Kiều Anh nhận được những lời bình luận đồng cảm từ người hâm mộ. Hoa hậu Việt Nam 1992 cũng khoe khoảnh khắc cô tự tay nhặt từng chiếc lá dong, rồi cho gạo vào gói rất chuyên nghiệp.

Được biết, từ lâu, mẹ đẻ của Hà Kiều Anh đã sang Mỹ sinh sống. Sau chuyện hôn nhân lận đận, hiện tại bà đã có bến đỗ mới. Ở tuổi U80, bà vẫn trẻ đẹp và hạnh phúc.

Mẹ Hà Kiều Anh trước khi sang Mỹ là một doanh nhân thành đạt, nổi tiếng ở Việt Nam. Bà sinh ra trong một gia đình gia giáo, bố từng là Thứ trưởng Bộ xây dựng, mẹ bà là cô gái Hà thành duyên dáng, bà được thừa hưởng nét mặn mà đằm thắm của mẹ và sự tinh tế trong hội họa của cha. Thế nhưng do muốn thử sức mình trong nhiều lĩnh vực, bà không đi theo nghề của cha mà nộp đơn thi tuyển vào Khoa Vô tuyến Điện - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Hà Kiều Anh và mẹ ruột.

Trở thành Hoa hậu Việt Nam, đi đóng phim, Hà Kiều Anh là cái tên đình đám của làng giải trí, mẹ chị vẫn là người theo sát chăm sóc và bảo vệ con gái. Tai tiếng, thăng trầm trong sự nghiệp hay tình yêu, chị thú nhận, vượt qua nhẹ nhàng hơn nhờ có mẹ. Không chỉ tận tụy giúp con gái, bà Vương Kiều Oanh còn là một doanh nhân tài giỏi. Dù đối mặt với nhiều chông gai, bà vẫn vững lòng.

Hà Kiều Anh khoe clip gói bánh chưng ở Mỹ.

