Ngân hàng BIDV, VPB thông báo khẩn tới toàn bộ khách hàng: Người dùng điện thoại cần tắt ngay tính năng này kẻo mất sạch tiền trong tài khoản

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa phát đi cảnh báo khẩn về tình trạng tội phạm công nghệ cao lợi dụng email giả mạo để đánh cắp thông tin khách hàng.

Theo BIDV, thời gian gần đây hệ thống ghi nhận nhiều trường hợp khách hàng nhận được email mạo danh ngân hàng với tiêu đề liên quan đến "xác minh danh tính", "xác minh giao dịch", "cập nhật thông tin bảo mật", kèm theo nút bấm hoặc đường link được thiết kế giống thông báo chính thức.

BIDV cho biết các đường link trong email giả mạo này có thể chứa mã độc hoặc dẫn tới trang web lừa đảo nhằm thu thập dữ liệu cá nhân như tên đăng nhập, mật khẩu, OTP, thông tin tài khoản và thông tin thẻ. Nếu người dùng bất cẩn truy cập và cung cấp dữ liệu, nguy cơ tài khoản bị chiếm đoạt và phát sinh giao dịch trái phép là rất lớn.

Ngân hàng khẳng định toàn bộ thông tin gửi tới khách hàng chỉ phát hành từ địa chỉ email có đuôi @bidv.com.vn, đồng thời không bao giờ gửi kèm nút bấm hay đường link yêu cầu đăng nhập, xác minh hay cung cấp thông tin bảo mật. Đây được xem là dấu hiệu quan trọng để người dùng nhận diện email lừa đảo.

Ngân hàng VPBank mới đây vừa đưa ra khuyến cáo nhằm nâng cao cảnh giác cho khách hàng khi thực hiện giao dịch số và sử dụng thẻ.

Theo VPBank, kẻ gian hiện sử dụng nhiều hình thức tinh vi để chiếm đoạt thông tin tài chính. Một trong những chiêu thức phổ biến là giả mạo website, đường link hoặc trang Facebook của các thương hiệu lớn như Big C (Go Vietnam), Shopee… và tung quảng cáo "giảm giá sốc 50–90%" để dụ người dùng truy cập.

Nhiều đối tượng còn giả danh nhân viên ngân hàng với lý do hỗ trợ kích hoạt thẻ mới, miễn phí thường niên hoặc nâng hạn mức thẻ tín dụng; giả danh nhân viên các doanh nghiệp lớn như Mobifone, Bách Hóa Xanh để thông báo chương trình "đổi điểm cuối năm"; hoặc giả dạng tổng đài ngân hàng liên hệ hướng dẫn "đóng thẻ".

Dù cách thức tiếp cận khác nhau, mục tiêu chung của kẻ gian vẫn là dẫn dụ nạn nhân truy cập các đường link lạ, cung cấp thông tin thẻ hoặc tài khoản ngân hàng, và tiết lộ mã OTP/Smart OTP. Đây là những dữ liệu then chốt giúp kẻ xấu dễ dàng chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

Ngân hàng khuyến nghị gì để khách hàng không mất tiền oan

BIDV khuyến nghị khách hàng nâng cao cảnh giác trước mọi email có nội dung bất thường, cụ thể:

- Tránh truy cập bất kỳ liên kết nào xuất hiện trong email đáng ngờ.

- Không cung cấp thông tin đăng nhập dịch vụ ngân hàng, mã OTP, số thẻ hay bất kỳ dữ liệu bảo mật nào cho tổ chức, cá nhân không rõ ràng.

Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu lừa đảo hoặc nghi ngờ tài khoản có nguy cơ bị xâm nhập, khách hàng được đề nghị nhanh chóng liên hệ Hotline 1900 9247 (hỗ trợ 24/7), đến các chi nhánh/phòng giao dịch BIDV trong giờ hành chính hoặc trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ xử lý kịp thời.

BIDV cho rằng việc chủ động nhận diện rủi ro và nâng cao cảnh giác của khách hàng là yếu tố quan trọng trong bối cảnh các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến ngày càng tinh vi, khó phân biệt hơn.

Để bảo vệ an toàn giao dịch, nhà băng này khuyến nghị khách hàng chủ động thiết lập hạn mức giao dịch phù hợp trên ứng dụng ngân hàng đồng thời tắt tính năng thanh toán trực tuyến đối với thẻ tín dụng khi không có nhu cầu sử dụng.

Ngân hàng cũng nhấn mạnh khách hàng tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP/Smart OTP, số thẻ hay mã CVV/CCV dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả khi được yêu cầu bởi người tự xưng là nhân viên ngân hàng.

Bên cạnh đó, nhà băng cũng lưu ý khách hàng cần kiểm tra kỹ các đường link xuất hiện trong tin nhắn, email hoặc quảng cáo trực tuyến; cảnh giác với yêu cầu quét mã QR hoặc truy cập vào các website có dấu hiệu bất thường. Những trường hợp nghi ngờ gian lận cần được thông báo ngay cho ngân hàng qua chi nhánh gần nhất, cổng chăm sóc khách hàng hoặc các số hotline

Ngân hàng đặc biệt lưu ý khách hàng cần tắt quyền trợ năng (Accessibility) trên thiết bị Android cho tất cả ứng dụng đang sử dụng quyền này, bởi kẻ gian có thể lợi dụng để chiếm quyền điều khiển điện thoại từ xa. Đồng thời, nên ưu tiên bảo mật bằng sinh trắc học như vân tay, nhận diện khuôn mặt thay vì lưu thông tin ngân hàng trên ứng dụng ngoài.

Ngân hàng nhấn mạnh khách hàng không được chuyển tiền theo bất kỳ yêu cầu nào từ số lạ tự xưng công an, thuế, chính quyền. Nếu nghi ngờ, chỉ liên hệ trực tiếp số điện thoại chính thức của đơn vị để xác minh. Trường hợp phát hiện dấu hiệu bất thường, cần lập tức khóa tài khoản, khóa thẻ và gọi ngay cho ngân hàng để được hỗ trợ kịp thời.