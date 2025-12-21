Thị trường bán lẻ Hà Nội sôi động dịp Giáng sinh, siêu thị đồng loạt tung ưu đãi kích cầu
GĐXH - Những ngày cận Giáng sinh, thị trường bán lẻ trên địa bàn Hà Nội trở nên sôi động khi hàng loạt hệ thống siêu thị lớn đồng loạt triển khai các chương trình khuyến mại, giảm giá sâu nhằm kích cầu tiêu dùng cuối năm. Không khí mua sắm tại nhiều siêu thị ghi nhận nhộn nhịp hơn so với những tuần trước, đặc biệt ở nhóm hàng thực phẩm, đồ gia dụng và các sản phẩm phục vụ mùa lễ hội.
Ghi nhận tại siêu thị Co.opmart trên địa bàn Hà Nội cho thấy, các chương trình khuyến mại dịp Giáng sinh được triển khai đồng loạt với mức ưu đãi khá lớn. Nhiều mặt hàng thiết yếu áp dụng hình thức "mua 2 tính tiền 1" hoặc giảm giá trực tiếp từ 30–50%. Một số sản phẩm thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng như nước giặt Lix đậm đặc, khăn ướt Co.op Select, hạt nêm Co.op Select, nước xả vải Comfort hay các mặt hàng gia dụng như bếp từ đơn Co.op Select.
Theo đại diện Co.opmart Hà Đông, việc tăng cường khuyến mại dịp lễ nhằm tạo thêm lựa chọn cho người tiêu dùng trong mùa cao điểm mua sắm cuối năm, đồng thời góp phần kích cầu tiêu dùng trên địa bàn. Thực tế ghi nhận cho thấy lượng khách đến mua sắm tăng rõ rệt, nhất là vào khung giờ chiều tối và cuối tuần.
Song song với Co.opmart, hệ thống WinMart, WinMart+ và WiN cũng đẩy mạnh các chương trình ưu đãi hưởng ứng Chương trình Khuyến mại tập trung quốc gia – Vietnam Grand Sale 2025. Trong tháng 12, WinCommerce triển khai "Lễ hội vui, khui tiệc lớn" với hơn 1.000 sản phẩm được giảm giá mỗi ngày, mức giảm có thể lên tới 50%, kèm theo các chương trình "mua 1 tặng 1", "mua 2 tặng 1".
Đáng chú ý, nhóm hàng tươi sống và thực phẩm thiết yếu tiếp tục được ưu đãi sâu, trong đó hội viên WiN được giảm thêm 20% khi mua thịt MEATDeli và rau củ WinEco. Việc mở rộng các siêu thị mô hình mới, cùng hệ thống siêu thị mini phủ rộng nhiều khu dân cư, giúp người tiêu dùng tiếp cận hàng hóa thuận tiện hơn trong mùa mua sắm cao điểm.
Không khí khuyến mại dịp Giáng sinh cũng lan tỏa mạnh mẽ tại hệ thống Lotte Mart. Từ nay đến hết ngày 23/12/2025, Lotte Mart triển khai chương trình "X'mas rộn ràng deal ngập tràn" với nhiều sản phẩm giảm giá lên tới 50%. Các mặt hàng phục vụ mùa lễ như dâu tây nhập khẩu Hàn Quốc, bánh khúc cây Giáng sinh, thực phẩm chế biến sẵn được người tiêu dùng quan tâm lựa chọn.
Bên cạnh đó, Lotte Mart áp dụng nhiều ưu đãi riêng cho khách hàng thành viên với mức giảm sâu đối với các sản phẩm tiêu dùng nhanh, thực phẩm khô và sữa. Các chương trình tích điểm, ngày hội thành viên, ưu đãi cho thực phẩm tươi sống cũng góp phần thu hút khách hàng quay lại mua sắm thường xuyên hơn.
Ngoài giảm giá, nhiều siêu thị còn kết hợp tặng quà cho khách hàng khi đạt giá trị hóa đơn nhất định, nhất là với nhóm hàng nhập khẩu, qua đó tạo thêm động lực mua sắm trong dịp lễ.
Nhìn chung, thị trường bán lẻ Hà Nội trong những ngày cận Giáng sinh đang ghi nhận sự sôi động rõ nét. Việc các hệ thống siêu thị đồng loạt tung khuyến mại không chỉ giúp người tiêu dùng tiết kiệm chi phí mà còn góp phần thúc đẩy sức mua, tạo đà cho thị trường bán lẻ bước vào giai đoạn cao điểm cuối năm.
