Loại trái cây có nhiều ở các tỉnh Đông Bắc, giàu vi chất, đắt đỏ, người tiêu dùng 'săn lùng' ráo riết

Ngân hàng thu phí tài khoản không đủ số dư: Giảm tài khoản 'rác' hay hệ quả từ áp lực KPI khiến hàng triệu tài khoản 'nằm chết'? GĐXH - Trong bối cảnh hàng chục triệu tài khoản thanh toán được mở và áp lực chỉ tiêu bán hàng, nhiều tài khoản chưa từng hoặc ít phát sinh giao dịch vẫn tồn tại trong hệ thống. Khi một số ngân hàng áp dụng phí số dư tối thiểu, câu hỏi đặt ra là: Đây có thực sự là cách dọn 'rác' cho hệ thống, hay chỉ làm lộ rõ hệ quả từ cuộc chạy đua KPI kéo dài nhiều năm?

Quả cọ - thứ trái cây từng bị xem là "cho cũng ít người ăn" ở các tỉnh vùng Tây Bắc và Đông Bắc, nay bất ngờ trở thành mặt hàng đắt khách.

Quả cọ bắt đầu vào vụ từ cuối tháng 10 Âm lịch đến khoảng giữa tháng 11 Âm lịch hàng năm. Vì diện tích rừng trồng càng ngày càng thu hẹp, dẫn đến sản lượng cọ không còn dồi dào nên năm nay, khi vừa vào vụ, giá cọ tăng cao. Tại Hà Nội, nhiều người bán cho biết không đủ hàng để trả đơn, nhất là với loại cọ đã om sẵn.

Ghi nhận của phóng viên cho thấy, giá cọ ỏm bán lẻ tại Hà Nội hiện dao động 80.000 – 150.000 đồng/kg, tùy loại cùi dày, độ béo, chát. Cọ sống có giá mềm hơn, khoảng 40.000 – 70.000 đồng/kg, nhưng cũng trong tình trạng khan hiếm khi nhu cầu tăng mạnh.

Trên các nền tảng bán hàng trực tuyến, nhiều bài đăng thông báo "chốt đơn trong ngày", "hết hàng sớm", thậm chí phải hẹn khách sang đợt sau.

Theo người dân, ở các tỉnh Tây Bắc và Đông Bắc, quả cọ "cho cũng ít người ăn" nhưng nay lại được săn lùng với giá bán đắt đỏ với giá từ 90.000 – 150.000 đồng/kg, tùy loại.

Chị Nguyễn Khánh Ly (28 tuổi, quê ở phường Hà Giang, Tuyên Quang) chuyên bán đặc sản vùng cao tại khu vực phường Hà Đông (Hà Nội) cho biết, so với mặt bằng giá cọ sống ở Hà Nội từ 60.000 đồng/kg trở lên, chị Ly bán với giá thấp hơn là 45.000 đồng/kg.

Cũng vì giá bán thấp hơn mà chỉ chưa đầy 15 phút rao bán cọ, chị Ly đã "cháy" hàng và tiếp tục nhận các đơn đặt cho những ngày tới.

Chị Hương - tiểu thương chuyên bán đặc sản vùng cao tại phố Trương Định (Hà Nội) cho biết: "Trước đây, quả cọ mang về Hà Nội bán rất chậm, có khi phải giải thích rất kỹ khách mới mua thử. Còn bây giờ, cứ lên hàng là hết, nhất là cọ ỏm sẵn. Có ngày tôi nhận cả trăm tin nhắn nhưng không dám nhận thêm vì không đủ hàng".

Cận cảnh quả cọ sống và cọ đã ỏm, cùi dày, béo ngậy được tiểu thương bán tại Hà Nội với giá 120.000 đồng/kg.

Theo chị Hương, cọ ngon phải là cọ quả đều, cùi dày, khi om lên có màu vàng cam, ăn bùi và béo.

"Nguồn cọ chủ yếu lấy từ Phú Thọ, Tuyên Quang, Yên Bái. Đầu vụ sản lượng chưa nhiều, trong khi khách đặt tăng nên giá cao là điều dễ hiểu", chị Hương cho biết thêm.

Không chỉ người bán lẻ, nhiều đầu mối gom hàng tại vùng Tây Bắc cũng thừa nhận cọ năm nay 'được giá'.

Anh Hoàng Văn Lâm, người thu mua cọ tại Phú Thọ, chia sẻ: "Trước kia, ở quê cọ chín nhiều quá, ăn không hết thì mang cho hàng xóm, có lúc rụng đầy gốc. Mấy năm gần đây, nhờ mạng xã hội, nhiều người biết đến món cọ ỏm hoặc xôi cọ nên hàng bán rất nhanh, vì thế, thương lái đặt mua sớm. Vào vụ là có người đến tận vườn đặt trước".

Cận cảnh cây cọ trĩu quả khi vào vụ.

Ở chiều ngược lại, người tiêu dùng tại Hà Nội cho rằng mức giá hiện nay là chấp nhận được với một món đặc sản theo mùa.

Chị Lê Thu Trang (quận Hai Bà Trưng) cho biết: "Tôi quê Phú Thọ nên rất nhớ vị cọ ỏm. với tôi đây là vị của tuổi thơ mà ăn không ngậy, không béo. Nếu biết ăn thì càng ăn càng nghiện. Trước ít nơi bán, giờ có nhưng giá cao hơn xưa. Tuy nhiên, mỗi năm chỉ ăn vài lần, thấy ngon và đúng vị cọ béo, không chát là tôi mua".

Trong số những người tìm mua cọ để thưởng thức vị quê nhà thì anh Trần Minh Đức (25 tuổi, ở phường Hoàng Mai, Hà Nội) lại mua để "ăn thử cho biết".

Anh Đức cho hay: "Lần đầu tôi ăn cọ là do thấy bạn bè "review" nhiều trên mạng. Giá hơi cao so với trái cây thông thường, nhưng ăn lạ miệng, béo, nhất là khi ăn xôi cọ, hương vị thức quà này rất riêng".

Theo tiểu thương, cao điểm tiêu thụ cọ thường kéo dài từ nay đến khoảng cuối năm âm lịch. Khi vào chính vụ, nguồn hàng dồi dào hơn, giá có thể "hạ nhiệt", nhưng những loại cọ tuyển, cùi dày, ỏm sẵn vẫn giữ mức cao vì công chế biến và chi phí vận chuyển.

Những đối tượng này sẽ nhận được hơn 1,16 triệu suất quà Hà Nội dự kiến tặng dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 GĐXH - Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, thành phố Hà Nội dự kiến tặng 1.165.878 suất quà tới các đối tượng chính sách, người có công, người hưởng lương hưu và trợ cấp xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo cùng nhiều nhóm yếu thế khác, với tổng kinh phí hơn 574,4 tỷ đồng.