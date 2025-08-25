Mới nhất
Minh Hằng và chồng đại gia kỷ niệm sinh nhật con trai theo phong cách 'chữa lành'

Thứ hai, 21:58 25/08/2025 | Giải trí
GĐXH - Ca sĩ Minh Hằng cùng chồng doanh nhân Quốc Bảo vừa tổ chức một chuyến du lịch biển ấm áp để mừng sinh nhật con trai...

Ca sĩ Minh Hằng và doanh nhân Quốc Bảo vừa có chuyến du lịch biển để kỷ niệm sinh nhật con trai. Trong khung cảnh nên thơ của biển xanh, gia đình nhỏ của nữ ca sĩ thu hút sự chú ý với những khoảnh khắc ấm áp, tràn đầy hạnh phúc.

Minh Hằng và chồng đại gia kỷ niệm sinh nhật con trai theo phong cách 'chữa lành'- Ảnh 1.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Minh Hằng chia sẻ rằng năm nay cô và ông xã doanh nhân Quốc Bảo đã chọn một cách đặc biệt để mừng sinh nhật con trai. Thay vì tổ chức tiệc tùng rình rang như nhiều gia đình nghệ sĩ khác, vợ chồng cô quyết định đưa bé Mỡ đi du lịch biển để kỷ niệm cột mốc tròn 2 tuổi.

Minh Hằng và chồng đại gia kỷ niệm sinh nhật con trai theo phong cách 'chữa lành'- Ảnh 2.

“Mẹ chỉ muốn dành hết sự tập trung cho con, vì thế, gia đình mình quyết định tổ chức một chuyến đi sinh nhật theo phong cách ‘chữa lành’ đặc biệt”, nữ ca sĩ tâm sự. Chuyến đi được chuẩn bị chu đáo, vừa giúp cả nhà có thêm nhiều kỷ niệm đáng nhớ, vừa mang lại cho bé Mỡ không gian thoải mái, gần gũi thiên nhiên.

Minh Hằng và chồng đại gia kỷ niệm sinh nhật con trai theo phong cách 'chữa lành'- Ảnh 3.

Trong loạt ảnh được chia sẻ, cậu bé Mỡ rạng rỡ đón tuổi mới bên bố mẹ, tận hưởng không khí trong lành và những khoảnh khắc ấm áp bên gia đình nhỏ.

Minh Hằng và chồng đại gia kỷ niệm sinh nhật con trai theo phong cách 'chữa lành'- Ảnh 4.

Ca sĩ Minh Hằng và con trai trong kỳ nghỉ.

Minh Hằng và chồng đại gia kỷ niệm sinh nhật con trai theo phong cách 'chữa lành'- Ảnh 5.

Doanh nhân Quốc Bảo luôn bên cạnh động viên vợ trong suốt thời kỳ mang thai.

Minh Hằng và chồng đại gia kỷ niệm sinh nhật con trai theo phong cách 'chữa lành'- Ảnh 6.

Được biết, tháng 6/2022, Minh Hằng kết hôn với doanh nhân Nguyễn Quốc Bảo. Cặp đôi có 6 năm yêu nhau trước khi về chung một nhà.

Minh Hằng và chồng đại gia kỷ niệm sinh nhật con trai theo phong cách 'chữa lành'- Ảnh 7.

Hiện Minh Hằng đang tận hưởng một cuộc sống hôn nhân viên mãn bên chồng và con trai. Nữ ca sĩ không chỉ giữ được sự cân bằng giữa công việc nghệ thuật và vai trò người mẹ, mà còn thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc gia đình ấm áp, khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ và ao ước.

Minh Hằng và chồng đại gia kỷ niệm sinh nhật con trai theo phong cách 'chữa lành'- Ảnh 8.

Điều khiến khán giả hâm mộ Minh Hằng đó là kể từ sau khi kết hôn, cô luôn được chồng yêu thương chiều chuộng. Từ việc ăn uống, sinh hoạt hàng ngày hay chuyện chăm sóc con cái, Minh Hằng đều được chồng đại gia hỗ trợ.

Minh Hằng và chồng đại gia kỷ niệm sinh nhật con trai theo phong cách 'chữa lành'- Ảnh 9.

Dù bận rộn chuyện gia đình, con cái nhưng Minh Hằng vẫn có nhiều đóng góp nổi bật trong làng giải trí với nhiều hoạt động cho nghề.

 

An Trần
