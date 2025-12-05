Vết nứt trên đèo D’Ran phát triển, Quốc lộ 20 tiếp tục sạt lở

Theo thông tin từ Cục Đường bộ Việt Nam, mưa lớn sau bão số 15 đang khiến nhiều tuyến quốc lộ ở khu vực miền Trung, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên tiếp tục xảy ra sạt lở, trong đó tình hình tại Lâm Đồng đặc biệt đáng lo ngại khi vết nứt trên đèo D'Ran tiếp tục phát triển và Quốc lộ 20 vẫn đang sạt lở kéo dài.

Trên các tuyến này, Sở Xây dựng Lâm Đồng đang hót dọn nhưng do mưa phức tạp và địa chất yếu nên chỉ có thể dự kiến thông xe một chiều vào ngày 10 tháng 12 năm 2025 và thông xe hai chiều từ ngày 15 tháng 12. Địa phương đã tổ chức phân luồng qua Quốc lộ 20, Quốc lộ 27 và đường ĐT.725 để giảm áp lực giao thông.

Cùng thời điểm, một đoạn tuyến trên Quốc lộ 28 qua khu vực đèo Gia Bắc, từ Km50 đến Km51, vẫn tiếp tục bị sạt lở do lượng mưa rất lớn từ ngày 3 tháng 12. Các đơn vị đã huy động nhân lực và thiết bị để xử lý, dự kiến thông xe trong ngày 7 tháng 12 nếu thời tiết cho phép.

Mưa lớn khiến các tuyến giao thông tại miền Trung vẫn bị ảnh hưởng, nhiều điểm sạt lở và ngập sâu tiếp tục xuất hiện.

Ngoài các điểm ở Lâm Đồng, Khánh Hòa hiện còn sáu vị trí tắc đường, chủ yếu trên Quốc lộ 27C với các điểm sạt lở taluy dương từ Km45+100 đến Km49+400. Địa phương vẫn đang cấm phương tiện lên đèo Khánh Lê và hướng dẫn lưu thông theo hai lộ trình thay thế qua Quốc lộ 1, Quốc lộ 27, Quốc lộ 26 và cao tốc Liên Khương – Prenn.

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết các lực lượng quản lý tuyến đang duy trì trực 24 giờ, theo dõi sát diễn biến thời tiết, tập trung xử lý điểm xung yếu và triển khai phương án khắc phục theo phương châm "bốn tại chỗ". Cơ quan này tiếp tục chỉ đạo các đơn vị ứng trực, sẵn sàng điều chuyển vật tư và thiết bị khi có yêu cầu để bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt trong bối cảnh sạt lở vẫn diễn biến phức tạp.