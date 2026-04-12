3 dự án thoát nước nào ở Hà Nội phải tăng tốc, 'về đích' trước mùa mưa?

Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật Hà Nội được giao làm chủ đầu tư 3 dự án trọng điểm gồm: cải tạo, nâng công suất các trạm bơm dọc Đại lộ Thăng Long (hơn 213 tỷ đồng); cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước tại các khu đô thị phía Tây (hơn 358 tỷ đồng); và bổ sung trạm bơm, hồ điều tiết, hệ thống cống tại lưu vực Tô Lịch, Tả Nhuệ (hơn 446 tỷ đồng).

Hiện có tổng cộng 40 hạng mục công trình đang được triển khai đồng loạt, tập trung xử lý các điểm úng ngập kéo dài nhiều năm tại khu vực Đại lộ Thăng Long, các khu đô thị phía Tây và lưu vực sông Tô Lịch, Tả Nhuệ.

Để bảo đảm tiến độ, chủ đầu tư đã chỉ đạo các nhà thầu tổ chức thi công đồng bộ trên toàn bộ công trường, trong đó nhiều vị trí triển khai liên tục "3 ca, 4 kíp" nhằm rút ngắn thời gian thực hiện.

Ba dự án cấp, thoát nước khẩn cấp với tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng tại Hà Nội đang được triển khai với nhịp độ cao, hướng tới hoàn thành trước ngày 30/4 nhằm kịp thời phục vụ công tác chống ngập mùa mưa năm 2026.

Cụ thể, 6 hạng mục thuộc dự án trạm bơm Đại lộ Thăng Long, 8 hạng mục tại các khu đô thị như Resco, Ecohome, Tây Hồ Tây, Ciputra và 26 hạng mục thuộc hệ thống tiêu thoát nước lưu vực Tô Lịch – Tả Nhuệ đang được đẩy nhanh tiến độ.

Đáng chú ý, thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội và Sở Xây dựng Hà Nội, Trung tâm đã ký kết phụ lục hợp đồng với các nhà thầu, điều chỉnh mức tạm ứng lên tối đa 50% giá trị hợp đồng. Giải pháp này giúp tháo gỡ khó khăn về tài chính, tạo điều kiện để các đơn vị thi công tăng tốc, đồng thời vẫn bảo đảm phù hợp với khối lượng thực tế tại hiện trường.

Ghi nhận tại các công trường cho thấy tiến độ nhiều hạng mục đạt mức cao. Tại khu vực Đại lộ Thăng Long, các trạm bơm như Cầu Ngà, Đồng Tép, Bắc An Khánh đã hoàn thành phần lớn khối lượng xây dựng, nhiều hạng mục đạt 100% và đang chuyển sang giai đoạn lắp đặt thiết bị. Các tuyến cống lớn, mương thoát nước cũng đạt trên 90% khối lượng, sẵn sàng đưa vào vận hành.

Nhiều hạng mục thuộc các dự án chống ngập khẩn cấp tại Hà Nội đang được thi công "3 ca, 4 kíp" để kịp tiến độ trước mùa mưa.

Tại các khu đô thị phía Tây như Tây Hồ Tây, Resco, hệ thống cống và trạm bơm được thi công đồng bộ, một số hạng mục đã hoàn thành, các phần việc còn lại đang được tăng tốc để kịp tiến độ. Trong khi đó, các công trình trạm bơm, hồ điều hòa tại lưu vực Tô Lịch – Tả Nhuệ cơ bản hoàn tất phần xây dựng như ép cọc, bê tông móng, lắp đặt cống và đang chuẩn bị lắp đặt thiết bị, vận hành thử trong tháng 4.

Cùng với việc duy trì giao ban hằng tuần để kiểm soát tiến độ từng hạng mục, các đơn vị cũng chú trọng yếu tố đồng bộ trong tổ chức thực hiện. Công tác giải phóng mặt bằng được đẩy mạnh, đặc biệt tại những khu vực liên quan đến đất quốc phòng hoặc hạ tầng kỹ thuật phức tạp. Song song đó, việc di dời hệ thống điện, nước, viễn thông được triển khai đồng bộ nhằm tránh xung đột trong thi công và bảo đảm vận hành ổn định sau khi hoàn thành.

Theo ông Nguyễn Đức Hưng, Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật Hà Nội, đơn vị thường xuyên trực tiếp kiểm tra hiện trường, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc phát sinh theo từng hạng mục. Đồng thời, chế độ giao ban định kỳ được duy trì nhằm kiểm soát chặt chẽ tiến độ, phấn đấu hoàn thành các hạng mục chính trước ngày 30/4 để phục vụ chống ngập úng cục bộ.

Về tiến độ cụ thể, công tác giải phóng mặt bằng tại phường Nghĩa Đô đã hoàn tất, khu đất quốc phòng đã được bàn giao từ ngày 8/4. Các phương án khớp nối hạ tầng đã được thống nhất, hiện Trung tâm đang tập trung đẩy nhanh thi công, phấn đấu hoàn thành đoạn mương DT4 trong tháng 4.