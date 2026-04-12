3 dự án thoát nước nào ở Hà Nội phải tăng tốc, 'về đích' trước mùa mưa?
GĐXH - Ba dự án cấp, thoát nước khẩn cấp với tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng tại Hà Nội đang được triển khai với nhịp độ cao, hướng tới hoàn thành trước ngày 30/4 nhằm kịp thời phục vụ công tác chống ngập mùa mưa năm 2026.
Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật Hà Nội được giao làm chủ đầu tư 3 dự án trọng điểm gồm: cải tạo, nâng công suất các trạm bơm dọc Đại lộ Thăng Long (hơn 213 tỷ đồng); cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước tại các khu đô thị phía Tây (hơn 358 tỷ đồng); và bổ sung trạm bơm, hồ điều tiết, hệ thống cống tại lưu vực Tô Lịch, Tả Nhuệ (hơn 446 tỷ đồng).
Hiện có tổng cộng 40 hạng mục công trình đang được triển khai đồng loạt, tập trung xử lý các điểm úng ngập kéo dài nhiều năm tại khu vực Đại lộ Thăng Long, các khu đô thị phía Tây và lưu vực sông Tô Lịch, Tả Nhuệ.
Để bảo đảm tiến độ, chủ đầu tư đã chỉ đạo các nhà thầu tổ chức thi công đồng bộ trên toàn bộ công trường, trong đó nhiều vị trí triển khai liên tục "3 ca, 4 kíp" nhằm rút ngắn thời gian thực hiện.
Cụ thể, 6 hạng mục thuộc dự án trạm bơm Đại lộ Thăng Long, 8 hạng mục tại các khu đô thị như Resco, Ecohome, Tây Hồ Tây, Ciputra và 26 hạng mục thuộc hệ thống tiêu thoát nước lưu vực Tô Lịch – Tả Nhuệ đang được đẩy nhanh tiến độ.
Đáng chú ý, thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội và Sở Xây dựng Hà Nội, Trung tâm đã ký kết phụ lục hợp đồng với các nhà thầu, điều chỉnh mức tạm ứng lên tối đa 50% giá trị hợp đồng. Giải pháp này giúp tháo gỡ khó khăn về tài chính, tạo điều kiện để các đơn vị thi công tăng tốc, đồng thời vẫn bảo đảm phù hợp với khối lượng thực tế tại hiện trường.
Ghi nhận tại các công trường cho thấy tiến độ nhiều hạng mục đạt mức cao. Tại khu vực Đại lộ Thăng Long, các trạm bơm như Cầu Ngà, Đồng Tép, Bắc An Khánh đã hoàn thành phần lớn khối lượng xây dựng, nhiều hạng mục đạt 100% và đang chuyển sang giai đoạn lắp đặt thiết bị. Các tuyến cống lớn, mương thoát nước cũng đạt trên 90% khối lượng, sẵn sàng đưa vào vận hành.
Tại các khu đô thị phía Tây như Tây Hồ Tây, Resco, hệ thống cống và trạm bơm được thi công đồng bộ, một số hạng mục đã hoàn thành, các phần việc còn lại đang được tăng tốc để kịp tiến độ. Trong khi đó, các công trình trạm bơm, hồ điều hòa tại lưu vực Tô Lịch – Tả Nhuệ cơ bản hoàn tất phần xây dựng như ép cọc, bê tông móng, lắp đặt cống và đang chuẩn bị lắp đặt thiết bị, vận hành thử trong tháng 4.
Cùng với việc duy trì giao ban hằng tuần để kiểm soát tiến độ từng hạng mục, các đơn vị cũng chú trọng yếu tố đồng bộ trong tổ chức thực hiện. Công tác giải phóng mặt bằng được đẩy mạnh, đặc biệt tại những khu vực liên quan đến đất quốc phòng hoặc hạ tầng kỹ thuật phức tạp. Song song đó, việc di dời hệ thống điện, nước, viễn thông được triển khai đồng bộ nhằm tránh xung đột trong thi công và bảo đảm vận hành ổn định sau khi hoàn thành.
Theo ông Nguyễn Đức Hưng, Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật Hà Nội, đơn vị thường xuyên trực tiếp kiểm tra hiện trường, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc phát sinh theo từng hạng mục. Đồng thời, chế độ giao ban định kỳ được duy trì nhằm kiểm soát chặt chẽ tiến độ, phấn đấu hoàn thành các hạng mục chính trước ngày 30/4 để phục vụ chống ngập úng cục bộ.
Về tiến độ cụ thể, công tác giải phóng mặt bằng tại phường Nghĩa Đô đã hoàn tất, khu đất quốc phòng đã được bàn giao từ ngày 8/4. Các phương án khớp nối hạ tầng đã được thống nhất, hiện Trung tâm đang tập trung đẩy nhanh thi công, phấn đấu hoàn thành đoạn mương DT4 trong tháng 4.
Chính thức giảm thuế xăng, dầu, nhiên liệu bay về 0 đến hết tháng 6/2026Thời sự - 5 giờ trước
Với 100% ĐBQH có mặt tán thành, Quốc hội thông qua Nghị quyết của Quốc hội về việc ban hành một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng dầu và nhiên liệu bay.
Tin sáng 12/4: Tiết lộ giới tính thai nhi có thể bị phạt đến 15 triệu đồng; nam sinh lớp 10 dũng cảm cứu người giữa dòng nước xoáyThời sự - 9 giờ trước
GĐXH - Phạt tiền từ 7 đến 15 triệu đồng đối với hành vi bắt mạch, hoặc siêu âm, hoặc xét nghiệm cung cấp thông tin về giới tính thai nhi; nam sinh lớp 10 bất chấp hiểm nguy lao xuống biển Cửa Lò, cứu được 2 người gặp nạn.
Người dân Hà Nội được gì từ dự án cải tạo kênh Thụy Phương đang khẩn trương thi công trước mùa mưa?Thời sự - 23 giờ trước
GĐXH - Dự án cải tạo kênh Thụy Phương đang được thành phố Hà Nội yêu cầu tăng cường đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành các hạng mục chính trước mùa mưa năm nay.
Miền Bắc sắp hứng chịu những trận mưa như trút nước, nơi nào là tâm điểm mưa lớn?Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau đợt nắng nóng gay gắt, từ giữa tháng 4 thời tiết cả nước dịu dần khi mưa rào và dông xuất hiện, nhất là tại miền Bắc và Hà Nội.
Sau bê bối thực phẩm trong trường mầm non: Hàng loạt xã ở Thái Nguyên đồng loạt kiểm traThời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Sau bê bối tại Trường Mầm non Hòa Bình ở xã Văn Lăng hàng loạt xã ở Thái Nguyên kiểm tra an toàn thực phẩm trong trường học.
Hà Nội tăng tốc triển khai không gian ngầm, xây dựng hệ thống chống ngập bền vữngThời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Hà Nội đang tăng cường xây dựng các bể điều tiết ngầm dưới lòng đất, điều này giúp giảm áp lực cho hệ thống thoát nước hiện hữu, hạn chế tình trạng ngập úng cục bộ khi mưa lớn; đồng thời tạo nền tảng để thành phố từng bước hoàn thiện hạ tầng thoát nước theo hướng đồng bộ, thích ứng với biến đổi khí hậu.
Cải biến xe đầu kéo để vận chuyển trái phép dầu diesel qua biên giớiThời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện một phương tiện được gia cố thêm thùng kim loại hình trụ để cất giấu hàng hóa, bên trong chứa 1.290 lít dầu diesel.
Tin sáng 10/4: Thời điểm miền Bắc chuyển mưa dông, dứt nắng nóng gay gắt; Kết quả lấy ý kiến người lao động về hoán đổi ngày nghỉ dịp Giỗ Tổ Hùng VươngThời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Nắng nóng ở khu vực Đông Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 12/4; Khảo sát đã ghi nhận hơn 70.000 ý kiến tham gia, trong đó khoảng 62% ý kiến ủng hộ phương án hoán đổi ngày nghỉ bù dịp Giỗ Tổ mùng 10/3 sắp tới.
Miền Bắc nắng nóng liên tục rồi lại sắp đón không khí lạnh?Thời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Theo chuyên gia khí tượng, từ ngày 20/4, nhiều khả năng miền Bắc đón một đợt không khí lạnh, nhiệt độ giảm đáng kể sau chuỗi ngày nắng nóng.
Lãnh đạo TP Hà Nội khảo sát công tác tổ chức bữa ăn bán trú tại Trường tiểu học Đoàn KhuêThời sự - 3 ngày trước
GĐXH - Ngày 9/4, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà chủ trì buổi khảo sát công tác tổ chức bữa ăn bán trú tại Trường Tiểu học Đoàn Khuê, phường Việt Hưng. Đây là bước đi chiến lược nhằm xây dựng "chuẩn vàng" mới cho an toàn vệ sinh thực phẩm học đường Thủ đô.
