Cơ sở thẩm mỹ Pusan hiện ra sao sau sự cố nâng mũi cải vận cho khách bằng filler, dẫn đến mù mắt?

Sau loạt bài của Gia đình và Xã hội, nạn nhân tiêm filler ở Pusan nhận được 250 triệu đồng bồi thường GĐXH - Sau biến chứng nặng nề khi tiêm filler nâng mũi tại Trung tâm Thẩm mỹ Pusan (Hà Nội), bà Đỗ Thị Q. (65 tuổi, Hải Phòng) bị mù hoàn toàn mắt trái, suy giảm thị lực mắt phải và được giám định tổn thương cơ thể 41%. Trong bối cảnh sức khỏe suy kiệt và tinh thần khủng hoảng, gia đình bà đã chấp nhận mức bồi thường 250 triệu đồng để tiếp tục điều trị, mong giữ được mắt phải.

Những ngày qua, ghi nhận của phóng viên, sau loạt bài viết phản ánh của Chuyên trang Gia đình và Xã hội về việc bà Đỗ Thị Q (60 tuổi, ở Hải Phòng) bị mất chức năng mắt trái, giảm chức năng mắt phải sau tiêm filler nâng mũi tại Pusan, hoạt động tại Trung tâm Thẩm mỹ Pusan (tên gọi khác: Viện thẩm mỹ Quốc tế Pusan, tại số 6 đường Bờ sông Sét, phường Tương Mai, Hà Nội) có nhiều dấu hiệu cho thấy cơ sở này đang trong tình trạng đóng cửa, dừng kinh doanh dịch vụ thẩm mỹ.

Theo đó, toàn bộ phần biển, bảng mang tên cơ sở thẩm mỹ Pusan đều được tháo dỡ, từ biển quảng cáo phía ngoài mặt tiền cho đến các biển bảng, logo bên trong khu vực lễ tân. Không gian phía trước cơ sở trở nên trống trải, không còn các hình ảnh quảng bá dịch vụ làm đẹp hay thông tin giới thiệu như thời điểm chưa xảy ra sự cố.

Theo quan sát của phóng viên trong nhiều khung giờ khác nhau, ban ngày, cơ sở này thỉnh thoảng mở cửa, song không ghi nhận bất kỳ hoạt động nào liên quan đến thẩm mỹ. Không có khách hàng ra vào.

Một số thời điểm cửa chỉ hé mở, bên trong im ắng, không có dấu hiệu kinh doanh.

Đến chiều tối, cơ sở này đóng cửa hoàn toàn. Bên trong không bật đèn, không có người trông coi hay sinh hoạt, khác hẳn với hình ảnh từng được phản ánh là hoạt động liên tục, thu hút khách hàng đến làm đẹp.

Thông tin nhanh đến phóng viên, đại diện UBND phường Tương Mai cho biết, sau khi tiếp nhận phản ánh của Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) về vụ việc bà Đỗ Thị Q. (60 tuổi, trú tại Hải Phòng) bị biến chứng nghiêm trọng sau khi tiêm filler tại cơ sở thẩm mỹ Pusan (xảy ra vào tháng 8/2025), UBND phường đã thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để tiến hành kiểm tra cơ sở này.

Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, Đoàn không phát hiện sai phạm. Đại diện UBND phường Tương Mai cho biết thêm, cơ sở thẩm mỹ Pusan khi đó đã chủ động đóng cửa, dừng hoạt động, tháo biển hiệu và không còn dấu hiệu cung cấp dịch vụ thẩm mỹ.

Cũng theo UBND phường Tương Mai, mặc dù vụ việc xảy ra đúng như phản ánh của báo chí, nhưng địa phương không lập biên bản xử phạt hành chính, cũng như không áp dụng bất kỳ biện pháp răn đe nào đối với cơ sở này.

Từ thông tin do UBND phường Tương Mai cung cấp có thể thấy, việc cơ sở thẩm mỹ Pusan đóng cửa, dừng hoạt động không hoàn toàn xuất phát từ vai trò quản lý, xử lý của chính quyền địa phương.

Dư luận vì vậy đặt câu hỏi về trách nhiệm quản lý địa bàn của UBND phường Tương Mai: Liệu có hay không dấu hiệu buông lỏng quản lý, thậm chí dung túng cho cơ sở hoạt động sai phép, trái phép, khi một sự cố sức khỏe nghiêm trọng đã xảy ra nhưng không có bất kỳ biện pháp xử phạt hành chính hay răn đe nào được áp dụng (?), dù vụ việc đã được báo chí phản ánh rõ ràng, báo chí cung cấp đến Phường và cho đến nay, nạn nhân được cho là đã nhận bồi thường sức khỏe với số tiền 250 triệu đồng.

Thực tế đó khiến dư luận một lần nữa chẳng thể tự trả lời câu hỏi: Vì đâu mà cơ sở thẩm mỹ ngang nhiên hoạt động sai phép, vượt phép và khi các cơ sở thẩm mỹ hoạt động sai phép, để xảy ra sự cố sức khỏe nghiêm trọng nhưng không bị xử lý thì người làm đẹp sẽ bấu víu vào đâu để được bảo vệ tính mạng, sức khỏe và quyền lợi chính đáng của mình khi mà trách nhiệm quản lý địa bàn mờ nhạt?.