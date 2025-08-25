Minh Hằng và chồng đại gia kỷ niệm sinh nhật con trai theo phong cách 'chữa lành'
GĐXH - Ca sĩ Minh Hằng cùng chồng doanh nhân Quốc Bảo vừa tổ chức một chuyến du lịch biển ấm áp để mừng sinh nhật con trai...
Ca sĩ Minh Hằng và doanh nhân Quốc Bảo vừa có chuyến du lịch biển để kỷ niệm sinh nhật con trai. Trong khung cảnh nên thơ của biển xanh, gia đình nhỏ của nữ ca sĩ thu hút sự chú ý với những khoảnh khắc ấm áp, tràn đầy hạnh phúc.
Nữ diễn viên 'gây thương nhớ' mỗi khi xuất hiện trong 'Gió ngang khoảng trời xanh' là ai?Giải trí
GĐXH - Diễn viên Việt Hoa trở lại phim VTV với vai Kim Ngân trong "Gió ngang khoảng trời xanh", dù vai diễn xuất hiện không nhiều nhưng vẫn để lại ấn tượng với khán giả bởi vẻ xinh đẹp, đầy kiêu hãnh.