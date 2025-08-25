Minh Hằng và chồng đại gia kỷ niệm sinh nhật con trai theo phong cách 'chữa lành'

“Mẹ chỉ muốn dành hết sự tập trung cho con, vì thế, gia đình mình quyết định tổ chức một chuyến đi sinh nhật theo phong cách ‘chữa lành’ đặc biệt”, nữ ca sĩ tâm sự. Chuyến đi được chuẩn bị chu đáo, vừa giúp cả nhà có thêm nhiều kỷ niệm đáng nhớ, vừa mang lại cho bé Mỡ không gian thoải mái, gần gũi thiên nhiên.