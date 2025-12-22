Cơ sở thẩm mỹ Pusan hiện ra sao sau sự cố nâng mũi cải vận cho khách bằng filler, dẫn đến mù mắt?
GĐXH - Sau sự cố tiêm filler nâng mũi khiến một khách hàng bị mù mắt, cơ sở thẩm mỹ Pusan tại phường Tương Mai (quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã tháo dỡ toàn bộ biển hiệu, hoạt động cầm chừng rồi đóng cửa. Ghi nhận của phóng viên cho thấy hiện không còn dấu hiệu kinh doanh dịch vụ thẩm mỹ tại địa chỉ này.
Những ngày qua, ghi nhận của phóng viên, sau loạt bài viết phản ánh của Chuyên trang Gia đình và Xã hội về việc bà Đỗ Thị Q (60 tuổi, ở Hải Phòng) bị mất chức năng mắt trái, giảm chức năng mắt phải sau tiêm filler nâng mũi tại Pusan, hoạt động tại Trung tâm Thẩm mỹ Pusan (tên gọi khác: Viện thẩm mỹ Quốc tế Pusan, tại số 6 đường Bờ sông Sét, phường Tương Mai, Hà Nội) có nhiều dấu hiệu cho thấy cơ sở này đang trong tình trạng đóng cửa, dừng kinh doanh dịch vụ thẩm mỹ.
Theo đó, toàn bộ phần biển, bảng mang tên cơ sở thẩm mỹ Pusan đều được tháo dỡ, từ biển quảng cáo phía ngoài mặt tiền cho đến các biển bảng, logo bên trong khu vực lễ tân. Không gian phía trước cơ sở trở nên trống trải, không còn các hình ảnh quảng bá dịch vụ làm đẹp hay thông tin giới thiệu như thời điểm chưa xảy ra sự cố.
Theo quan sát của phóng viên trong nhiều khung giờ khác nhau, ban ngày, cơ sở này thỉnh thoảng mở cửa, song không ghi nhận bất kỳ hoạt động nào liên quan đến thẩm mỹ. Không có khách hàng ra vào.
Một số thời điểm cửa chỉ hé mở, bên trong im ắng, không có dấu hiệu kinh doanh.
Đến chiều tối, cơ sở này đóng cửa hoàn toàn. Bên trong không bật đèn, không có người trông coi hay sinh hoạt, khác hẳn với hình ảnh từng được phản ánh là hoạt động liên tục, thu hút khách hàng đến làm đẹp.
Thông tin nhanh đến phóng viên, đại diện UBND phường Tương Mai cho biết, sau khi tiếp nhận phản ánh của Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) về vụ việc bà Đỗ Thị Q. (60 tuổi, trú tại Hải Phòng) bị biến chứng nghiêm trọng sau khi tiêm filler tại cơ sở thẩm mỹ Pusan (xảy ra vào tháng 8/2025), UBND phường đã thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để tiến hành kiểm tra cơ sở này.
Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, Đoàn không phát hiện sai phạm. Đại diện UBND phường Tương Mai cho biết thêm, cơ sở thẩm mỹ Pusan khi đó đã chủ động đóng cửa, dừng hoạt động, tháo biển hiệu và không còn dấu hiệu cung cấp dịch vụ thẩm mỹ.
Cũng theo UBND phường Tương Mai, mặc dù vụ việc xảy ra đúng như phản ánh của báo chí, nhưng địa phương không lập biên bản xử phạt hành chính, cũng như không áp dụng bất kỳ biện pháp răn đe nào đối với cơ sở này.
Từ thông tin do UBND phường Tương Mai cung cấp có thể thấy, việc cơ sở thẩm mỹ Pusan đóng cửa, dừng hoạt động không hoàn toàn xuất phát từ vai trò quản lý, xử lý của chính quyền địa phương.
Dư luận vì vậy đặt câu hỏi về trách nhiệm quản lý địa bàn của UBND phường Tương Mai: Liệu có hay không dấu hiệu buông lỏng quản lý, thậm chí dung túng cho cơ sở hoạt động sai phép, trái phép, khi một sự cố sức khỏe nghiêm trọng đã xảy ra nhưng không có bất kỳ biện pháp xử phạt hành chính hay răn đe nào được áp dụng (?), dù vụ việc đã được báo chí phản ánh rõ ràng, báo chí cung cấp đến Phường và cho đến nay, nạn nhân được cho là đã nhận bồi thường sức khỏe với số tiền 250 triệu đồng.
Thực tế đó khiến dư luận một lần nữa chẳng thể tự trả lời câu hỏi: Vì đâu mà cơ sở thẩm mỹ ngang nhiên hoạt động sai phép, vượt phép và khi các cơ sở thẩm mỹ hoạt động sai phép, để xảy ra sự cố sức khỏe nghiêm trọng nhưng không bị xử lý thì người làm đẹp sẽ bấu víu vào đâu để được bảo vệ tính mạng, sức khỏe và quyền lợi chính đáng của mình khi mà trách nhiệm quản lý địa bàn mờ nhạt?.
Trước đó, tháng 8/2025, bà Đỗ Thị Q. được nhân viên Trung tâm Thẩm mỹ Pusan tư vấn thực hiện dịch vụ "nâng mũi cải vận" bằng tiêm filler, cam kết an toàn và "không biến chứng", chi phí 4 triệu đồng.
Đến ngày 19/8/2025, cơ sở Pusan cho xe đón tận nhà đưa đến Trung tâm Thẩm mỹ Pusan ở Hà Nội để làm mũi. Tại đây, bà được tư vấn thêm dịch vụ "mở cánh mũi thu hút tài lộc", nâng tổng chi phí lên 7 triệu đồng. Bà đồng ý.
Ngay sau tiêm, bà xuất hiện biểu hiện đau nhói vùng mắt, sưng đau dữ dội vùng đầu và mặt.
Vì biến chứng nên ngay sau tiêm, bà Q. phải nhập viện cấp cứu và được bác sĩ chẩn đoán tắc mạch – một biến chứng nguy hiểm của filler. Mắt trái giảm thị lực nhanh chóng, tiến tới mất hoàn toàn thị lực.
Theo bà Q, nhân viên Pusan đưa bà đến Bệnh viện Xanh Pôn nhưng không khai báo trung thực việc tiêm filler, khiến quá trình xử trí ban đầu gặp khó khăn.
Từ ngày 19 - 21/8/2025, do diễn biến nặng và thông tin không rõ ràng, bà Q. liên tục chuyển viện: Bệnh viện Xanh Pôn đến Bệnh viện Mắt Trung ương, sau đó được chuyển tiếp đến Bệnh viện Bạch Mai và cuối cùng là chuyển sang Bệnh viện Việt Đức.
Tại Bệnh viện Bạch Mai, bác sĩ xác định bà Q. mất thị lực mắt trái, nguy cơ nổ giác mạc.
Sau hơn 2 tháng điều trị nội trú, đến nay, bà Q. được điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức với tình trạng nặng: Mắt trái mù hoàn toàn, mắt phải giảm thị lực; đau nhức, tê bì toàn bộ vùng mặt – nửa đầu bên trái.
Ngày 21/8/2025, sau khi biết nguyên nhân từ tiêm filler, con trai bà Q. là anh Nguyễn Thái B. đến Công an phường Tương Mai trình báo.
Đến cuối tháng 11/2025, bà Q đã chấp nhận mức bồi thường 250 triệu đồng để tiếp tục điều trị, mong giữ được mắt phải.
Cận cảnh nạn nhân của cơ sở thẩm mỹ Pusan nhập viện cấp cứu vì nâng mũi cải vận bằng tiêm filler.
