3 chị em nhà NSND Lê Khanh ở thập niên 90 tài sắc ra sao?

NSƯT Lê Vi - em gái NSND Lê Khanh từng là nghệ sĩ múa nổi tiếng, U60 có cuộc sống bình yên GĐXH - NSƯT Lê Vi - em gái NSND Lê Khanh mới đây đã trở về Việt Nam, trong cuộc hội ngộ với các chị gái để đưa mẹ đi du lịch, nữ nghệ sĩ vẫn giữ được nét xuân sắc như xưa.

NSND Lê Khanh mới đây đã làm khán giả thổn thức khi chia sẻ khoảnh khắc 3 chị em chị đưa mẹ (NSƯT Lê Mai) đi du lịch miền Trung nhân dịp hội ngộ. Chỉ cần xem những hình ảnh của họ, khán giả cũng hồi tưởng về thập niên 90 với những thước phim đen trắng với nội dung hay và ấn tượng. Với những thước phim huyền thoại ấy, 3 chị em nhà NSND Lê Khanh đã làm nên một thời kỳ điện ảnh của Việt Nam mang màu sắc rực rỡ.

3 chị em NSND Lê Khanh trong chuyến đi du lịch cùng mẹ (NSƯT Lê Mai).

NSND Lê Khanh là mỹ nhân cả hàng loạt phim điện ảnh kinh điển

NSND Lê Khanh được khán giả biết đến là nữ nghệ sĩ được phong danh hiệu NSND trẻ nhất. Khi được phong danh hiệu cao quý này, chị mới 38 tuổi. NSND Lê Khanh được biết đến là người phụ nữ có vẻ đẹp ngọt ngào, nụ cười ấm áp và tài năng. Không chỉ đóng góp tài năng cho sân khấu kịch, NSND Lê Khanh nổi tiếng qua các bộ phim: Săn bắt cướp, Chuyện tình bên dòng sông, Bản tình ca cuối cùng, Dòng sông hoa trắng... Những năm gần đây, NSND Lê Khanh còn tham gia phim: Mẹ ơi, bố đâu rồi?, Gái già lắm chiêu...

NSND Lê Khanh là mỹ nhân một thời ở Hà thành.

Sau nhiều năm cống hiến cho nghề, năm 2018, chị về hưu và có một cuộc sống bình yên bên gia đình. Chồng là đạo diễn nổi tiếng Nguyễn Việt Thanh và 2 con đủ nếp đủ tẻ.

Chị và mẹ - nghệ sĩ Lê Mai.

Được biết chị có một con gái tên Lam Khê sinh năm 1995 và 1 con trai sinh năm 1997 tên Gia Khanh. Giờ các con của chị đều đã khôn lớn và trưởng thành nhưng trong cuộc sống thường ngày, mẹ con chị vẫn rất thân thiết và quấn quýt như ngày nào.

NSƯT Lê Vân nổi tiếng phim "Bao giờ cho đến tháng mười"

NSƯT Lê Vân sinh năm 1958, đã trở thành cái tên nổi tiếng trong lòng khán giả những năm đầu của thập niên 80. Nhắc đến Lê Vân là người ta nhớ đến nữ diễn viên có vẻ đẹp cá tính nhưng mặn mà sâu lắng.

NSƯT Lê Vân với "Bao giờ cho đến tháng mười".

Trong suốt sự nghiệp của NSƯT Lê Vân khán giả không bao giờ quên vai Duyên của "Bao giờ cho đến tháng mười". Một vai diễn đã đi vào lịch sử trong nghề của chị và mãi mãi trở thành dấu mốc đáng nhớ của Lê Vân.

Nhờ vai Duyên trong phim "Bao giờ cho đến tháng mười", Lê Vân đã danh hiệu Bông sen vàng dành cho Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại LHP Việt Nam năm 1985, và đây cũng là vai diễn mà chị ưng ý nhất. Nói về vai diễn đầy cảm xúc này, NSƯT Lê Vân tâm sự: "Khi diễn, bản thân mình cũng không nhận ra đâu là ranh giới giữa đời thực và đời sống phim ảnh".

Khởi nghiệp là nghệ sĩ múa nhưng dường như điện ảnh mới là "miền đất tươi xanh" của Lê Vân. Với những khán giả yêu phim truyện nhựa của vài thập kỉ về trước đều không thể quên một "chị Dậu" với đôi mắt lúc quật cường, lúc cam chịu của NSƯT Lê Vân.

Sau nhiều bộ phim thành công, NSƯT Lê Vân dường như biến mất khỏi làng điện ảnh Việt. Năm 2006, NSƯT Lê Vân bất ngờ quay trở lại với tự truyện "Lê Vân - yêu và sống". Sau cuốn sách này, chị trở về với cuộc sống bình lặng trước đây và không chia sẻ bất cứ thông tin gì.

NSƯT Lê Vân ở hiện tại.

Cách đây ít năm, NSƯT Lê Vi - em gái Lê Vân mới tiết lộ cuộc sống của chị. "Bỗng nhiên chị trẻ lại một cách phi thường, chị vui vẻ, tình cảm và hồn nhiên, phóng khoáng như bù lại tuổi thơ ngắn ngủi của mình. Chị dám mở toang cánh cửa tâm hồn mà trước đây chị giữ khư khư (không biết để làm gì) khiến cho chúng mình không khỏi bàng hoàng, ngỡ ngàng như trong mơ", Lê Vi đã viết về cuộc sống của chị gái như thế.

NSƯT Lê Vi: Mỹ nhân thập niên 90 với "Cây bạch đàn vô danh"

NSƯT Lê Vi là cô út trong gia đình tài sắc của NSND Lê Khanh. Chị là một nghệ sĩ múa nhưng cũng như NSƯT Lê Vân, Lê Vi được biết đến nhiều qua điện ảnh. Vai diễn trong phim "Truyện cổ tích cho tuổi mười bảy" đã khiến chị được khán giả trẻ những năm cuối thập niên 80 yêu mến. Nhưng sau phim này, Lê Vi chỉ chuyên tâm đến công việc chị yêu thích đó là múa.

NSƯT Lê Vi với "Cây bạch đàn vô danh".

Sau đó, Lê Vi gặp được một doanh nhân người Pháp yêu vẻ đẹp Hà Nội và chị kết hôn. Chồng chị ban đầu kinh doanh một cửa hàng tranh ở Hà Nội nhưng rồi khi kinh tế biến động, anh quyết định đưa vợ sang Pháp sinh sống. Và từ đó, khán giả không còn nhìn thấy Lê Vi trên sân khấu nữa.

Nói về việc chia tay với nghệ thuật, NSƯT Lê Vi từng tâm sự với An ninh thế giới cuối tháng: "Thực ra khi làm nghệ thuật, ai cũng muốn giữ vị trí của mình, thậm chí bằng mọi giá, còn tôi, tôi coi mọi thứ rất nhẹ bởi tôi sợ sự ồn ào. Tôi ra đi đã tạo dựng được rất nhiều thứ, cho gia đình, cho các em trẻ có cơ hội và có lẽ, điều quan trọng là công chúng sẽ luôn nhớ tiếc. Tôi nghĩ mình đã làm nghề một cách trọn vẹn, vì thế không bao giờ ân hận vì đã ra đi".

Hiện tại, Lê Vi sống bình yên trong một ngôi nhà ở một thành phố tĩnh lặng Amboise của Pháp. Chị thích sự tĩnh lặng đó. Chị sang Pháp không phải để đi tìm một cuộc sống phù hoa. Chị yêu vùng đất yên tĩnh, thơ mộng đó, nó cũng mát lành và trong trẻo như tâm hồn chị. Chị yêu khu vườn quanh năm hoa trái. Ở một góc nhỏ, chị trồng cây đào, để mỗi năm, đến tết cổ truyền, chị có thể mang không khí tết vào nhà. Lê Vi mê thiết kế.

NSƯT Lê Vi và mẹ NSƯT Lê Mai trong căn nhà nhỏ ở Hà Nội.

Mới đây, NSƯT Lê Vi đã về Việt Nam và thăm gia đình hội ngộ cùng mẹ và 2 chị gái tài sắc. Điều khiến khán giả ngưỡng mộ là nhan sắc của mỹ nhân ngày nào vẫn nguyên như vậy. Chị vẫn rất đẹp và thơ. Ở tuổi ngoài 50, NSƯT Lê Vi chọn cho mình cách sống nhẹ nhàng và dung hòa mọi việc .